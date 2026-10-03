Kia PV5: Ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 29.09.26, 12:00
Kia PV5: «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»
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Το Kia PV5 ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην κατηγορία 25.000€-40.000€ στο πλαίσιο των βραβείων «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (GCOTY) και επιλέχθηκε ως φιναλίστ για τον γενικό τίτλο GCOTY 2027. Το PV5 θα αναμετρηθεί πλέον με τους νικητές των άλλων κατηγοριών GCOTY για τον τίτλο του «Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027», ο οποίος θα ανακοινωθεί αργότερα εντός του έτους. Ως το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα PBV (Platform Beyond Vehicle) της Kia, το PV5 εισάγει μια νέα προσέγγιση στην ηλεκτρική κινητικότητα, βασισμένη στις πραγματικές απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών και εφαρμογών.

Η γκάμα του PV5 προσφέρει  εκδόσεις επιβατικής μεταφοράς, μεταφοράς φορτίου και σασί-καμπίνας, συνδυάζοντας τη σπονδυλωτή σχεδίαση, την ευέλικτη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου και την τεχνολογία διασύνδεσης, ώστε να υποστηρίζει την προσωπική μετακίνηση, τις εμπορικές δραστηριότητες και τις εξειδικευμένες μετατροπές. 

Kia PV5: Ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Ποια διάκριση απέσπασε το Kia PV5 στα βραβεία «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς»; 

Το Kia PV5 αναδείχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» στην κατηγορία τιμής 25.000-40.000 ευρώ, στο πλαίσιο των βραβείων «Γερμανικό Αυτοκίνητο της Χρονιάς» (GCOTY). Ως ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους θεσμούς βράβευσης αυτοκινήτων στη Γερμανία, ο θεσμός GCOTY συγκεντρώνει 36 ειδικούς δημοσιογράφους του κλάδου και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι αξιολόγησαν περισσότερα από 70 νέα μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην αγορά, εξετάζοντας την πρόοδο στον σχεδιασμό, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα. 

Kia PV5: Ανακηρύχθηκε «Γερμανικό Compact Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Το PV5 είναι το τρίτο ηλεκτρικό όχημα της Kia που κερδίζει στην κατηγορία του στα βραβεία GCOTY, μετά τους τίτλους «Γερμανικό Premium Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» για το EV6 και «Γερμανικό Πολυτελές Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2024» για το EV9. Πλέον, το μοντέλο προστίθεται στη λίστα των νικητών των άλλων τεσσάρων κατηγοριών, διεκδικώντας τον γενικό τίτλο του «Γερμανικού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027», ο οποίος θα ανακοινωθεί στα τέλη Οκτωβρίου. 

 

 

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