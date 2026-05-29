Σκηνικό έντασης με προπαγάνδα από τα Μέσα Ενημέρωσης «χτίζει» η Τουρκία. Φιλοκυβερνητικό κανάλι εμφάνισε σαν πρόσφατο ένα βίντεο του 2025, με το ελληνικό λιμενικό να απομακρύνει Τούρκους ψαράδες από τα χωρικά μας ύδατα στο Φαρμακονήσι, υποστηρίζοντας ότι δήθεν τους απομάκρυνε από τουρκικά νερά.

Οι Τούρκοι παρουσιάζουν παλιό βίντεο με Έλληνες λιμενικούς να διώχνουν Τούρκους ψαράδες από το Φαρμακονήσι, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι είναι πρόσφατο και ότι το σκηνικό έγινε σε τουρκικά νερά.

Το περιστατικό του 2025 που... παρουσίασαν σαν σημερινό οι Τούρκοι

«Αποτελεί μια σκόπιμη προσπάθεια ορισμένων τουρκικών μέσων ενημέρωσης να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση και λανθασμένες εντυπώσεις για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπιμοτήτων» αναφέρουν πηγές του Λιμενικού Σώματος.

Οι Τούρκοι μας κατηγορούν επειδή ελληνικά Φάντομ πέταξαν πάνω από το Καστελόριζο!

Σε άλλο κανάλι κατηγορούν τη χώρα μας ότι δημιουργεί ένταση, επειδή έστειλε αεροσκάφη Φάντομ να πετάξουν πάνω από το Καστελόριζο, μια μέρα που οι Τούρκοι έκαναν παραβιάσεις.

«Πραγματικά προκαλούν κανονικά. Πατάνε πάνω στις άκρες των νεύρων της Τουρκίας» ισχυρίσθηκε ο δημοσιογράφος.

Μάλιστα φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ανήμερα της επετείου της άλωσης της Πόλης, γράφει προκλητικά με σκίτσο της άλωσης, ότι οι Έλληνες «ξύνονται» και ότι «τα F-16 μας έδιωξαν τα ελληνικά μαχητικά που έκαναν χαμηλή πτήση στο Καστελόριζο που βρίσκεται στα 2 μόλις χλμ από το Κας».

Ενόχλήσαν τους Τούρκους τα Φάντομ που πέταξαν πάνω από το Καστελόριζο



Ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής στέλνει η Αθήνα

Μήνυμα ελληνικής ισχύος έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που επισκέφτηκε την 115 Πτέρυγα Μάχης της Σούδας.

«Η εθνική κυριαρχία της Ελλάδος είναι σε πολύ καλά χέρια. Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας καθημερινά την προστατεύουν» διαμήνυσε ο κ. Τασούλας.

Τούρκοι αναλυτές λένε ότι ο Ερντογάν στήνει σκηνικό πολέμου!



Τούρκοι αναλυτές παραδέχονται ανοιχτά ότι ο Ερντογάν είναι ικανός ακόμα και να στήσει σκηνικό πολέμου για να κερδίσει τις εκλογές.

«Επί εβδομάδες υποστηρίζω ότι αυτό το καλοκαίρι, ο Ερντογάν, με το κόμμα CHP να είναι σε ανακατωσούρα, μπορεί να προκαλέσει έναν πόλεμο. Και αυτό θα είναι ένα εξαιρετικό επιχείρημα για πρόωρες εκλογές» ανέφερε ο δημοσιογράφος – αναλυτής Σερντάρ Ακινάν.

Ν. Δένδιας: «Αντιμετωπίζουμε δεκαπλάσια απειλή λόγω Τουρκίας»

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή λόγω Τουρκίας, αλλά με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να ισορροπήσει την κατάσταση.

«Μπορούμε λοιπόν κινητροδοτώντας την τεχνολογία να δημιουργήσουμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύος, ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή» τόνισε ο κ. Δένδιας από τα «Παναθήναια».







