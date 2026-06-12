Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό

Με κομψά ολόσωμα μαγιό μαγνητίζει τα βλέμματα

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Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου πραγματοποίησε την πρώτη της φωτογράφηση με μαγιό δύομισι μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας.
  • Η παρουσιάστρια συνδυάζει τη μητρότητα με τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, επιστρέφοντας δυναμικά στην καθημερινότητά της.
  • Οι φωτογραφίες της συγκέντρωσαν χιλιάδες likes και κολακευτικά σχόλια στα social media.
  • Η σιλουέτα της φαίνεται σχεδόν πλήρως επανερχόμενη, αποδεικνύοντας την καλή φυσική της κατάσταση.
  • Η Καινούργιου μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από τη νέα της ζωή ως μητέρα, ισορροπώντας οικογένεια και καριέρα.

Την πρώτη της επαγγελματική φωτογράφηση με μαγιό μετά τη γέννηση της κόρης της, Ξένιας, πραγματοποίησε η Κατερίνα Καινούργιου, μόλις δυόμισι μήνες μετά τον ερχομό του παιδιού της.

Στο κομψό σπίτι της Κατερίνας Καινούργιου -Η λεπτομέρεια για τη μικρή Ξένια

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που διανύει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, συνδυάζει πλέον τη μητρότητα με τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις, έχοντας επιστρέψει δυναμικά στην καθημερινότητά της.

Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό

Τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσαν αμέσως χιλιάδες likes και κολακευτικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό, η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου πόζαρε με αυτοπεποίθηση και κομψότητα, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση μετά την εγκυμοσύνη.

Στις φωτογραφίες, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με εντυπωσιακά ολόσωμα μαγιό που αναδεικνύουν τη θηλυκότητα και το καλλίγραμμο σώμα της.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόλις λίγες εβδομάδες από τη γέννα, η σιλουέτα της φαίνεται σχεδόν πλήρως επανερχόμενη, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θαυμαστές της.

Καινούργιου: «Κοιτάζοντας την κόρη μου, τον ερωτεύομαι πιο πολύ»

Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό

Η ίδια έχει επιλέξει να μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα ως μητέρα, εκφράζοντας συχνά τη χαρά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στη ζωή της.

Παράλληλα, συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ισορροπήσει με επιτυχία ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα.

Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό

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