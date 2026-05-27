Με έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στο Θησείο η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», με παρουσιαστές τους ηθοποιούς Αιμίλιο Χειλάκη και Μαριάννα Τουμασάτου.

Μαριάννα Τουμασάτου - Αιμίλιος Χειλάκης / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Οι δύο ηθοποιοί ανέλαβαν να ανοίξουν τη βραδιά δίνοντας εξαρχής έναν δραματικό και πολιτικό τόνο στην εκδήλωση. «Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την Ιστορία. Το δικό μας και του Αλέξη Τσίπρα», ανέφεραν από τη σκηνή, επιχειρώντας να παρουσιάσουν τη νέα πολιτική κίνηση ως μια στιγμή επανεκκίνησης για τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης.

Οι ατάκες όλο νόημα Τουμασάτου - Χειλάκη / NDP PHOTO

Λίγο πριν εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας στο βήμα, η ατμόσφαιρα απέκτησε και πιο σαφή πολιτικά υπονοούμενα. Η Μαριάννα Τουμασάτου, σχολιάζοντας τη σκηνοθεσία αντίστοιχων πολιτικών εκδηλώσεων των τελευταίων ημερών, είπε με νόημα: «Μήπως να απελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;». Η ατάκα θεωρήθηκε από πολλούς έμμεση αναφορά στην πρόσφατη παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, όπου η χρήση συμβολισμών και θεατρικών στοιχείων είχε επίσης σχολιαστεί έντονα.

Το διπλό καρφί Τουμασάτου - Χειλάκη για #Καρυστιανου:



-Λες να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια;

-Αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. #Τσιπρας #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/N6S0kErNgO — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) May 26, 2026

Το κοινό αντέδρασε με γέλια και χειροκροτήματα, ενώ το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε γρήγορα στα social media.

Υποδέχθηκαν τον Τσίπρα, Τουμασάτου - Χειλάκη / Eurokinissi (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Στην εκδήλωση στο Θησείο παρευρέθηκε και ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας. Ήταν, επίσης, υποψήφιοςκαι στις ευρωεκλογές του 2024 με το ίδιο κόμμα.

Μάριος Αθανασίου / NDP PHOTO