Δούρου: Θέτει εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ την Κασιμάτη, ζητά την έδρα Γεροβασίλη

Με 10 βουλευτές μένει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.08.26 , 23:41 Αθηνά Οικονομάκου: Η εικόνα που της ξύπνησε παιδικές αναμνήσεις
18.08.26 , 23:20 Δανάη Μπάρκα: «Ηλιοβασίλεμα, ερημιά κι αγάπη» - Τα νέα ενσταντανέ με μαγιό
18.08.26 , 22:55 Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το συγκινητικό μήνυμα της κόρη της
18.08.26 , 22:31 Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
18.08.26 , 22:20 Κλήρωση Τζόκερ 18/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.800.000 ευρώ
18.08.26 , 21:57 Μαρία Αντωνά: Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι στις Σεϋχέλλες
18.08.26 , 21:55 Δούρου: Θέτει εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ την Κασιμάτη, ζητά την έδρα Γεροβασίλη
18.08.26 , 21:23 Μαντόνα - Τα «έσπασε»: Το ελληνικό γλέντι στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της!
18.08.26 , 21:00 Σίφνος: Έγγραφο-ντοκουμέντο για τη συντήρηση του μοιραίου ελικοπτέρου
18.08.26 , 20:56 Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
18.08.26 , 20:29 Starte - Κρινιώ Νικολάου: «Κάθε τραγούδι μου είναι ένα κομμάτι εαυτού»
18.08.26 , 20:05 Σίφνος: Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο ελικόπτερο
18.08.26 , 19:58 Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
18.08.26 , 19:31 Κ. Καινούργιου: Η συγκινητική συνάντηση με τον πνευματικό της στα Χανιά!
18.08.26 , 18:57 MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τον γιο τους
Βανδή - Μπισμπίκης: Συνεχίζουν τις διακοπές τους στην Αντίπαρο
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Χρηστίδου: Επέστρεψε στην Κέρκυρα για χάρη του συντρόφου της
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι αλλάζει με την απόφαση του Αρείου Πάγου
Νία Βαρντάλος: Με τον σύντροφό της Σπύρο Κατσαγάνη στην Αντίπαρο
Μαρία Αναστασοπούλου: Σε ποιο νησί απολαμβάνει τις τελευταίες της βουτιές;
Βάσω Λασκαράκη - Λευτέρης Σουλτάτος: Full in love στην εξωτική Μαγιόρκα!
Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».
Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Τζέικ με τον αδερφό της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την διαγραφή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ της Νίνας Κασιμάτη και το αίτημα να παραδώσει η Ολγα Γεροβασίλη την έδρα της γνωστοποίησε με επιστολή της στα μέλη της η Ρένα Δούρου.

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα πρόεδρος της ΚΟ εξελέγη η Ρένα Δούρου

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή, «υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της ΚΟ».

Συγκεκριμένα, αναφερει πως η Νίνα Κασιμάτη τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή, όπως υποστηρίζει, «εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης».

Όσον αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνει πως εχει ήδη αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητά «μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας».

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο, ενόψει των κρίσιμων εκλογών, με μια συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών, με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις με σαφές προοδευτικό, αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική, αλλαγή και ελπίδα», υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού συντάκτη του Star, Αντώνη Αντωνόπουλου, πληροφορίες θέλουν τη Νίνα Κασιμάτη να είναι στον «προθάλαμο» για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, ενώ η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται να ενταχθεί στην «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει έτσι στους 10 βουλευτές, κάτω από την Ελληνική Λύση, που έχει 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τους 53.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΡΙΖΑ
 |
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
 |
ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
 |
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παράνομα Θαλάσσια Πάρκα Τουρκίας
Πολιτικη
Τι επιδιώκει ο Ερντογάν με τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο
Πνινάτ Γιανάι
Πολιτικη
Πνινάτ Γιανάι: Στην Αθήνα η νέα πρέσβης του Ισραήλ
Σκληρή Απάντηση Αθήνας Στην Τουρκία Για Τα Θαλάσσια Πάρκα
Πολιτικη
Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα
Δεκαπενταύγουστος: Τα Μηνύματα Των Πολιτικών Αρχηγών
Πολιτικη
Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για τον Δεκαπενταύγουστο
Πέθανε ο Στέφανος Μάνος
Πολιτικη
Πέθανε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος
Η Φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» Του Πολεμικού Ναυτικού Στην Πάρο
Πολιτικη
Πάρος: Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» του Πολεμικού Ναυτικού στη γιορτή της Παναγίας
Μητσοτάκης
Πολιτικη
Μητσοτάκης: Στο Νοσοκομείο Χανίων έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατο
Τσίπρας: Βλέπει Πρώτη Δύναμη Την ΕΛΑΣ Στη Δεύτερη Κάλπη
Πολιτικη
Τσιπρας: «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής»
Νέα τουρκική πρόκληση
Πολιτικη
Νέα τουρκική πρόκληση με αφορμή το χωροταξικό για τον Τουρισμό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top