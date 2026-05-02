Ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία

Στα «χαρακώματα» ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Φρίντριχ Μερτς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Δελτίο ειδήσεων Star
Στα «χαρακώματα» ο Tραμπ με τη Γερμανία / Ρεπορτάζ της Έλγκας Νταϊφά στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (2/5/2026)
Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. 

«Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ. Περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025. 

Αυτή η ανακοίνωση έγινε αφού ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, μετά από σχόλια του Μερτς που τον εξόργισαν.

Ο Γερμανός καγκελάριος εκτίμησε τη Δευτέρα ότι «οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική» στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη «ταπεινώνει» την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. 

«Πιστεύει ότι δεν πειράζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν ξέρει τι λέει», απάντησε ο Τραμπ την Τρίτη. 

Την επομένη, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε ότι η Ουάσινγκτον «έχει αρχίσει να μελετά και να εξετάζει την πιθανή μείωση» της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία. «Μια απόφαση θα ληφθεί πολύ σύντομα», είχε υποσχεθεί. 

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές επέκριναν χθες την ανακοίνωση του Πενταγώνου. 

«Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι με τους συμμάχους μας, όχι να σαμποτάρουμε τα συμφέροντα ασφαλείας ο ένας του άλλου για μικροπρεπείς κακίες», δήλωσε η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν. Ο συνάδελφός της Τζακ Ριντ κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αναιρέσει αυτήν την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «σοβαρό λάθος».

«Η μείωση της στρατιωτικής μας παρουσίας στην Ευρώπη σε μια περίοδο που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιτίθενται αδιάκοπα στην Ουκρανία και να παρενοχλούν τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ είναι ένα ανεκτίμητο δώρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές δεσμεύσεις προς τους συμμάχους μας εξαρτώνται από τη διάθεση του προέδρου», πρόσθεσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής.

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε ο Γερμανός υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. 

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο Πιστόριους.

«Η παρουσία Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Γερμανία, είναι προς το συμφέρον μας και προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμερικανούς στο Ράμσταϊν, στο Γκράφενβερ, στη Φρανκφούρτη και αλλού, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη, για την Ουκρανία και για την κοινή αποτροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν επίσης άλλες στρατιωτικές λειτουργίες εδώ, π.χ. για τα συμφέροντά τους στην πολιτική ασφαλείας στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Πιστόριους, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του Πενταγώνου για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών οι οποίοι σταθμεύουν σε βάσεις στη Γερμανία.

«Είναι σαφές», τόνισε ο Πιστόριους, ότι «πρέπει να γίνουμε πιο Ευρωπαίοι εντός του ΝΑΤΟ, προκειμένου να μπορούμε να παραμείνουμε διατλαντικοί, με άλλα λόγια, εμείς οι Ευρωπαίοι να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας». 

Η Γερμανία βρίσκεται στον σωστό δρόμο, σημείωσε, αναφερόμενος στον εν εξελίξει εκσυγχρονισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απέσυραν στρατεύματα από την Ευρώπη, αλλά και από τη Γερμανία, ήταν αναμενόμενο, συνέχισε ο υπουργός 'Αμυνας.

«Για όλες τις μελλοντικές αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους μας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της Ομάδας των Πέντε, δηλαδή με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία», τόνισε ο Μπόρις Πιστόριους στην ανακοίνωσή του.

Σειρά της Ιταλίας και της Ισπανίας;

Ο Τραμπ καταφέρθηκε χθες και εμμέσως εναντίον της Γερμανίας και τις σημαντικές εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας, ανακοινώνοντας ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα οχήματα που εισάγονται στις ΗΠΑ από την ΕΕ στο 25% «την επόμενη εβδομάδα».

Ο Τραμπ είναι ιδιαίτερα θυμωμένος με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, επειδή δεν είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν επιμελητειακά ή στρατιωτικά στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν ή στην ασφάλεια του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ, το οποίο ουσιαστικά έχει αποκλείσει η Τεχεράνη.

Στη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αυξήσει τις επικρίσεις του εις βάρος των Ευρωπαίων, κατηγορώντας τους ότι δεν δεσμεύονται στην ίδια τους την άμυνα και το ΝΑΤΟ και ότι εξαρτώνται υπερβολικά από την αμερικανική στρατιωτική προστασία. Τακτικά επισείει την απειλή της αποδέσμευσης των ΗΠΑ. 

Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία.

«Ίσως, θα το κάνω αναμφίβολα. Γιατί δεν θα έπρεπε;», απάντησε όταν ρωτήθηκε σχετικά για το ενδεχόμενο. «Η Ιταλία δεν προσέφερε καμία βοήθεια και η Ισπανία είναι φρικτή, απολύτως φρικτή», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. 

Στα τέλη του 2025 στάθμευαν στην Ιταλία 12.662 Αμερικανοί στρατιώτες και στην Ισπανία 3.814, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση. 

Η ΕΕ τόνισε την Πέμπτη ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη «εξυπηρετεί επίσης τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο πλαίσιο των παγκόσμιων δράσεών τους».
 

