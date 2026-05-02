Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκης για τον μαθητή που έσωσε γυναίκα με τη λαβή Χάιμλιχ/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Μαθητής ήρωας έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από φαγητό, σε κατάστημα εστίασης της Θεσσαλονίκης. Το αγόρι γνωρίζει την ειδική λαβή και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του.

Ο 18χρονος Θοδωρής Ζάμπρης είδε μια γυναίκα να πνίγεται την ώρα που έτρωγε μαζί με φίλους σε ψαροταβέρνα της Καλαμαριάς και η αντίδραση του ήταν σωτήρια.

«Δυσφορία είχε νιώσει μεγάλη, δε θα έπαιρνε ανάσα. Τη λαβή Χάιμλιχ έκανα. Βάζεις τη γροθιά σου και το χέρι σου, πας πίσω από το θύμα και με την κίνηση προς τα πάνω, πιέζεις τον θώρακά του», περιέγραψε ο 18χρονος στη Λευκή Γεωργάκη και το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Μόλις η γυναίκα πήρε ανάσα, επικράτησε ενθουσιασμός. Το θύμα τον ευχαρίστησε και τα συγχαρητήρια έπεφταν «βροχή» από τα γύρω τραπέζια.

Ο 18χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου, που σπουδάζει σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, εργάζεται στην ψαροταβέρνα τα Σαββατοκύριακα.

«Χίλια μπράβο! 18 χρόνων με τέτοια ψυχραιμία να αντιδράσει. Έχει ξανασυμβεί στο κατάστημα, έχω γνώσεις από την τεχνική αυτή, το είχα κάνει σε μια κυρία παλιότερα», είπε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.

Ο Θοδωρής έχει παρακολουθήσει δύο χρόνια σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του, σε συνεργασία με εθελοντική ομάδα. Το όνειρο του είναι να γίνει επαγγελματίας διασώστης.

«Θέλω να πάω στην Ελβετία να γίνω διασώστης βουνού. Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε ο 18χρονος.

Όπως λέει ο ίδιος, πρότυπα ζωής είναι οι γονείς του και πιστεύει ότι η γνώση πρώτων βοηθειών είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε έναν συνάνθρωπό σου.