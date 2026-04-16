Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της

Η Μαρίνα Σταυράκη φαίνεται πως έχει αφήσει οριστικά πίσω της το παρελθόν και διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της. Η ίδια δεν κρύβει πλέον τη χαρά της, καθώς ένας νέος έρωτας έχει μπει στην καθημερινότητά της ανανεώνοντάς την τόσο ψυχικά όσο και εμφανισιακά. Η ίδια κυριολεκτικά λάμπει ενώ δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα σε στιλ αλλά κορμί από πολύ νεότερες γυναίκες.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1, ο άνδρας που βρίσκεται στο πλευρό της είναι ο Τούρκος επιχειρηματίας Bülent Özkan. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο και κοσμοπολίτη άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, που φαίνεται να απολαμβάνει τη ζωή και να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελλάδα.

"Είναι όμορφος! Δεν είναι κανένα γεροχούφταλο που έχει λεφτά. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ότι έχει λεφτά. Είναι όμορφος και καλοστεκούμενος", είπε ο Γιώργος Λιάγκας βλέποντας τις κοινές τους φωτογραφίες, προκαλώντας τα γέλια των συνεργατών του. "Τι γελάτε ρε παιδιά;», είπε στη συνέχεια απευθυνόμενος στους συνεργάτες του.

Το ζευγάρι έκανε ήδη την πρώτη του κοινή εμφάνιση, επιλέγοντας την κοσμοπολίτικη Πάρο για τις πασχαλινές τους διακοπές. Όσοι τους είδαν από κοντά, κάνουν λόγο για έντονη χημεία μεταξύ τους ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη η προστατευτική στάση του απέναντί της.

Η νέα αυτή σελίδα έρχεται λίγα χρόνια μετά το τέλος του γάμου της με τον Γιώργο Πατούλη, με τον οποίο χώρισαν το 2021 ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες κοινής πορείας και την απόκτηση ενός παιδιού.

Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο δύσκολη ήταν αυτή η περίοδος, τονίζοντας ότι το διαζύγιο την επηρέασε βαθιά. Ωστόσο, σήμερα δείχνει πιο δυνατή και αισιόδοξη από ποτέ, έχοντας επιλέξει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει μπροστά.

Όσο για την εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω; Η Μαρίνα Σταυράκη παραδέχεται ότι μπορεί αρχικά να φαίνεται απόμακρη, όμως όσοι τη γνωρίζουν καλύτερα ανακαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πλευρά της.

Μαρίνα Σταυράκη: Ο χρόνος είναι θεράπων ιατρός

Η Μαρίνα Σταυράκη είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο από τον Γιώργο Πατούλη, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον Γιώργο Λιάγκα. Τότε είχε αναφέρει πως δεν έχει στα πλάνα της ένα νέο γάμο και τόνισε ότι απολαμβάνει πράγματα που δεν μπορούσε παλαιότερα επειδή ήταν παντρεμένη.

Συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σταυράκη είχε πει: «Θα σου πω ως Μαρίνα πώς είμαι. Ευγνωμονώ τον Θεό, είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση. Έχω εξισορροπήσει τις σχέσεις μου, με ανθρώπους που αξιοποίησα, ίσως δεν τους είχα αντιληφθεί πιο πριν, έχω κάνει ειλικρινείς, αληθινές σχέσεις. Με γεμίζει το επαγγελματικό κομμάτι όπως είπαμε. Αν με ρωτάς για κάποιο σύντροφο, για κάποιο έρωτα, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής όχι, αλλά ενδεχομένως το 2026. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση λείπει απ’ τη ζωή μου. Γιατί νιώθω πολύ καλά και ξέρεις τι; Ζω, βιώνω μικρές στιγμές χαράς, καθημερινότητας, από ένα ωραίο φαγητό με φίλους, μέχρι και ένα ωραίο ταξίδι, που δεν τα είχα ζήσει αυτά».