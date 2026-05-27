Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού

Η ατάκα για τα «περιστέρια»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 13:03 Kosmocar: Χαράσσει τη νέα στρατηγική after sales
27.05.26 , 13:02 Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
27.05.26 , 11:57 Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού
27.05.26 , 11:56 Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
27.05.26 , 11:54 Πρωτοφανές κύμα καύσωνα «λιώνει» την Ευρώπη – 11 νεκροί
27.05.26 , 11:54 Πέτρος Συρίγος: «Έπαθα τροχαίο, η κατάσταση δεν είναι καλή»
27.05.26 , 11:48 Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
27.05.26 , 11:46 Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
27.05.26 , 11:39 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
27.05.26 , 11:30 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
27.05.26 , 11:19 Ελένη Φουρέιρα: «Ζούμε τις πιο ωραίες στιγμές με τον Ερμή»
27.05.26 , 11:19 Σπυροπούλου: «Θα δούμε αν επιστρέψω - Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα»
27.05.26 , 11:00 Ανεπανάληπτό σόου Φουρνιέ στη γιορτή του Ολυμπιακού
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κηδεία Μαστροκώστα: H Βικτώρια Δέλλα χέρι χέρι με τον Τραϊανό Δέλλα
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λύγισαν» τα αδέλφια της στο τελευαίο «αντίο»
Φουρέιρα: Παρουσίασε τη νέα της συνεργασία - Ολη η showbiz στο πλευρό της!
Άση Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζει η όψη Άρη- Πλούτωνα σήμερα
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο / ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στο Θησείο η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Αιμίλιο Χειλάκη και Μαριάννα Τουμασάτου.

Τσίπρας: Ποιο ήταν το 10χρονο κορίτσι με τα λευκά στην εκδήλωση στο Θησείο

Οι παρουσιαστές Τουμασάτου - Χειλάκης

Μαριάννα Τουμασάτου - Αιμίλιος Χειλάκης / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Οι δύο ηθοποιοί ανέλαβαν να ανοίξουν τη βραδιά δίνοντας εξαρχής έναν δραματικό και πολιτικό τόνο στην εκδήλωση. «Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την Ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα», ανέφεραν από τη σκηνή, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τη νέα πολιτική κίνηση ως μια στιγμή επανεκκίνησης για τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Μπέττυ Μπαζιάνα: Ντυμένη στα λευκά, στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο

Οι δύο ηθοποιοί ανέλαβαν να ανοίξουν τη βραδιά δίνοντας εξαρχής έναν δραματικό και πολιτικό τόνο στην εκδήλωση.

Οι ατάκες όλο νόημα Τουμασάτου - Χειλάκη / NDP PHOTO 

Λίγο πριν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα, η ατμόσφαιρα απέκτησε και πιο σαφή πολιτικά υπονοούμενα. Η Μαριάννα Τουμασάτου, σχολιάζοντας τη σκηνοθεσία αντίστοιχων πολιτικών εκδηλώσεων των τελευταίων ημερών, είπε με νόημα: «Μήπως να απελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;». Η ατάκα θεωρήθηκε από πολλούς έμμεση αναφορά στην πρόσφατη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, όπου η χρήση συμβολισμών και θεατρικών στοιχείων είχε επίσης σχολιαστεί έντονα.

Το κοινό αντέδρασε με γέλια και χειροκροτήματα, ενώ το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media. 

ΕΛΑΣ το όνομα του κόμματος Τσίπρα: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη!

Τσίπρας με Τουμασάτου - Χειλάκη

Υποδέχθηκαν τον Τσίπρα, Τουμασάτου - Χειλάκη / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Στην εκδήλωση στο Θησείο παρευρέθηκε και ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Ήταν, επίσης, υποψήφιοςκαι στις ευρωεκλογές του 2024 με το ίδιο κόμμα. 

Ο Μάριος Αθανασίου στην παρουσίαση του κόμματος Τσίπρα

Παρουσίαση κόμματος Τσίπρα: Οι σπόντες Τουμασάτου - Χειλάκη για Καρυστιανού

Μάριος Αθανασίου / NDP PHOTO 
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΧΕΙΛΑΚΗΣ
 |
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ
 |
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
 |
ΕΛΑΣ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
 |
ΘΗΣΕΙΟ
 |
ΚΟΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top