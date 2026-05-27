Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα

Εύκολο γεύμα, για μικρούς και μεγάλους, με έντονα μυρωδικά

Τα μυρωδικά κάνουν τη διαφορά στην κολοκυθόπιτα

Είναι η εποχή για κολοκυθάκια, και ο Γιώργος Ρήγας αρπάζει την ευκαιρία. Φέρνει στο Breakfast@Star μία συνταγή από αγνά υλικά, και φτιάχνει μία εξαιρετική αλμυρή κολοκυθόπιτα. 

ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ

Υλικά
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 4 κολοκύθια
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 200 γρ. φέτα
• 100 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα
• 2 αυγά
• άνηθο
• δυόσμο
• αλάτι
• πιπέρι
• ελαιόλαδο
• λίγο κασέρι ή γραβιέρα
• ξύσμα λεμονιού
 
Εκτέλεση

1. Ετοιμάζεις τη γέμιση

• Τρίβεις τα κολοκύθια. • Τα αλατίζεις και τα αφήνεις 15 λεπτά. • Τα στύβεις πολύ καλά με τα χέρια. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύεις: • κολοκύθια • κρεμμύδια ψιλοκομμένα • φέτα • ανθότυρο • αυγά • μυρωδικά • πιπέρι • λίγο ελαιόλαδο

2. Στήσιμο πίτας

• Λαδώνεις ταψί. • Στρώνεις 4–5 φύλλα κρούστας λαδώνοντας ελαφρά το κάθε φύλλο. • Βάζεις τη γέμιση. • Κλείνεις με τα υπόλοιπα φύλλα πάλι λαδωμένα. Γυρνάς τις άκρες προς τα μέσα για ωραίο χωριάτικο τελείωμα  

3. Πριν το ψήσιμο • Χαράζεις ελαφρά. • Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει έξτρα τραγανή η κρούστα. • Από πάνω λίγο σουσάμι αν θες.

4. Ψήσιμο • 180°C • περίπου 50 λεπτά μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφί χρώμα.
 

