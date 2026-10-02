Τι παρουσιάζει η Hyundai στην Auto Athina 2026

Η Hyundai συμμετέχει στην Auto Athina 2026 με 9 μοντέλα, και πλήρη γκάμα από κινητήριες τεχνολογίες, από αμιγώς ηλεκτρικά και Full Hybrid έως Turbo και Plug-in Hybrids. IONIQ 3. Το νέο compact ηλεκτρικό της οικογένειας IONIQ.Το IONIQ 3 μεταφέρει το βραβευμένο DNA της οικογένειας IONIQ σε πιο compact διαστάσεις, με αστική αυτονομία έως 687 km, ταχεία φόρτιση και ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για τις εξωτερικές του διαστάσεις. Παράλληλα, εγκαινιάζει το νέο PLEOS Connect, με μεγάλη κεντρική οθόνη και AI-assisted φωνητικό έλεγχο.

STARIA Cargo Electric | Ηλεκτρική είσοδος της Hyundai στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα

Το νέο STARIA Cargo Electric είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επαγγελματικό van της Hyundai. Με 687 km αστικής αυτονομίας, αρχιτεκτονική 800V και φόρτιση 10%-80% σε 20 λεπτά, συνδυάζει την ηλεκτροκίνηση με χαρακτηριστικά προσανατολισμένα στην επαγγελματική χρήση. Ο χώρος φόρτωσης δέχεται έως 3 Euro-pallets και το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1.040 kg. Η ηλεκτρική εξέλιξη της οικογένειας STARIA θα συνεχιστεί και στην επιβατική έκδοση με 9-θέσιες και 7-θέσιες εκδόσεις STARIA Passenger Van Electric.

Εννέα μοντέλα στο περίπτερο της Hyundai

Την παρουσία της Hyundai συμπληρώνουν τα δημοφιλή μοντέλα INSTER, i20 Turbo, BAYON Turbo, KONA, IONIQ 5, TUCSON Full Hybrid και SANTA FE Plug-in Hybrid, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών από compact μοντέλα πόλης έως μεγάλα SUV.