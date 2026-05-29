«Σπάνε» καρδιές στo MasterChef - «Έλειπε το στοιχείο της γεύσης»

Μάχη για μία θέση στην τελική 10άδα - Δείτε το trailer της Τρίτης 2/6

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο νέο επεισόδιο του MasterChef 10, οι διαγωνιζόμενοι περιμένουν την ανακοίνωση της νικήτριας Ομαδικής Δοκιμασίας.
  • Η πρόκριση στη δεκάδα απαιτεί μια απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου με καλεσμένο τον executive chef Νίκο Μπίλλη.
  • Οι κριτές επισημαίνουν ότι λείπουν στοιχεία από τα πιάτα και τονίζουν την έλλειψη γεύσης.
  • Ο Ανδρέας προϊδεάζει για έντονες εξελίξεις με την φράση «καληνύχτα».
  • Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι παίκτες διεκδικούν μια θέση στην τελική 10άδα.

«Καρδιές» αναμένεται να σπάσουν στο νέο επειόδιο του MasterChef 10, που θα προβληθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου, καθώς η πρόκριση στη «χρυσή» δεκάδα του φετινού κύκλου απέχει πλέον μόλις μία δοκιμασία αποχώρησης.

Πριν από αυτό, όμως, οι δύο μπριγάδες περιμένουν με αγωνία να μάθουν ποια θα είναι η νικήτρια της Ομαδικής Δοκιμασίας της Πράσινης Εβδομάδας, κρεμασμένοι κυριολεκτικά από τα χείλη των κριτών.

MasterChef 2026: «Έχουμε φάει τον γάιδαρο κι έχει μείνει η ουρά!»

Ο Σωτήρης Κοντιζάς καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους λέγοντας: «Καλώς ήρθατε στο τελευταίο συμβούλιο για φέτος στο MasterChef», δίνοντας από νωρίς το στίγμα της βραδιάς.

Ο Πέτρος δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα στην τύχη, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή πως: «Δε θα το κάνω τόσο εύκολο στους κόκκινους». Ο Νίκος δηλώνει έτοιμος ακόμη και να μαγειρέψει, καθώς ο κίνδυνος να βρεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση παραμένει υπαρκτός.

MasterChef 2026: Ένταση στο συμβούλιο της μπλε μπριγάδας - Τι συνέβη;

Η απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου πριν από τη «Μητέρα των Μαχών»

Η απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου πριν από τη «Μητέρα των Μαχών»

Λίγο πριν την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανεβάζει την αγωνία στα ύψη, «ψήνοντας» τόσο τους κόκκινους όσο και τους «μπλε», με τους παίκτες να μην μπορούν να κρύψουν το άγχος και την έντασή τους.

Για να εξασφαλίσουν μία θέση στην τελική10άδα, οι υποψήφιοι θα πρέπει πρώτα να ανταποκριθούν σε μία απαιτητική δοκιμασία αντιγραφής πιάτου, με καλεσμένο τον executive chef Νίκο Μπίλλη. 

Οι κριτές και ο καλεσμένος chef δοκιμάζουν τις προσπάθειες των παικτών και δε χαρίζονται στις παρατηρήσεις τους. «Αρχικά λείπουν στοιχεία. Δεν έχουμε τη γαρνιτούρα», τονίζει ο Πάνος Ιωαννίδης, ενώ ο Νίκος Μπίλλης συμπληρώνει: «Έλειπε το στοιχείο της γεύσης».

Ακούγοντας τη σκληρή κριτική, ο Ανδρέας λέει χαρακτηριστικά «καληνύχτα», προϊδεάζοντας τους τηλεθεατές πως οι εξελίξεις που ακολουθούν θα είναι ιδιαίτερα έντονες.

Ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στη «Μητέρα των Μαχών» και να διεκδικήσουν μια θέση στην απόλυτη δοκιμασία του διαγωνισμού;

