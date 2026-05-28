Μετά από τις δύο προηγούμενες δοκιμασίες, έφτασε η ώρα του μπλε καβουριού, το οποίο αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο πρωταγωνιστή του μενού.

Ο Μιχάλης παρουσίασε τις παρασκευές της μπλε μπριγάδας, ξεκινώντας από το αχνιστό και μαγειρευτό στάδιο, όπου ο Ανδρέας ετοίμασε μια σούπα τύπου abu yabes. Στο κέντρο του πιάτου τοποθετήθηκε το καβούρι μαγειρεμένο και μαδημένο, καρυκευμένο με λίγο ξύσμα, αλάτι και πιπέρι. Το πιάτο συνοδεύεται από ένα φρυγανισμένο ψωμάκι μπριός, το οποίο έχει περαστεί με λάδι σκόρδου και σαφράν, ενώ το ίδιο λάδι υπάρχει και μέσα στο πιάτο πριν προστεθεί η σούπα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Μιχάλης συνειδητοποίησε με κάποια αμηχανία ότι είχε ξεχάσει να φέρει ένα συνοδευτικό στοιχείο, χάνοντας για λίγο τα λόγια του και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχασα το μυαλό μου να εξηγήσω το πιάτο. Συνειδητοποίησα ότι κάτι μου λείπει... γιατί θυμάμαι ο Αντρέας μου είχε πει τρία στάδια». Επέστρεψε φέρνοντας μια μαγιονέζα με ντομάτα, πιπέρι καγιέν και σαφράν, εξηγώντας τις οδηγίες του Αντρέα, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει πρώτα να βουτήξουν το ψωμί στη μαγιονέζα και μετά στη σούπα. Όσον αφορά το τηγανητό στάδιο, η μπλε ομάδα παρουσίασε μια κροκέτα καβουριού πάνω σε μια μους από λευκό ταραμά, χρησιμοποιώντας παράλληλα ως γαρνιτούρα κάποια υλικά που είχαν περισσέψει από προηγούμενα πιάτα, όπως καψαλισμένο αρακά και πατάτα από το πλακί.

Στη συνέχεια, ο Πάνος πήρε τον λόγο για να παρουσιάσει τις προσπάθειες της κόκκινης μπριγάδας. Ξεκινώντας από το τηγανητό, εξήγησε ότι έφτιαξαν μια κροκέτα από blue crab συνοδευόμενη από aioli με λάιμ, ενώ χρησιμοποίησαν και το κεφάλι από το καβούρι για το σερβίρισμα. Δίπλα από αυτό, δημιούργησαν μια σούπα εμπνευσμένη από την Bisque. Όταν ρωτήθηκε για το άψογο σχήμα της κροκέτας, ο Πάνος ανέφερε ότι την έπλασε ο Φίλιππος με τα χέρια του, με τους κριτές να σχολιάζουν εντυπωσιασμένοι: «Το απόλυτο στρογγυλό... είναι σαν να έχει μπει σε καλούπι». Στο αχνιστό στάδιο, η κόκκινη ομάδα παρουσίασε ένα καβουροτάκος. Για το πιάτο αυτό, ο Πάνος ετοίμασε μια σαλάτα με κολλούμπρα, ξινόμηλο, sugar salad και μια μαγιονέζα με κατσομπούσι, ενώ στο πλάι πρόσθεσε πουρέ σελινόριζας, αβγά ρέγγας, τηγανητό φαγόπυρο και ένα σιφόν με γάλα καρύδας και εσπεριδοειδή. Κατά την περιγραφή, ο Πάνος δυσκολεύτηκε αρκετά να προφέρει σωστά τη λέξη εσπεριδοειδή, γεγονός που προκάλεσε τα πειράγματα των κριτών. «Λύσσαξε με το εσπεριδοειδή... εγώ εδώ θα κάτσω, νομίζω θα κάτσουμε μια ώρα», αστειεύτηκαν, προσπαθώντας να τον βοηθήσουν να τη συλλαβίσει και θυμίζοντας μια ανάλογη παλαιότερη στιγμή με την Ασήμινα. Όταν ο Πάνος παραδέχτηκε επίσης ότι κάνει παρέα με τον Τάσο, κάτι που εξηγεί τη χρήση του όρου κατσομπούσι, οι κριτές σχολίασαν γελώντας: «Σε έχει παρασύρει ο Τάσος... κατρακυλάς». Ο Πάνος δήλωσε πως, παρά τις δυνατές προσπάθειες των άλλων παιδιών, ο ίδιος προτιμά το δικό του πιάτο επειδή ταιριάζει απόλυτα στις γεύσεις του.

Η κουβέντα στράφηκε έπειτα στο ζήτημα των ποσοτήτων και της πρακτικότητας των πιάτων. Οι σεφ και κριτές επισήμαναν ότι, ενώ ζητήθηκαν έξι πιάτα από κάθε μπριγάδα, οι παρασκευές παρουσιάστηκαν ως ατομικά ορεκτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο μία κροκέτα ή ένα τάκος ανά μερίδα. «Δεν είπαμε ατομικά πιάτα... εκεί έχεις κάνει τάκος, δεν μπορούμε να το κόψουμε στα τρία», παρατήρησε ο Σωτήρης Κοντιζάς, τονίζοντας ότι σε προηγούμενα στάδια άλλοι παίκτες έφερναν τρία κομμάτια όταν το πιάτο τρωγόταν με το χέρι. Ο Πάνος εξήγησε ότι η δική του λογική ήταν να παρουσιάσει ένα αυτόνομο ατομικό ορεκτικό, γεγονός που του προκάλεσε κάποιο άγχος όταν συνειδητοποίησε την οπτική των κριτών. Οι κριτές ευχαρίστησαν τους αρχηγούς για τις προσπάθειές τους, δίνοντάς τους συγχαρητήρια για το συνολικό επίπεδο της ημέρας.

Πριν την αποχώρηση των αρχηγών, έγινε μια αναφορά στην τρέχουσα κατάσταση του διαγωνισμού, καθώς η μπλε μπριγάδα μετρά ήδη δύο παίκτες με μαύρες ποδιές, τον Πέτρο και τον Ανδρέα. Το αυριανό συμβούλιο, το οποίο θα είναι το τελευταίο για τη φετινή σεζόν, θα αναδείξει τον τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση. Υπήρξε μια μικρή σύγχυση σχετικά με το πόσοι παίκτες εξασφαλίζουν από αύριο την είσοδό τους στην τελική δεκάδα. Ο Σωτήρης Κοντιζάς παρενέβη για να διορθώσει τα μαθηματικά, εξηγώντας ότι με την ανάδειξη του τρίτου υποψηφίου θα γίνουν γνωστοί οι οκτώ παίκτες που περνάνε στην επόμενη φάση και όχι οι επτά. Οι υπόλοιποι κριτές σχολίασαν με χιούμορ αυτή τη διόρθωση: «Πάντα στην παρέα υπάρχει ένας Σωτήρης... που έρχεται κάπου εκεί πριν τελειώσει το γύρισμα και λέει "παιδιά, να σας πω κάτι... τους οχτώ θα ξέρουμε"». Ο Μιχάλης εξέφρασε την ανακούφισή του που τελειώνουν τα αγχωτικά συμβούλια, αν κι αναγνώρισε ότι είχαν τη δική τους ομορφιά, γεμάτη χαρές και λύπες.

Αφού οι αρχηγοί αποχώρησαν, οι κριτές ξεκίνησαν τη δική τους συζήτηση και τη δοκιμασία των πιάτων. Συμφώνησαν ότι το τάκος και η κροκέτα της κόκκινης ομάδας, αν και πανέμορφα, παρουσιάζουν πρόβλημα στη μοιρασιά, καθώς η κροκέτα δεν μπορεί εύκολα να κοπεί. «Θα την κόψεις; Θα τη φας; Είναι μπουκίτσα, δεν μπορείς να το κάνεις» σχολίασαν, προσθέτοντας ότι το μέγεθός της θυμίζει περισσότερο ένα ιταλικό arancini κι αστειεύτηκαν λέγοντας «Λίγο Ιταλία... Grazie Πάνο». Στη δοκιμή του τηγανητού, παρατήρησαν ότι η κόκκινη μπριγάδα πέτυχε μια τέλεια εμφάνιση, αλλά η κροκέτα της μπλε μπριγάδας αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο νόστιμη και με σωστή αναλογία. «Έχουν βάλει όση μπεσαμέλ χρειάζεται απλά για να ενώσουν... ενώ στους κόκκινους είναι πολύ η μπεσαμέλ και κάπου εκεί μέσα χάνεται, υπάρχει και λίγο καβούρι», επισημάνθηκε κατά τη δοκιμή. Ωστόσο, η μπλε ομάδα φάνηκε να πιέστηκε από τον χρόνο, καθώς τα συνοδευτικά της κροκέτας ήταν «κλεμμένα υλικά από αλλού», όπως ο αρακάς και η πατάτα.

Στο μαγειρευτό στάδιο, οι κριτές βρήκαν πιο επιτυχημένο το αχνιστό της κόκκινης ομάδας, σημειώνοντας ότι με κλειστά μάτια, αν το τάκος είχε σερβιριστεί σε τρία κομμάτια, θα μπορούσε να είναι το πιάτο της ημέρας. Αντίθετα, η σούπα abu yabes της μπλε ομάδας δεν τους άφησε την καλύτερη εντύπωση, καθώς θεωρήθηκε ότι «έχει πιέσει πάρα πολύ τα καβούρια, έχει κάψει, έχει φτάσει στο σημείο να έχει πικρίσει», ενώ υπήρχαν και κάποια υπολείμματα από τσόφλια που έκαναν «κρατσακρούτσα» στο στόμα.

Η τελική απόφαση αποδείχθηκε δύσκολη, με τους κριτές να παραδέχονται ότι «μπλέξαμε», καθώς βρέθηκαν σε δίλημμα, έχοντας να συγκρίνουν την ανώτερη γεύση της κροκέτας των μπλε με την καλύτερη εκτέλεση στο αχνιστό πιάτο των κόκκινων. Κλείνοντας, σχολίασαν ότι οι ομαδικές δοκιμασίες ολοκληρώθηκαν και πλέον ξεκινά η «μητέρα των μαχών», με το χιουμοριστικό κλείσιμο ότι για τη φετινή σεζόν «έχουμε φάει το γάιδαρο κι έχει μείνει η ουρά».

