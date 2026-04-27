Συναρπαστικός Μάιος, με μεγάλες πρεμιέρες στα κανάλια Novacinema

Ο Μάιος έρχεται με καθηλωτική, λαμπερή και φεστιβαλική διάθεση στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalife το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Αυτόν τον Μάιο, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις μεγάλες πρεμιέρες «The Apprentice» (3/5) και «Lee» (10/5), το ολοήμερο αφιέρωμα με back-to-back ταινίες για την Γιορτή της Μητέρας (10/5) στο Novalifε και ταινίες στην πλατφόρμα ΕΟΝ από 8-18/5, το μεγάλο αφιέρωμα της Nova στο Φεστιβάλ Καννών (12-23/5) και τη νέα σειρά «Ponies».



Η ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1 θα καθηλώσει τις Κυριακές του Μαΐου στις 22:00 τους σινεφίλ. Την πρώτη Κυριακή του μήνα (3/5, 22:00) θα μεταδοθεί η υποψήφια για δύο Oscar (Α’ Ανδρικού ρόλου για τον Sebastian Stan, Β΄ Ανδρικού ρόλου για τον Jeremy Strong), βιογραφική ταινία «The Apprentιce» για τον Donald Trump και πως ξεκίνησε από το real estate στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 στη Νέα Υόρκη με τη βοήθεια του δικηγόρου Roy Cohn, ενώ ακολουθεί στις 10/5 η επίσης αληθινή ιστορία «Lee» με την Kate Winslet, υποψήφια για βραβείο EE BAFTA Film Awards στην κατηγορία Outstanding British Film of the year. Την Κυριακή 17/5 είναι η σειρά για την ταινία τρόμου «Longlegs» με τον Nicolas Cage ενώ στις 24/5 θα προβληθεί η δραματική ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Life of Chuck». Η τελευταία Κυριακή του Μάη (31/5) φέρνει στις οθόνες των συνδρομητών την αστυνομική κωμωδία «Greedy People».



Εκτός όμως από τις Κυριακές, οι συνδρομητές θα απολαύσουν δυνατές πρεμιέρες κάθε Τρίτη και Σάββατο στις 22:00 στο Novacinema1. Οι Σαββατιάτικες πρεμιέρες που θα απολαύσουν είναι οι «Off the Grid» (2/5), «Family Therapy» (9/5), «Your Lucky Day» (16/5), «Misdirection» (23/5), «The Occupant» (30/5), ενώ οι πρεμιέρες της Τρίτης που θα προβληθούν είναι οι «A Missing Part» (5/5), «The Dead don’t Hurt» (12/5), «The Convert» (19/5), «Only the river flows» (26/5). Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1, μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays», ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «The American President» (7/5), «Eastern Promises» (14/5), «Ex Machina» (21/5), «Forgetting Sarah Marshall» (28/5).



Ταυτόχρονα οι υπόλοιπες ζώνες θα καθηλώσουν του σινεφίλ. Με «Bloody Cinema», κάθε Παρασκευή στις 23:00 (με τις πρεμιέρες «Oracle»-8/5, «Hood Witch»-22/5), με «Family Cinema» κάθε Σάββατο στις 22:10 (με τις πρεμιέρες «Panda Bear in Africa»-9/5, «E.T the Extra – Terrestrial»). Παράλληλα με «World Cinema» κάθε Τετάρτη στις 22:00 (με τον Μάιο να είναι αφιερωμένος στο ιταλικό σινεμά προβάλλοντας τις ταινίες «Finalmente L’Alba»-6/5, «Sicilian Letters» -13/5, «The Girl in the Fog»-20/5, «La Chimera»-27/5) καθώς και «Classic Cinema κάθε Κυριακή 17:00 (με έμφαση στις ταινίες «A Few Good Men»-3/5, «Husbands & Wives»-10/5, «Suddenly Last Summer»-17/5, «The Last Emperor»-24/5, «Dirty Dancing»-31/5).





Για τους λάτρεις των σειρών έρχονται στο Novacinema4, τρεις νέες σειρές και ένας νέος κύκλος! Aπό την Τετάρτη 27/5 και κάθε Τετάρτη στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Ponies», ενώ από την Πέμπτη 28/5 και κάθε Πέμπτη στις 22.00 θα μεταδίδεται η σειρά «Devil in Disguise: John Wayne Gacy». Παράλληλα, από την Παρασκευή 29/5 και κάθε Παρασκευή στις 22:00 θα προβάλλεται η σειρά «Patience», ενώ από την Πέμπτη 21/5 και κάθε Πέμπτη στις 21:00 θα μεταδίδεται 3ος κύκλος της σειράς «Allegiance».

Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να προβάλλονται οι σειρές «Pubertat-Secrets, Lies and Human Castles» (κάθε Δευτέρα στις 22:00 μέχρι 25/5), «Law & Order season 25» (κάθε Τρίτη στις 21:00), «American Classic» (κάθε Τρίτη στις 22:00 μέχρι 26/5), «Billy the Kid season 3» (κάθε Τετάρτη στις 21:00), «The Sentinels» (κάθε Τετάρτη στις 22:0 μέχρι 20/5), «NCIS season 23» (κάθε Πέμπτη στις 21:00, 48 ώρες μετά την προβολή του επεισοδίου στην Αμερική μέχρι τις 14/5), «The Revenge» (κάθε Πέμπτη στις 22:00 μέχρι 21/5), «Hal & Harper» (κάθε Παρασκευή στις 21:15 μέχρι 15/5), «Under Salt Marsch» (κάθε Παρασκευή στις 22:00 μέχρι 22/5), «A Prophet» (κάθε Σάββατο στις 22:00 μέχρι 30/5), «Doc season 2» (κάθε Κυριακή στις 22:00 μέχρι 31/5).





Τον Μάιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα της Μητέρας, (10/5), τιμώντας τη Μητρότητα με ένα ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalifε, προβάλλοντας back-to-back τις ταινίες «Not a word» (13:15), «Ι’m still here» (15:00), «Ricki and the Flash» (17:15), «Shayda» (19:00), «What to Expect When You're Expecting» (21:00), «Toni» (22:50), «The End We Start From» (00:25).

Παράλληλα, από τις 12 έως τις 23 Μαΐου, το Novacinema2 μας βάζει στο ρυθμό του Φεστιβάλ Καννών και του Χρυσού Φοίνικα, από τις 22:00, προβάλλοντας καθημερινά δύο σπουδαίες ταινίες που βραβεύτηκαν ή ήταν υποψήφιες στο Φεστιβάλ Καννών ενώ καθημερινά η κριτικός κινηματογράφου της Nova, Πόλυ Λυκούργου θα μεταφέρει όλα τα νέα και το κλίμα με καθημερινές ανταποκρίσεις στα Social Media των καναλιών Novacinema.



Στο Novalifε στη ζώνη «Ιστορίες Γυναικών» (κάθε Τρίτη στις 21:00) κάνει πρεμιέρα τα ντοκιμαντέρ «Emma One Last Dance» (5/5) στο οποίο η Emma Hayes ανεβαίνει από μια δημοτική κατοικία στο Βόρειο Λονδίνο για να γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες προπονήτριες στο ποδόσφαιρο. Η ταινία ακολουθεί την τελευταία της σεζόν με τη γυναικεία ομάδα της Chelsea FC και τη μετακίνησή της στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ. Παράλληλα, σε πρώτη προβολή θα μεταδοθεί το ντοκιμαντέρ «Spacewoman» (19/5). Η ιστορία της Eileen Collins, της πρώτης γυναίκας που πιλόταρε και διοίκησε ένα αμερικανικό διαστημόπλοιο, εξερευνά την πρωτοποριακή της καριέρα, την οικογενειακή της πορεία και τους κινδύνους της διαστημικής εξερεύνησης. Ταυτόχρονα πρεμιέρα κάνει και το «My So-Called Selfish Life» (26/5).

Έξυπνο και αιχμηρό, το My So-Called Selfish Life εξετάζει τι σημαίνει να λες «όχι» στη μητρότητα σε μια κοινωνία που θεωρεί δεδομένο ότι όλες οι γυναίκες θέλουν παιδιά.

Παράλληλα, κάθε βράδυ στις 21:00 στο Novalifε προβάλλεται μία ταινία, για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενώ μέσα στον Μάιο θα προβληθεί η σειρά «1985» (μέχρι 26/5).

Την ίδια στιγμή, τα ΕΟΝ Box Sets φέρνουν τις σειρές «Manhunt: Unabomber», Manhunt: «Deadly Games», «Startup», «Log Out», «The Girl from Oslo», αλλά και τη συλλογή ταινιών για τη Γιορτή της Μητέρας και του αφιερώματος στο Φεστιβάλ Καννών.

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Μάϊου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

