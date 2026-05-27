Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα

Είναι η εποχή για κολοκυθάκια, και ο Γιώργος Ρήγας αρπάζει την ευκαιρία. Φέρνει στο Breakfast@Star μία συνταγή από αγνά υλικά, και φτιάχνει μία εξαιρετική αλμυρή κολοκυθόπιτα.
Φτιάξτε φανταστικό χοιρινό λεμονάτο με μπύρα, μια συνταγή του Γιώργου Ρήγα
ΑΛΜΥΡΗ ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΙΤΑ
Υλικά
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 4 κολοκύθια
• 1 ξερό κρεμμύδι
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
• 200 γρ. φέτα
• 100 γρ. ανθότυρο ή μυζήθρα
• 2 αυγά
• άνηθο
• δυόσμο
• αλάτι
• πιπέρι
• ελαιόλαδο
• λίγο κασέρι ή γραβιέρα
• ξύσμα λεμονιού
Εκτέλεση
1. Ετοιμάζεις τη γέμιση
• Τρίβεις τα κολοκύθια. • Τα αλατίζεις και τα αφήνεις 15 λεπτά. • Τα στύβεις πολύ καλά με τα χέρια. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύεις: • κολοκύθια • κρεμμύδια ψιλοκομμένα • φέτα • ανθότυρο • αυγά • μυρωδικά • πιπέρι • λίγο ελαιόλαδο
2. Στήσιμο πίτας
• Λαδώνεις ταψί. • Στρώνεις 4–5 φύλλα κρούστας λαδώνοντας ελαφρά το κάθε φύλλο. • Βάζεις τη γέμιση. • Κλείνεις με τα υπόλοιπα φύλλα πάλι λαδωμένα. Γυρνάς τις άκρες προς τα μέσα για ωραίο χωριάτικο τελείωμα
3. Πριν το ψήσιμο • Χαράζεις ελαφρά. • Ραντίζεις με λίγο νερό για να γίνει έξτρα τραγανή η κρούστα. • Από πάνω λίγο σουσάμι αν θες.
4. Ψήσιμο • 180°C • περίπου 50 λεπτά μέχρι να πάρει βαθύ χρυσαφί χρώμα.