Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10

Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef 10

27.05.26 , 11:39 Mιχάλης Κεχαγιόγλου: Η συνεργασία με τον Gordon Ramsay και το MasterChef 10
Η πρώτη audition του Mιχάλη Κεχαγιόγλου στο MasterChef 10

  • Ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, 32 ετών, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια στο Λονδίνο για να συμμετάσχει στο MasterChef 10 και να ανοίξει δικό του εστιατόριο.
  • Έχει 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη μαγειρική, με καθοριστική τη συνεργασία του με τον Gordon Ramsay.
  • Η συμμετοχή του στο MasterChef έγινε με πρωτοβουλία της συντρόφου του, που πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει το έπαθλο.
  • Στην πρώτη audition παρουσίασε μπαρμπούνι σοτέ με θετικές κριτικές, κερδίζοντας τη λευκή ποδιά.
  • Διακρίνεται για την πειθαρχία και τη λεπτομέρεια στην κουζίνα, με έμφαση στις πρωτοποριακές γαστρονομικές ιδέες.

Είναι 32 χρόνων και ύστερα από 4 χρόνια στο Λονδίνο αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα, να ανοίξει δικό του εστιατόριο και να λάβει μέρος στο MasterChef 10!

Ο λόγος για τον Mιχάλη Κεχαγιόγλου, ο οποίος συνεχίζει την πετυχημένη πορεία του στο διαγωνισμό μαγειρικής, αναζητώντας την εμπειρία, αλλά και το πολυπόθητο έπαθλο.

Γνωρίζοντας τον Mιχάλη Κεχαγιόγλου - Το βιογραφικό του παίκτη του MasterChef

  • Είναι 32 ετών, ζει στη Δραπετσώνα, ενώ ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @kechas01
  • Για εκείνον η μαγειρική είναι το σπίτι του, το μεράκι και το πάθος του

 

 

  • Είναι επαγγελματίας μάγειρας τα τελευταία 10 χρόνια, με αρκετή επειρία στις κουζίνες, ενώ καθοριστικό σημείο στην καριέρα του θεωρεί τη συνεργασία του με τον δημοφιλή Βρετανό σεφ, Gordon Ramsay, όπου για εκείνον ήταν σαν δεύτερο σχολείο. Οπως είπε για την εμπειρία του: «Έμεινα και εργάστηκα για 4 χρόνια στην Αγγλία, καθώς και με έναν από τους πιο αυστηρούς chefs στην Αγγλία, τον Gordon Ramsay. Ήταν στρεσογόνα η κατάσταση μέσα στην κουζίνα, ήταν μεγάλο σχολείο, οπότε νομίζω ότι μετά από εκεί ηρέμησα και γύρισα πίσω πιο έτοιμος»

 

 

  • Είναι λάτρης της πίεσης του ανταγωνισμού, ενώ στην κουζίνα τον διακρίνει η πειθαρχία και η λεπτομέρεια στις κινήσεις του
  • Ο Mιχάλης Κεχαγιόγλου αρέσκεται στο να δημιουργεί πιάτα με πρωτοποριακές γαστρονομικές ιδέες 

  • Για την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, να ανοίξει το δικό του εστιατόριο θαλασσινών και να επενδύσει με αυτόν τον τρόπο στον εαυτό του, ο παίκτης του MasterChef είχε αναφέρει ότι: «Νομίζω, είναι ανάγκη να έχεις κάτι δικό σου, να του δώσεις χαρακτήρα. Ένας επενδυτής βλέπει το project σχηματικά, αλλά αν δεν έχεις δουλέψει στην κουζίνα, δεν το νιώθεις. Υπάρχουν άγχος, πολλά έξοδα, ευθύνες, άνθρωποι που εξαρτώνται από σένα. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αλλιώς. Είναι ελευθερία. Είναι το δικαίωμα να μαγειρεύεις όπως νιώθεις»

 

 

  • Την αίτηση για τη συμμετοχή του στο φετινό MasterChef, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, την έκανε η σύντροφός του, ενώ σχολίασε με χιούμορ: «Δε θέλω να μου μπαίνουν ιδέες ότι ήθελε να με ξεφορτωθεί, θέλω να πιστεύω ότι έγινε για καλό. Την αίτηση την έκανε γιατί πιστεύει ότι μπορώ να κερδίσω το έπαθλο και γι' αυτό ήρθα, για να προσπαθήσω να το πάρω»
  • Φέτος, διαγωνίζεται ανάμεσα στους καλύτερους μάγειρες της Ελλάδας, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο του MasterChef 10!

Στην πρώτη audition του διαγωνισμού μαγειρικής ο Mιχάλης Κεχαγιόγλου έφτιαξε και παρουσίασε στους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο, μπαρμπούνι σοτέμε σταμναγκάθι και πουρέ από καραμελωμένο κουνουπίδι.

Το πιάτο του απέσπασε θετικές κριτικές από τους τρεις chef κριτές, με αποτέλεσμα να πάρει τη λευκή ποδιά και να συνεχίσει στην επόμενη φάση του MasterChef 10.

