Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος

«Δε θα παντρευόμουν ξανά», πρόσθεσε η Μαρίνα Σταυράκη

Η Μαρίνα Σταυράκη καλεσμένη στο Πρωινό - 02/01/2026
Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου η Μαρίνα Σταυράκη ήταν καλεσμένη σε τηλεοπτικό πλατό και δήλωσε πως βρίσκεται σε μία πολύ όμορφη φάση ζωής, καθώς - όπως είπε - έχει εξισορροπήσει όλες τις σχέσεις της.

πατουλη

Μιλώντας στο «Πρωινό» η Μαρίνα Σταυράκη τόνισε πως δεν νιώθει ότι λείπει ένας σύντροφος από τη ζωή της και πως απολαμβάνει την ελευθερία της. Πρόσθεσε πως δεν είναι εύκολο να την αντέξει κάποιος και πως της αρέσει που είναι ελεύθερη.

«Θα σου πω ως Μαρίνα πώς είμαι. Ευγνωμονώ τον Θεό, είμαι σε μια πάρα πολύ ωραία φάση. Έχω εξισορροπήσει τις σχέσεις μου, με ανθρώπους που αξιοποίησα, ίσως δεν τους είχα αντιληφθεί πιο πριν, έχω κάνει ειλικρινείς, αληθινές σχέσεις. Με γεμίζει το επαγγελματικό κομμάτι, όπως είπαμε. Αν με ρωτάς για κάποιο σύντροφο, για κάποιο έρωτα, αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, μέχρι στιγμής όχι, αλλά ενδεχομένως το 2026. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο στην παρούσα φάση λείπει απ’ τη ζωή μου. Γιατί νιώθω πολύ καλά και ξέρεις τι; Ζω, βιώνω μικρές στιγμές χαράς, καθημερινότητας, από ένα ωραίο φαγητό με φίλους, μέχρι και ένα ωραίο ταξίδι, που δεν τα είχα ζήσει αυτά. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο να με αντέξει και ο σύντροφος. Θέλω να πω ότι είναι και καρμικά, είναι και θέμα τύχης. Όταν παρέρχεται ο χρόνος και είσαι σε άλλη σχέση μόνιμη πολλά έτη πριν, έχεις άλλους στόχους, άλλη στοχοπροσήλωση. Αν είναι να έρθει κάτι, θα έρθει… Οι άντρες σήμερα, θα το ξέρεις πολύ καλά, είναι περισσότερο άτολμοι. Μου αρέσει που είμαι ελεύθερη. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ήμουν 35 χρόνια σε ένα γάμο. Οπότε τώρα κάνω πράγματα που δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τότε. Δεν θα παντρευόμουν ξανά. Τώρα περιμένω να καμαρώσω τον γάμο του γιου μου. Σίγουρα η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο το θέλει κάθε άνθρωπος. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του» είπε η Μαρίνα Σταυράκη.

Η Μαρίνα Σταυράκη στο Ηρώδειο/Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Μαρίνα Σταυράκη στο Ηρώδειο/Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη αναφέρθηκε και στην «κρίση» που πέρασε ο γιος της, Αλέξανδρος, με τον πατέρα του. «Μέσα από τις κρίσεις δοκιμαζόμαστε, όπως δοκιμάστηκε και ο γιος μου. Στην παρούσα φάση θέλω να δώσουμε το αισιόδοξο μήνυμα ότι η ζωή προχωράει. Είμαι περήφανη για τον Αλέξανδρο, τον καμαρώνω, είμαι δίπλα του και θα είμαι δίπλα του. Και αυτά. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω εγώ για τον Γιώργο. Κρίσεις στις σχέσεις υπάρχουν. Όμως θεωρώ ότι ο χρόνος είναι θεράπων ιατρός. Σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και στο σήμερα, με ανθρώπους οι οποίοι εν πάση περιπτώσει είμαστε πολίτες του κόσμου, ζούμε και τα λοιπά, και έχουμε μία παιδεία, ο στόχος μας είναι η οικογένεια να παραμένει πάντα οικογένεια και να είναι ενωμένη. Θεωρώ ότι στη ζωή μας ό,τι δίνουμε παίρνουμε. Δίνουμε αγάπη, παίρνουμε αγάπη. Άρα γιατί να έχουμε μιζέρια;», δήλωσε.

