Η Δανάη Μπάρκα για τον γάμο της: «Το νυφικό μου θα είναι των MI-RŌ» -

Δηλώνει χαρούμενη που θα παντρευτεί τον Φάνη Μπότση

Λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση αποκάλυψε η μέλλουσα νύφη, Δανάη Μπάρκα. «Έχει ακουστεί και η ημερομηνία η σωστή, έχουν ακουστεί και διάφορα, εντάξει, τώρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει», απάντησε η ηθοποιός στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της

Όπως είπε, το νυφικό το έχει βρει και θα είναι των MI-RŌ Designers. «Για το νυφικό δεν έχω πάει ακόμα, με κυνηγάνε. Δεν ξέρω αν με βλέπουν τώρα οι άνθρωποι. Έχεις απόλυτο δίκιο κι εσύ και όλοι οι άνθρωποι γύρω μου που μου λένε “τρέχα”, αλλά λείπαμε περιοδεία με το θέατρο. Γύρισα χθες, φαντάζομαι ακριβώς επειδή είναι αυτοί οι δύο σπουδαίοι άνθρωποι, να τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε. 

Η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε πως είναι όλα πολύ ανοργάνωτα για τον γάμο της και πως δεν έχει στείλει ούτε προσκλητήρια. «Άσε τι έχουμε πάθει, είναι αστείο, είναι σίριαλ αυτό που ζούμε. Είμαι μια πολύ ανοργάνωτη, αλλά χαρούμενη… στην κοσμάρα μου», είπε.

Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, απάντησε πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φυσικά και είναι καλεσμένος στον γάμο της, αλλά δε θα μπορέσει να παραβρεθεί γιατί θα έχει παράσταση, στο Θέατρο Άλσος.

Ακόμη, εξήγησε τον λόγο που αποχώρησε από την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» των Ρέππα- Παπαθανασίου πριν αρχίσουν οι πρόβες. «Όταν ξαφνικά βάλαμε κάτω τις πρόβες που θα είχα και με τον Ζαμπέτα, γιατί είχαμε ξεκινήσει ήδη πρόβες με τον Ζαμπέτα για την περιοδεία μας, και τις πρόβες της άλλης παράστασης, του Μιχάλη και του Θανάση, ήταν για 13 μέρες σερί, 5 ώρες το ένα και 5 το άλλο την ίδια μέρα. Και λέω έχω να οργανώσω όλα τα άλλα, έχω κι αυτό, δε γινόταν»

Τέλος, παραδέχτηκε πως θα υπάρξει τηλεοπτική της επιστροφή μετά τον γάμο. «Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων γιατί υπάρχουν πολύ ωραίες σκέψεις και από την τηλεόραση και από το θέατρο», κατέληξε. 

Υπενθυμίζεται ότι η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης, θα παντρευτούν μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Ντάφλου στο Breakfast@Star, o γάμος θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου. Τώρα, για το πού θα γίνει, πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει στη Μεσσηνία και θα ακολουθήσει ένα γάμήλιο πάρτι - σε δεύτερο χρόνο- στη Σέριφο. Η ηθοποιός πάντως, είχε πει σε δηλώσεις της πως δε θα γίνει στη Μεσσήνη. 

Κοκλώνης: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με τη Δανάη Μπάρκα για κάτι τηλεοπτικό»

Λίγο αργότερα, σε δηλώσεις του ο Νίκος Κοκλώνης παραδέχτηκε πως είναι κοντά σε συμφωνία με τη Δανάη Μπάρκα για κάτι τηλεοπτικό. 

«Θα το πει το κανάλι αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε κοντά στις συζητήσεις να κάνουμε κάτι μαζί, σίγουρα. Νομίζω ότι αυτό, οι κόντρες, ένα ταξιδιωτικό και ό,τι έχει παιχνίδι, πλάκα κι αυτά, τις πάνε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Κοκλώνης.

