«Κλείδωσε» η ημερομηνία του γάμου της Δανάης Μπάρκα - Όλες οι λεπτομέρειες

Η εκπομπή Breakfast@Star έφερε στο φως νέες πληροφορίες για τον φημολογούμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα, μέσα από την αποκάλυψη του Κωνσταντίνου Ντάφλου στον αέρα, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο πού και πότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί το μυστήριο.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή, η αρχική φημολογία που ήθελε τον γάμο να γίνεται στη Σέριφο φαίνεται να αλλάζει, με τον Κωνσταντίνο Ντάφλο να ξεκαθαρίζει: «Τα πράγματα είναι απλά. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ ότι θα γίνει ο γάμος εκείνο το Σάββατο 13 Ιουνίου. Το θέμα είναι όμως ότι ο γάμος δε θα γίνει στο νησί σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δε θα γίνει δηλαδή στη Σέριφο. Ακριβώς. Δε θα γίνει στη Σέριφο, αλλά ο γάμος θα γίνει στη Μεσσηνία, εκεί στις Κυτριές κοντά…»

Στη συνέχεια, ο ίδιος πρόσθεσε για τον χώρο διεξαγωγής: «…που έχουν και την οικογενειακή επιχείρηση οι άνθρωποι. Ξενοδοχειακή μονάδα. Τι ωραίο ξενώνα! Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη πληροφόρηση ότι έχει δρομολογηθεί το μυστήριο.»

«Γιατί υπάρχει και η πληροφορία ότι μετά το γάμο ή πριν τώρα, τέλος πάντων δεν έχει … Επειδή ο σύντροφος της Δανάης Μπάρκα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη Σέριφο, έχει εκεί τις επιχειρήσεις του ο Φάνης Μπότσης …Η Σέριφος είναι το αγαπημένο νησί της Δανάης.»

Και πρόσθεσε ο δημοσιογράφος για τη σχέση της παρουσιάστριας με το νησί: «Πάει πολλά χρόνια εκεί… Κάθεται πολύ καιρό… Νομίζω ότι εκεί έγινε η πρώτη γνωριμία… Έχει μια αγάπη με το νησί η Δανάη.»

Τέλος, ξεκαθαρίστηκε στον αέρα ότι, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, το μυστήριο φαίνεται να τελείται στη Μεσσηνία: «Αλλά το μυστήριο - ως μυστήριο δηλαδή - θα γίνει εκεί στη Μεσσηνία. Αυτό, αυτό.»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

