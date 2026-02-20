Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του καλλιτέχνη

Στις 26 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που «έφυγε»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
20.02.26 , 21:30 Γιώργος Μαζωνάκης: Το πρώτο μήνυμα του τραγουδιστή μετά το χειρουργείο
20.02.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
20.02.26 , 20:57 Τέμπη: Θρίλερ με τις εκταφές – Ακυρώνονται όλες με εντολή εισαγγελέα
20.02.26 , 20:56 Kατερίνα Στικούδη: Tο αισθησιακό Fast & Furious act της που έγινε viral!
20.02.26 , 20:41 Μαγούλα: Η στιγμή που τσοπανόσκυλο επιτίθεται σε άνδρα
20.02.26 , 20:34 Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
20.02.26 , 20:17 Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!
20.02.26 , 20:05 Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόγνωση Κολυδά
20.02.26 , 19:35 Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του καλλιτέχνη
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Κλήρωση Eurojackpot 20/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Ματίνα Νικολάου για Πορφυράκη: «Δε μετάνιωσα που η σχέση ήταν προβεβλημένη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: neakriti.gr
Αδερφός Μανώλη Λιδάκη: «Είναι πραγματικά φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι»/ Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μανώλης Λιδάκης απεβίωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 64 ετών.
  • Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα φίλων του στον Ανισσαρά Χερσονήσου Κρήτης.
  • Η απώλειά του προκάλεσε θλίψη στο Ηράκλειο και σε όλη την Ελλάδα.
  • Το ετήσιο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.
  • Ο Λιδάκης ήταν γνωστός για τη χαρακτηριστική φωνή του και την καριέρα του στο ελληνικό τραγούδι.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 64 χρόνων.

Θάνατοι 2025: Οι διάσημοι Έλληνες που πέθαναν μέσα στη χρονιά

Ο καταξιωμένος τραγουδιστής βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα φίλων του στον Ανισσαρά Χερσονήσου στην Κρήτη. Καθώς δεν είχε δώσει σημάδια ζωής, τον αναζήτησαν τηλεφωνικά οι φίλοι όμως δεν απαντούσε, ώσπου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος το Ηράκλειο Κρήτης, τον τόπο που τόσο αγάπησε, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα και τον καλλιτεχνικό κόσμο.

λιδακης

Μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις ου Μανώλη Λιδάκη ήταν στην εκπομπή Στούντιο 4

Ο Μανώλης Λιδάκης με τη χαρακτηριστική φωνή του, ερμήνευσε τόσο έντεχνα όσο και λαϊκά τραγούδια, κερδίζοντας την εκτίμηση και την αγάπη του κοινού μέσα από μια μακρά πορεία στο ελληνικό τραγούδι.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν στο Ηράκλειο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top