Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»

Απαρηγόρητη η αδελφή της, Φώφη

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό.
  • Η 56χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
  • Η οικογένειά της, με τραγικές φιγούρες τη μητέρα και τα αδέλφια της, ήταν εμφανώς συντετριμμένη.
  • Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στις 12:00, με συγγενείς και φίλους παρόντες.
  • Η ταφή θα γίνει στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της.

Η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα έφτασε πριν από λίγη ώρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου βρισκόταν η οικογένειά της, εμφανώς συντετριμμένη.  

Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»

Τραγικές φιγούρες η μητέρα και τα αδέλφια της Γωγώς Μαστροκώστα, τα οποία «λύγισαν» αντικρίζοντας το λευκό φέρετρο της 56χρονης, που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Ντυμένος στα μαύρα και εμφανώς συγκλονισμένος, ο Τραϊανός Δέλλας στεκόταν βράχος στο πλευρό της κόρη του, Βικτώριας, και στη μητέρα της συζύγου του. 

Κηδεία Γωγώ Μαστροκώστα: Ξέσπασε σε λυγμούς η αδελφή της, Φώφη

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες βρίσκονται στον Ιερό Ναό, όπου στις 12:00 αναμένεται να τελεστεί η Εξόδιος Ακολουθία, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στο χαμογελαστό κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της Γωγώ Μαστροκώστα.

 

ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΟΚΩΣΤΑ
