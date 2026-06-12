Την πρώτη της επαγγελματική φωτογράφηση με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου, μόλις δυόμισι μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, συνδυάζει πλέον τη μητρότητα με τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας επιστρέψει δυναμικά στην καθημερινότητά της.

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και κολακευτικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε με αυτοπεποίθηση και κομψότητα, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση μετά την εγκυμοσύνη.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με εντυπωσιακά ολόσωμα μαγιό που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και το καλλίγραμμο σώμα της.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόλις λίγες εβδομάδες από τη γέννα, η σιλουέτα της φαίνεται σχεδόν πλήρως επανερχόμενη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Η ίδια έχει επιλέξει να μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, εκφράζοντας συχνά τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της.

Παράλληλα, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ισορροπήσει με επιτυχία ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα.