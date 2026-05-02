Η περιπέτεια αμερικανικής παραγωγής του 2018, με τίτλο «12 Δυνατοί (12 Strong)» θα είναι διαθέσιμη online στο star.gr/tv έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

12 Δυνατοί (12 Strong): Η υπόθεση της ταινίας

Λίγες εβδομάδες μετά το εφιαλτικό τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ, μία επίλεκτη ομάδα δώδεκα αντρών των Ειδικών Δυνάμεων αναλαμβάνει την πρώτη απόρρητη αποστολή αντεπίθεσης.

Οι δώδεκα στρατιώτες προσγειώνονται σε μια δύσβατη, ορεινή περιοχή του Αφγανιστάν με σκοπό να συνεργαστούν με έναν τοπικό πολέμαρχο εναντίον των Ταλιμπάν.

Όλες οι πιθανότητες είναι εναντίον τους, καθώς υστερούν όχι μόνο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε πυρομαχικά…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Νικολάι Φούγκλσιγκ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Κρις Χέμσγουορθ, Μάικλ Σάνον, Μάικλ Πένια, Τρεβάντε Ρόουντς, Ελσα Πατακί