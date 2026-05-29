Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε άκρως προκλητικός στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, λέγοντας ότι ορισμένοι ακόμα δεν μπορούν «να τη χωνέψουν», μετά από τόσους αιώνες.

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, 6 χρόνια μετά την ιταμή πρόκληση της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, η εικόνα σήμερα ήταν αποκαλυπτική: Ο Ερντογάν, πεσμένος στα γόνατα, στο τιρκουάζ χαλί - σύμβολο του παντουρκισμού, να προσεύχεται mέσα στον εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας.

Ο Ερντογάν πεσμένος στα γόνατα στην προσευχή στην Αγιά Σοφιά

Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς. «Θα γιορτάσουμε» είπε, προαναγγέλλοντας φιέστα για τα 573 χρόνια από την Άλωση.

«Όλο αυτό αλλά και η ομιλία του νωρίτερα ήταν ένα εθνικιστικό και θρησκευτικό σόου για το εσωτερικό του ακροατήριο» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.

Ερντογάν: «Μεταμόρφωση του σκότους σε φως - Αυτό ήταν η Άλωση»

O Τούρκος πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι οι επικριτές του δεν έχουν «χωνέψει» την Άλωση.

Είπε μέχρι και το εξής απίστευτο: ότι δεν κατέκτησαν απλώς την Πόλη αλλά ότι την μεταμόρφωσαν «από πόλη του σκότους, σε μια πανέμορφη, φωτεινή, πόλη»!