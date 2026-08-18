Την διαγραφή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ της Νίνας Κασιμάτη και το αίτημα να παραδώσει η Ολγα Γεροβασίλη την έδρα της γνωστοποίησε με επιστολή της στα μέλη της η Ρένα Δούρου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή, «υπάρχουν δύο εκκρεμότητες που θολώνουν τον συμπαγή χαρακτήρα της ΚΟ».

Συγκεκριμένα, αναφερει πως η Νίνα Κασιμάτη τίθεται εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή, όπως υποστηρίζει, «εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης».

Όσον αφορά την Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνει πως εχει ήδη αποχωρήσει από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, και ζητά «μέχρι τις 24 Αυγούστου να αποστείλει την επιστολή παραίτησης και να ολοκληρωθεί η θεσμική διαδικασία με παράδοση της έδρας».

«Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο, ενόψει των κρίσιμων εκλογών, με μια συμπαγή Κοινοβουλευτική Ομάδα δέκα βουλευτών και βουλευτριών, με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις με σαφές προοδευτικό, αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος. Και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική, αλλαγή και ελπίδα», υπογραμμίζει η Ρένα Δούρου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πολιτικού συντάκτη του Star, Αντώνη Αντωνόπουλου, πληροφορίες θέλουν τη Νίνα Κασιμάτη να είναι στον «προθάλαμο» για την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, ενώ η Όλγα Γεροβασίλη αναμένεται να ενταχθεί στην «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει έτσι στους 10 βουλευτές, κάτω από την Ελληνική Λύση, που έχει 11 βουλευτές, ενώ οι ανεξάρτητοι βουλευτές φτάνουν τους 53.