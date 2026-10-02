Opel: Μοναδικές προσφορές στην AUTO ATHINA 2026

Με επίκεντρο την πανελλαδική πρεμιέρα του νέου Opel Corsa GSE, αλλά και με τα Mokka Hybrid και Frontera Hybrid να συμπληρώνουν την παρουσία της Μάρκας, η Opel δίνει στο κοινό έναν ακόμη λόγο να επισκεφθεί το περίπτερό της: ειδικές προσφορές που θα ισχύουν αποκλειστικά για παραγγελίες κατά τη διάρκεια της AUTO ATHINA 2026.

Η Opel κάνει την απόκτηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος πιο εύκολη, πιο προσιτή και – κυρίως – πιο ξέγνοιαστη από ποτέ. Μέσα από το πρόγραμμα “Electric ALL IN”, όσοι επιλέξουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Μάρκας, επωφελούνται από ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και παροχών: 5 χρόνια οδική βοήθεια Opel Assistance, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, ολοκληρωμένη λύση οικιακής φόρτισης, καλώδια Mode 2 και Mode 3 στον βασικό εξοπλισμό και υπηρεσίες συνδεσιμότητας Opel Connect One δωρεάν για 10 χρόνια.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ειδικής ενέργειας για την AUTO ATHINA 2026, με κάθε παραγγελία αμιγώς ηλεκτρικού Opel κατά τη διάρκεια της Έκθεσης προσφέρεται Wallbox 22kW ως δώρο, προσθέτοντας ένα ακόμη σημαντικό προνόμιο για τον νέο ιδιοκτήτη.