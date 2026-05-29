«Καρδιές» αναμένεται να σπάσουν στο νέο επειόδιο του MasterChef 10, που θα προβληθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, καθώς η πρόκριση στη «χρυσή» δεκάδα του φετινού κύκλου απέχει πλέον μόλις μία δοκιμασία αποχώρησης.

Πριν από αυτό, όμως, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν ποια θα είναι η νικήτρια της Ομαδικής Δοκιμασίας της Πράσινης Εβδομάδας, κρεμασμένοι κυριολεκτικά από τα χείλη των κριτών.

Ο Σωτήρης Κοντιζάς καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στο τελευταίο συμβούλιο για φέτος στο MasterChef», δίνοντας από νωρίς το στίγμα της βραδιάς.

Ο Πέτρος δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή πως: «Δε θα το κάνω τόσο εύκολο στους κόκκινους». Ο Νίκος δηλώνει έτοιμος ακόμη και να μαγειρέψει, καθώς ο κίνδυνος να βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση παραμένει υπαρκτός.

Η απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου πριν από τη «Μητέρα των Μαχών»

Λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανεβάζει την αγωνία στα ύψη, «ψήνοντας» τόσο τους κόκκινους όσο και τους «μπλε», με τους παίκτες να μην μπορούν να κρύψουν το άγχος και την έντασή τους.

Για να εξασφαλίσουν μία θέση στην τελική10άδα, οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να ανταποκριθούν σε μία απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, με καλεσμένο τον executive chef Νίκο Μπίλλη.

Οι κριτές και ο καλεσμένος chef δοκιμάζουν τις προσπάθειες των παικτών και δε χαρίζονται στις παρατηρήσεις τους. «Αρχικά λείπουν στοιχεία. Δεν έχουμε τη γαρνιτούρα», τονίζει ο Πάνος Ιωαννίδης, ενώ ο Νίκος Μπίλλης συμπληρώνει: «Έλειπε το στοιχείο της γεύσης».

Ακούγοντας τη σκληρή κριτική, ο Ανδρέας λέει χαρακτηριστικά «καληνύχτα», προϊδεάζοντας τους τηλεθεατές πως οι εξελίξεις που ακολουθούν θα είναι ιδιαίτερα έντονες.

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στη «Μητέρα των Μαχών» και να διεκδικήσουν μια θέση στην απόλυτη δοκιμασία του διαγωνισμού;

