Διάσημο μοντέλο περιμένει 6ο παιδί- H φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα

Η Ναταλία Βοντιάνοβα πλέει σε πελάγη ευτυχίας

Έγκυος στο 6της παιδί είναι το διεθνούς φήμης μοντέλο Ναταλία Βοντιάνοβα όπως  η ίδια αποκάλυψε  στη γαλλική Vogue. 

Το μοντέλο, που έχει μία άκρως επιτυχημένη καριέρα στη βιομηχανία της μόδας και το 2004 ίδρυσε το Naked Heart Foundation, έναν οργανισμό που υποστηρίζει παιδιά με ειδικές ανάγκες, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με ένα γαλάζιο μίνι φόρεμα Alaïa και Converse χωρίς κορδόνια που τονίζει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

 

 

«Μεταξύ δύο επιδείξεων μόδας, στις αρχές του έτους, η Ναταλία Βοντιανόβα μου εκμυστηρεύτηκε ότι ήταν έγκυος» έγραψε η γαλλική Vogue στον λογαριασμό της στο Instagram.

 

 

H 44χρονη που έχει παίξει και σε κάποιες ταινίες όπως CQ, και Belle du Seigneur έχει άλλα πέντε παιδιά. 

Ο πρώτος της γάμος ήταν με τον ηθοποιό Τζάστιν Πόρτμαν το 2001. Από αυτόν τον γάμο που κράτησε ως το 2011 απέκτησε τρία παιδιά: τον Λούκας (Lucas), τη Νέβα (Neva) και τον Βίκτορ (Viktor).

 

 

Ο Λούκας σήμερα είναι 24 ετών, η Νέβα 20 και ο Βίκτωρ 18!

 

 

Δεύτερος γάμος της Ναταλίας ήταν ο δισεκατομμυριούχος  Αντουάν Αρνό τον οποίο παντρεύτηκε το 2020 και λίγο αργότερα απέκτησαν μαζί δύο αγόρια: τον Μαξίμ και τον Ρομάν.  Ο Αντουάν Αρνό είναι κορυφαίο διευθυντικό στέλεχος στον γαλλικό κολοσσό ειδών πολυτελείας LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). 
 

