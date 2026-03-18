Παράταση για τo «Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων

«Βροχή τα βέλη» με τον Στράτο Τζώρτζογλου
Ο Στράτος Τζώρτζογλου αυτόν το χειμώνα θα πρωταγωνιστεί στο νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Μηνά Βιντιάδη"Βροχή τα βέλη", που μετά από την επιτυχημένη περιοδεία του σ' όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τις παραστάσεις του ως τέλος Μαιου στο θέατρο "Calderone Art Space", κάθε Σάββατο και Δευτέρα στις 9.15 μ.μ.μεχρι την Κυριακή Βαιων και παράταση τον μήνα Μάιο μόνο Σάββατο 2,9,16,23,30/5 , ώρα 21.15.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό έργο που αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων, στους φόβους και τις αγωνίες του ανθρώπου και στη δύναμη της αισιοδοξίας, όπου το χιούμορ και το γέλιο, διαδέχονται τη συγκίνηση, σ’ ένα συνεχές παιχνίδι συναισθημάτων, όπως ακριβώς είναι η ζωή μας, με τα τραγούδια του Γιάννη Ζουγανέλη να "ντύνουν" μουσικά τον λόγο του "ήρωα" του έργου. 

Στράτος Τζώρτζογλου

Η υπόθεση

 Ένας άντρας γιορτάζει τα πεντηκοστά του γενέθλια και ενώ περιμένει τους καλεσμένους του, κάνει μια πρόβα για το τι θα τους πει. Για τα παιδικά του χρόνια, το επάγγελμά του, το γάμο του, τις γυναίκες της ζωής του, τους φόβους και τις αγωνίες του, τα λάθη, τις αλήθειες και τα ψέματά του. Ως πουμπορούν να φτάσουν άραγε οι αποκαλύψεις του; Πόσα θα τολμήσει να πει; Ποιοι θα έρθουν στο τέλος για να του ευχηθούν;

Όπως ο ίδιος λέει, είναι ένας άντρας που «σ’ όλες τις ηλικίες του, κλέβει τις εφηβείες του».

Λέει ο συγγραφέας: "Αυτό, κυρίως, που ήθελα να πετύχω στο νέο έργο μου ήταν οι ήρωες μου να βρεθούν σ' εκείνο το "νεκρό" σημείο όπου η αλήθεια και το ψέμα, η υπερβολή και η ατολμία, το θάρρος και το θράσος, ο φόβος και το ρίσκο, γίνονται ένα.

Κι αυτό που θέλω να παρακαλέσω τους θεατές, ειδικά τις γυναίκες που γεμίζουν τα θέατρα, είναι πρώτα να γελάσουν και μετά να προβληματιστούν, πρώτα να κλάψουν και μετά να ψάξουν τα "κρυμμένα μυστικά".

Μπορεί ένας άντρας να μιλάει, μα θα μπορούσε να ήταν γυναίκα..."

«΄Οταν σε πρωτοείδα ένιωσα την καρδιά μου να γίνεται ένα με το κορμί μου»

« Τα μαλλιά σου έμοιαζαν με καταρράκτες - το νερό που δεν έγινε δάκρυα - αν κολυμπούσα θα πήγαινα όπου ονειρευόμουν»

«Πόσο εδώ είσαι ενώ λείπεις - πόσο κοντά σε νιώθω ενώ είσαι τόσο μακριά- πόσο με πνίγει η αγκαλιά σου , εσύ που ήσουν πάντα τρυφερή στα αγγίγματα»

Ο ήρωας μιλάει με ενθουσιασμό  για την «αξία της «αγάπης χωρίς όρια»,  το πάθος του για μια νέα ζωή γεμάτη συμπόνια και τρυφερότητα για τους άλλους ανθρώπους, την αξία της φιλίας,  την ελπίδα του να «ξαναγεννηθεί»  ως καινούργιος άνθρωπος.

Λέει ο Τζώρτζογλου: “Ο ήρωας που υποδύομαι την ημέρα των γενεθλίων του, «εξομολογείται» στους καλεσμένους του, τη ματαίωση της ζωής του, όντας ο ίδιος πετυχημένος επαγγελματικά ως διαφημιστής, χάνει τον μεγάλο του έρωτα και με αυτή την αφορμή, εξομολογείται «την ματαιότητα του ναρκισσισμού», τη μανία του να αρέσεις με οποιοδήποτε κόστος, αλλά και την «απώλεια της αγάπης», την πίκρα του για το παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ, τον πνιγμό του πατέρα του στον Ατλαντικό, την απώλεια της γιαγιάς του που λάτρευε, την ξεχωριστή μητέρα του, το χωρισμό του από την γυναίκα του, που ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του.

Λέει στους «καλεσμένους» του:

«Κανέναν δεν περιμένω, κανείς δεν με περιμένει .΄Εχω μόνο εσάς.Ελάτε να μου ευχηθείτε να διώξω μακριά τον κακό εαυτό μου και εύχομαι … να ξαναγεννηθώ…από την αρχή Αλήθεια, είναι αργά για ν’ αλλάξω;»

Σκηνοθεσία : Στράτος Τζώρτζογλου 

Μαρία Τσαρούχα 

Το θεατρικό έργο  «Βροχή τα βέλη»  αναφέρεται στις σχέσεις των δύο φύλων

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  

Μαιρη Μαραγκουδακη 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:Εφη Μεράβογλου 

ΣΚΗΝΙΚΑ - ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ :Δημήτρης Στρέπκος 

ΦΩΤΙΣΜΟΙ : Τάσος Σκλαβούνος 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ : Γιάννης Ζουγανέλης 

VIDEO AΡΧΕΙΟΥ - VIDEO ART: Άγγελος Σπαρταλης 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :Σπύρος Κατωποδης  Eyefixstudio 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Έλενα Καρρά

Διανομή

Οδυσσέας : Στράτος Τζώρτζογλου 

Διαβάστε περισσότερα:
