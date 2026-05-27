Συγκλονίζει ο Τάσος Κωστής: «Δεν έχω νικήσει τον καρκίνο, ήρθαμε ισοπαλία»

«H σύζυγός μου ήταν ένας άνθρωπος διαμάντι», είπε ο ηθοποιός

27.05.26 , 10:26 Συγκλονίζει ο Τάσος Κωστής: «Δεν έχω νικήσει τον καρκίνο, ήρθαμε ισοπαλία»
Η προσωπική εξομολόγηση του Τάσου Κωστή στο Breakfast@Star

Σε μία από τις πιο προσωπικές και συγκινητικές συνεντεύξεις του, ο Τάσος Κωστής άνοιξε την καρδιά του μιλώντας για την απώλεια της συζύγου του, τη μάχη του με τον καρκίνο, τη μοναξιά αλλά και τον τρόπο που βλέπει πλέον τη ζωή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, δύο χρόνια μετά τον θάνατο της γυναίκας του, παραδέχτηκε πως ο πόνος της απώλειας δεν φεύγει ποτέ, αλλά μαθαίνει κανείς να ζει μαζί του.

Ο Τάσος Κωστής στο Breakfast: «Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, έχει καλώς»

«Δε φεύγει ο πόνος. Μαθαίνεις να ζεις με την απώλεια», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Breakfast@Star και τη Λιλή Πυράκη.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, ο Τάσος Κωστής μίλησε για τη γυναίκα της ζωής του και για όλα όσα μοιράστηκαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ που υπήρξε στη ζωή μου. Και που ήμασταν τόσα χρόνια. Πρέπει να αποδεχτώ την απώλεια αλλά και να ζω με την ανάμνηση ότι είχα πάντα έναν άνθρωπο δίπλα μου. Πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο, διαμάντι», εξομολογήθηκε.

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως αυτό που τον δυσκολεύει περισσότερο σήμερα είναι η μοναξιά και η απουσία ενός ανθρώπου δίπλα του για να μοιράζεται τις στιγμές της ζωής.

«Δεν είναι καλή η μοναξιά. Ήμουν στη Θεσσαλονίκη στο Comicdom, πήρα πολλή αγάπη και συγκίνηση, αλλά όταν γύρισα στο ξενοδοχείο ένιωσα τη μοναξιά. Δεν είχα έναν άνθρωπο να μοιραστώ τη χαρά μου», ανέφερε με ειλικρίνεια.

Ο ηθοποιός μίλησε και για τη δική του περιπέτεια με τον καρκίνο, εξηγώντας γιατί δεν του αρέσει να χρησιμοποιεί τη φράση «νίκησα τον καρκίνο». «Δεν έχω νικήσει τον καρκίνο. Ήρθαμε ισοπαλία», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Όπως έρχεται δεν καταλαβαίνεις πώς έρχεται. Είναι ύπουλος. Αφού κάθεται φρόνιμα και δε με ενοχλεί, δεν τον ενοχλώ».

Τάσος Κωστής: Βγαίνω για φαγητό και έχω τη φωτογραφία της συζύγου μου μαζί

Ο Τάσος Κωστής εξήγησε πως δεν πιστεύει στις μεγάλες δηλώσεις γύρω από την ασθένεια και θεωρεί πως χρειάζεται ψυχραιμία και σεβασμός απέναντι σε κάτι τόσο σοβαρό.

«Τι να πει; Ότι παλέψαμε και τον νίκησα; Δεν είναι τέτοια πράγματα. Δεν τα λένε», τόνισε. Μιλώντας για το πώς βλέπει πλέον τη ζωή, παραδέχτηκε πως οι δύσκολες εμπειρίες τον άλλαξαν βαθιά.

«Τώρα προσπαθώ να ζω και να μη στενοχωριέμαι κατά βάση», είπε.

Όταν ρωτήθηκε πού βρίσκεται σήμερα η ευτυχία, ο ίδιος έδωσε μια απλή αλλά ουσιαστική απάντηση: «Στα πολύ απλά πράγματα. Ξεχνάμε τις μικρές απολαύσεις της ζωής και κυνηγάμε τα μεγάλα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε και στην επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας πως πλέον είναι πολύ πιο επιλεκτικός στις δουλειές που κάνει.

Τάσος Κωστής: «Η ευτυχία βρίσκεται στα πολύ απλά πράγματα»

«Έχω αποφασίσει κάποια χρόνια τώρα να κάνω μία δουλειά και αυτή που μ’ αρέσει. Δεν έχω ανάγκη, δεν είναι το οικονομικό. Λιγότερες απαιτήσεις μου. Τα βγάζω πέρα με τα λεφτά που έχω», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν έκρυψε και την ενόχλησή του για το γεγονός πως ακόμα και έμπειροι ηθοποιοί καλούνται να περνούν από auditions.

«Ποιον να δώσω εξετάσεις για το ρόλο; Δεν είμαι μάστορας στη δουλειά μου;», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, παραδέχτηκε πως υπήρξαν στιγμές που η επιτυχία και η δημοσιότητα τον παρέσυραν. «Καβάλησα το καλάμι κάποια στιγμή», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, όπως είπε, η πραγματική ζωή ήταν πάντα εκεί για να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα.

«Μετά από μια μεγάλη πρεμιέρα, γύρισα σπίτι και η γυναίκα μου μού είπε “δεν κατέβασες τα σκουπίδια”. Και τότε κατάλαβα ότι αυτή είναι η ζωή. Το άλλο είναι το φως. Μην μπερδεύεις το ένα με το άλλο», ανέφερε ο Τάσος Κωστής.

