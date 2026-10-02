Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα της Παρασκευής στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται κατά διαστήματα έως το μεσημέρι της Κυριακής. Την ίδια ώρα, οι πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που τοπικά θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ακτοπλοΐα και απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε αργά το βράδυ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας για νέα ένταση των φαινομένων στην Κρήτη από το απόγευμα της Παρασκευής, με το Σάββατο να αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη ημέρα.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Νότιο Αιγαίο και κυρίως στην Κρήτη θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής 4 Οκτωβρίου. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ έως το απόγευμα του Σαββάτου, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και το Σάββατο (03-10-2026).

Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου – Ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ήδη επηρεάσει την ακτοπλοΐα. Από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω απαγορευτικού απόπλου, ενώ στον Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με δυσκολίες και κατά την κρίση και ευθύνη των πλοιάρχων.

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων από αρκετές ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Καιρός: Η πρόγνωση της Ματίνας Μπέρου

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται αρχικά πρόσκαιρη εξασθένηση των ισχυρών φαινομένων στην Κρήτη έως περίπου το μεσημέρι. Από το απόγευμα, όμως, οι βροχές και οι καταιγίδες θα ενισχυθούν εκ νέου.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα συνεχιστούν κυρίως στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο έως περίπου το μεσημέρι και στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένηση.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Καιρός: Μεγάλα ύψη βροχής στην Κρήτη

Η νέα επιδείνωση έρχεται ενώ η Κρήτη έχει ήδη δεχθεί πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Σε αρκετές περιοχές τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 190 εκατοστά, ενώ στο Τζερμιάδο Λασιθίου καταγράφηκαν περισσότερα από 237 εκατοστά.

Στα Ανώγεια, η ποσότητα νερού που έπεσε σε λιγότερο από 24 ώρες αντιστοιχεί σε βροχή περίπου δυόμισι μηνών.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε ότι η ποσότητα νερού που έπεσε στην Κρήτη μέσα σε μία ημέρα αντιστοιχεί με εκείνη που δέχεται η Αθήνα σε ολόκληρο τον χρόνο. Όπως εξήγησε, στα Χανιά έπεσαν περίπου 200 τόνοι νερού ανά στρέμμα και στο Λασίθι περίπου 250 τόνοι.

Καλλιάνος: «Το Σάββατο η πιο δύσκολη ημέρα»

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του σημειώνει ότι το επόμενο 48ωρο Κρήτη και νότιο Αιγαίο θα βρίσκονται σε «κόκκινο συναγερμό.

Όπως εκτιμά, τα συνολικά ύψη βροχής έως την Κυριακή ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 500 χιλιοστά, εφόσον επαληθευτούν τα δυσμενέστερα προγνωστικά σενάρια.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει το Σάββατο ως την πιο δύσκολη ημέρα, με ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα στην Κρήτη και τις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Κολυδάς: «Βαθαίνει» το βαρομετρικό χαμηλό

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την πλευρά του επισημαίνει ότι το επίκεντρο των φαινομένων μετατοπίζεται προς τη νότια Ελλάδα, με την Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο να δέχονται εντονότερες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, ένα οργανωμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα «βαθαίνει» πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας την αστάθεια και δημιουργώντας προϋποθέσεις για επίμονες βροχοπτώσεις.

Αρναούτογλου: «Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις»

Ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή στην Κρήτη έως το πρωί της Κυριακής. Όπως σημειώνει, τα μεγάλα ύψη βροχής σε συνδυασμό με τη γεωμορφολογία του νησιού μπορούν να δημιουργήσουν ορμητικά νερά, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένα σημεία τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν 150 έως 200 χιλιοστά βροχής μέσα σε ένα 24ωρο, ενδεχομένως και περισσότερο.

Μαρουσάκης: «Κακοκαιρία με διάρκεια»

Για κακοκαιρία μεγάλης διάρκειας κάνει λόγο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωσή του, το βαρομετρικό σύστημα έχει εγκατασταθεί στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο και αναμένεται να παραμείνει στην περιοχή για αρκετές ημέρες.

Η Κρήτη βρίσκεται στον πυρήνα των φαινομένων, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται και στα Δωδεκάνησα.

Καιρός: Ένας νεκρός – Πλημμύρες και κατολισθήσεις

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην Κρήτη και έχει στοιχίσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο ηλικιωμένος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο εντοπίστηκε νεκρός, καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Στον Δήμο Μυλοποτάμου καταγράφηκαν υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, χείμαρρος παρέσυρε αγροτικό όχημα με ένα ζευγάρι. Η γέφυρα υποχώρησε από τα ορμητικά νερά και οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στα Ζωνιανά, στις Γούβες, στη Χερσόνησο, στις Γούρνες, στο Οροπέδιο Λασιθίου και στα Ανώγεια, με πλημμύρες, φερτά υλικά, κατολισθήσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένα σημεία.