ΟΠΕΚΕΠΕ: Λιποθύμησε κατηγορούμενη πριν μπει στο ανακριτικό γραφείο

Επιδοτήσεις σε ιδιοκτήτες «φαντάσματα» - Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

Με μια ματιά - by STAR AI
  • 12 Κρητικοί απολογούνται για κακουργηματικές πράξεις σχετικές με παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Μία κατηγορούμενη λιποθύμησε πριν την απολογία της και εξετάστηκε από διασώστη του ΕΚΑΒ.
  • Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται 7 γυναίκες και ο σύζυγος μίας από αυτές.
  • Η υπόθεση αφορά οργανωμένη απάτη με επιδοτήσεις σε «φαντάσματα» και εικονικές μισθώσεις.
  • Δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί 18 από τους 22 συλληφθέντες, ενώ οι αρχές ερευνούν τη διαδρομή του χρήματος.

Απολογούνται από το πρωί οι 12 Κρητικοί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει κακουργηματικές πράξεις για παράνομες επιδοτήσεις και απάτες που έβλαψαν τα ταμεία της Ένωσης. Κατά τη διαδικασία δεν έλειψαν τα απρόοπτα που είχαν μέχρι και λιποθυμίες.  

Ήταν λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι όταν μία κατηγορούμενη λιποθύμησε ενώ περίμενε τη σειρά της για να μπει στο ανακριτικό γραφείο. Αμέσως κλήθηκε διασώστης του ΕΚΑΒ που εξέτασε τη συγκεκριμένη γυναίκα.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, κατηγορούμενος είναι και ο σύζυγός της ενώ στους 15 που είχαν αρχικά προγραμματιστεί για να απολογηθούν τρεις ζήτησαν να απολογηθούν αύριο.  

Στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονται επτά γυναίκες, ενώ από γυναίκα ξεκίνησε η έρευνα που κατέληξε στην εγκληματική της Κρήτης.  

Συγκεκριμένα, η αρχική πληροφορία μιλούσε για τη δράση συγκεκριμένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων στην Κρήτη όπου ιδιοκτήτρια είναι μία γυναίκα. Σύμφωνα με τα στοιχεία το ΚΥΔ έχει έναρξη λειτουργίας κοντά σε χρόνο που ξεκινά τη δράση της η εγκληματική ομάδα. 

Στην υπόθεση περιγράφονται κατηγορίες για οργανωμένη απάτη με στόχο παράνομες επιδοτήσεις, με τους κατηγορούμενους να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα. 

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αγροτεμάχια που φέρονται να ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν πεθάνει, αλλά εμφανίζονταν να μισθώνονται κανονικά, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται επιδοτήσεις. Σε μία περίπτωση, κατηγορούμενος που φέρεται να έχει αποκομίσει πάνω από 70.000 ευρώ επικαλέστηκε τη νεκρή γιαγιά του για να δικαιολογήσει τις δηλώσεις. 

Το Σάββατο απολογούνται οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι σύμφωνα με τη δικογραφία στρατολογούσαν εμπλεκόμενους μέσω Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων, εντόπιζαν αδήλωτα αγροτεμάχια και προχωρούσαν σε εικονικές μισθώσεις, με σκοπό την παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων. 

Έχουν ήδη δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες, ενώ οι αρχές ερευνούν και τραπεζικές θυρίδες για τον εντοπισμό της διαδρομής του χρήματος και την πλήρη έκταση της υπόθεσης. 

