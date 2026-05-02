Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ

Είχε παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ
Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκης για τον μαθητή που έσωσε γυναίκα με τη λαβή Χάιμλιχ/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 18χρονος μαθητής Θοδωρής Ζάμπρης έσωσε γυναίκα από πνιγμό σε ψαροταβέρνα στη Θεσσαλονίκη.
  • Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ, γνωρίζοντας την από σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του.
  • Η γυναίκα ανάρρωσε και δέχθηκε ευχαριστίες από τους παρευρισκόμενους.
  • Ο Θοδωρής εργάζεται στην ταβέρνα τα Σαββατοκύριακα και θέλει να γίνει επαγγελματίας διασώστης.
  • Πρότυπα του είναι οι γονείς του και πιστεύει στη σημασία της γνώσης πρώτων βοηθειών.

Μαθητής ήρωας έσωσε γυναίκα που πνιγόταν από φαγητό, σε κατάστημα εστίασης της Θεσσαλονίκης. Το αγόρι γνωρίζει την ειδική λαβή και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του.

Ο 18χρονος Θοδωρής Ζάμπρης είδε μια γυναίκα να πνίγεται την ώρα που έτρωγε μαζί με φίλους σε ψαροταβέρνα της Καλαμαριάς και η αντίδραση του ήταν σωτήρια. 

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ

«Δυσφορία είχε νιώσει μεγάλη, δε θα έπαιρνε ανάσα. Τη λαβή Χάιμλιχ έκανα. Βάζεις τη γροθιά σου και το χέρι σου, πας πίσω από το θύμα και με την κίνηση προς τα πάνω, πιέζεις τον θώρακά του», περιέγραψε ο 18χρονος στη Λευκή Γεωργάκη και το Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. 

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ

Μόλις η γυναίκα πήρε ανάσα, επικράτησε ενθουσιασμός. Το θύμα τον ευχαρίστησε και τα συγχαρητήρια έπεφταν «βροχή» από τα γύρω τραπέζια. 

Ο 18χρονος μαθητής της Γ’ λυκείου, που σπουδάζει σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, εργάζεται στην ψαροταβέρνα τα Σαββατοκύριακα.

«Χίλια μπράβο! 18 χρόνων με τέτοια ψυχραιμία να αντιδράσει. Έχει ξανασυμβεί στο κατάστημα, έχω γνώσεις από την τεχνική αυτή, το είχα κάνει σε μια κυρία παλιότερα», είπε ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.

Ο Θοδωρής έχει παρακολουθήσει δύο χρόνια σεμινάρια πρώτων βοηθειών στο σχολείο του, σε συνεργασία με εθελοντική ομάδα. Το όνειρο του είναι να γίνει επαγγελματίας διασώστης. 

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε γυναίκα από πνιγμό - Εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ

«Θέλω να πάω στην Ελβετία να γίνω διασώστης βουνού. Θέλω να βοηθάω τους ανθρώπους», εξομολογήθηκε ο 18χρονος.

Όπως λέει ο ίδιος, πρότυπα ζωής είναι οι γονείς του και πιστεύει ότι η γνώση πρώτων βοηθειών είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις σε έναν συνάνθρωπό σου. 

