Ευγενία Σαμαρά: Πάσχα στην Ισλανδία – Οι εικόνες που μαγεύουν

Ένα Πάσχα εντελώς διαφορετικό από τα συνηθισμένα επέλεξε να ζήσει φέτος η Ευγενία Σαμαρά, αφήνοντας πίσω της την Ελλάδα και ταξιδεύοντας στην εντυπωσιακή Ισλανδία.

Η αγαπημένη ηθοποιός αποφάσισε να περάσει τις ημέρες του Πάσχα μέσα σε ένα σκηνικό άγριας φυσικής ομορφιάς, γεμάτο παγωμένα τοπία, ηφαίστεια και μοναδικά φυσικά φαινόμενα, προσφέροντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια διαφορετική εικόνα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε στιγμές από την πρώτη ημέρα του ταξιδιού της, με τις εικόνες να εντυπωσιάζουν. Ανάμεσα σε όσα ξεχώρισε, ήταν οι περίφημοι θερμοπίδακες – ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα της χώρας.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυθεντική παιδικότητα και έκπληξη. Έτσι ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα και έτσι θέλω να συνεχίσει η ζωή ολάκαιρη. Ανακαλύπτοντας την Ισλανδία μέρα πρώτη».

Με ενθουσιασμό και διάθεση εξερεύνησης, εξήγησε μάλιστα στους followers της πώς δημιουργούνται τα εντυπωσιακά αυτά φαινόμενα:«Τι βλέπουμε; Πίδακες νερού aka γεωθερμικά φαινόμενα aka geysers. Πώς λειτουργούν; Κάτω από τη γη υπάρχει μάγμα, ζεσταίνει το νερό και παγιδεύεται σε υπόγεια κανάλια, αυξάνεται η πίεση μέχρι το νερό να φτάσει σε σημείο βρασμού και μπουμ!»

Το ταξίδι της δε μοιάζει να είναι απλώς μια πασχαλινή απόδραση, αλλά μια εμπειρία ζωής. Μαζί με φίλους, η Ευγενία Σαμαρά φαίνεται να ανακαλύπτει έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, συνδυάζοντας τη γνώση με τη συγκίνηση και την ομορφιά της φύσης.

Η ίδια, άλλωστε, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή, κρατώντας ζωντανή αυτή την αίσθηση «έκπληξης» που όπως παραδέχεται θέλει να τη συνοδεύει για πάντα.