Με θεαματικό τρόπο έκανε το πρώτο του βήμα στη σκηνή της Βιέννης για τον διαγωνισμό της Eurovision, ο Akylas, καθώς το Σάββατο 2 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στο Stadthalle, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της σκηνικής πορείας του «Ferto».

Eurovision 2026 – Akylas: Η νέα φωτογραφία της ομάδας του στη Βιέννη

Η εμφάνιση, που φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, κινείται σε ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και φαντασιακό concept, εμπνευσμένο από video game αισθητική, όπου ο εκπρόσωπος της Ελλάδας «εισέρχεται» σε έναν εικονικό κόσμο γεμάτο χιούμορ, ρυθμό και δυναμική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, αλληλεπιδρά με τέσσερις διαφορετικούς χαρακτήρες, δημιουργώντας μια σκηνική αφήγηση που θυμίζει κινηματογραφική εμπειρία.

Η πρόβα κορυφώνεται με μια απρόσμενα τρυφερή στιγμή, όπου ο Akylas «σπάει» τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, προσθέτοντας μια ανθρώπινη και συγκινησιακά φορτισμένη νότα μέσα στο κατά τα άλλα έντονα pop και gaming σκηνικό.

Η πρώτη δοκιμή της ελληνικής συμμετοχής κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένη, με την αποστολή να δηλώνει ικανοποιημένη από την εικόνα που αποδόθηκε στη σκηνή και τη συνολική δυναμική του act, το οποίο δείχνει να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες της φετινής διοργάνωσης.

Πίσω από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα βρίσκεται μια πολυμελής δημιουργική ομάδα, με τον Χρήστο Μαγκανά στο video art, τον Γιάννη Μουρίκη στα σκηνικά, τον Γιώργο Τέλλο στους φωτισμούς και τους Φίλιππο Μίσσα και Γιώργο Σεγρεδάκη στον σχεδιασμό κοστουμιών, συνθέτοντας ένα άρτιο και προσεγμένο οπτικοακουστικό σύνολο.

Οι επίσημες φωτογραφίες της πρόβας αναμένονται να δημοσιευτούν την Κυριακή 3 Μαΐου, ενώ η ελληνική αποστολή συνεχίζει εντατικά την προετοιμασία της με την επόμενη τεχνική πρόβα να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, ενόψει της μεγάλης βραδιάς του τελικού της Eurovision 2026.