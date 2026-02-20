Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του καλλιτέχνη

Αδερφός Μανώλη Λιδάκη: «Είναι πραγματικά φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι»/ Αλήθειες με τη Ζήνα

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 64 χρόνων.

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα φίλων του στον Ανισσαρά Χερσονήσου στην Κρήτη. Καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής, τον αναζήτησαν τηλεφωνικά οι φίλοι όμως δεν απαντούσε, ώσπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος το Ηράκλειο Κρήτης, τον τόπο που τόσο αγάπησε, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις ου Μανώλη Λιδάκη ήταν στην εκπομπή Στούντιο 4

Ο Μανώλης Λιδάκης με τη χαρακτηριστική φωνή του, ερμήνευσε τόσο έντεχνα όσο και λαϊκά τραγούδια, κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη του κοινού μέσα από μια μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν στο Ηράκλειο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.