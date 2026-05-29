Προκλητικό σόου Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της Άλωσης

Υποστήριξε ότι οι Οθωμανοί έφεραν το «φως» στην Κωνσταντινούπολη!

Το σόου Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (βίντεο Star)

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερντογάν προκάλεσε κατά την προσευχή στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της Άλωσης, δηλώνοντας ότι κάποιοι δεν έχουν "χωνέψει" την ιστορία.
  • Η προσευχή του Ερντογάν έγινε 6 χρόνια μετά τη μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί.
  • Ανακοίνωσε φιέστα για τα 573 χρόνια από την Άλωση, χαρακτηρίζοντας την ομιλία του εθνικιστικό σόου.
  • Είπε ότι η Άλωση μεταμόρφωσε την Πόλη από "σκότος σε φως".
  • Η εικόνα του Ερντογάν να προσεύχεται σε σύμβολο του παντουρκισμού προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε άκρως προκλητικός στην προσευχή της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά, ανήμερα της επετείου της  Άλωσης της Κωνσταντινούπολης,  λέγοντας ότι ορισμένοι ακόμα δεν μπορούν «να τη χωνέψουν», μετά από τόσους αιώνες. 

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, 6 χρόνια μετά την ιταμή πρόκληση της μετατροπής της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, η εικόνα σήμερα ήταν αποκαλυπτική:  Ο Ερντογάν, πεσμένος στα γόνατα, στο τιρκουάζ χαλί - σύμβολο του παντουρκισμού, να προσεύχεται mέσα στον εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας

Το βράδυ η Κωνσταντινούπολη θα είναι αλλιώς. «Θα γιορτάσουμε» είπε, προαναγγέλλοντας φιέστα για τα 573 χρόνια από την Άλωση

«Όλο αυτό αλλά και η ομιλία του νωρίτερα ήταν ένα εθνικιστικό και θρησκευτικό σόου για το εσωτερικό του ακροατήριο» τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star.   

Ερντογάν: «Μεταμόρφωση του σκότους σε φως -  Αυτό ήταν η Άλωση»  

O Τούρκος πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι οι επικριτές του δεν έχουν «χωνέψει»  την Άλωση.  

Το ρεπορτάζ του Star για την πρόκληση Ερντογάν στην Αγιά Σοφιά

Είπε μέχρι και το εξής απίστευτο: ότι δεν κατέκτησαν απλώς την Πόλη αλλά ότι  την μεταμόρφωσαν «από πόλη του σκότους, σε μια πανέμορφη, φωτεινή, πόλη»!  

