Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο

Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου

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Η πρόγνωση του καιρού από τη Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Άστατος καιρός το Σαββατοκύριακο στην Αττική με βροχές και καταιγίδες.
  • Το Σάββατο θα βρέχει σχεδόν όλη την ημέρα, κυρίως στα δυτικά της Αττικής.
  • Διάλειμμα στα φαινόμενα τη νύχτα, με επιστροφή βροχών την Κυριακή έως το απόγευμα.
  • Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, εξαιρουμένων ορισμένων.
  • Η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμανθεί από 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Από την κακοκαιρία δε θα γλιτώσει η Αττική. 

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού της μετεωρολόγου Ματίνας Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το Σάββατο στην Αττική θα βρέχει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως στα δυτικά του νομού. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ωστόσο, αναμένεται ένα διάλειμμα στα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας, πριν οι βροχές επιστρέψουν και συνεχιστούν έως περίπου το απόγευμα της Κυριακής. 

Τι ώρα θα βρέχει στην Αττική το Σάββατο 26/9

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν 

Η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη ξεκινήσει από την Κέρκυρα και μέχρι το απόγευμα αναμένεται να επεκταθεί στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. 

Μέχρι το βράδυ, ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν την Κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Πελοπόννησο. 

Το Σάββατο αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα βροχερή ημέρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Εξαιρούνται κυρίως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. 

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από συχνές ηλεκτρικές εκκενώσεις, ενώ κατά τόπους είναι πιθανές και χαλαζοπτώσεις. 

Μέχρι το μεσημέρι, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στα νησιά του Ιονίου, ενώ μέχρι το βράδυ θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο. Αργότερα, οι καταιγίδες θα μετατοπιστούν κυρίως προς τη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες. 

Πρόγνωση καιρού για Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ο καιρός την Κυριακή 

Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν περισσότερο στα ανατολικά, με βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στο Αιγαίο και την Κρήτη. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Εύβοια, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ προς το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. 

Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 22-24 βαθμούς Κελσίου. 

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