Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη

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STAR.GR
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία ilialive.gr
Φωτιά Στον Άγιο Κωνσταντίνο Ηλείας
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της 25/9/2026 στον Άγιο Κωνσταντίνο Πύργου Ηλείας.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 21 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
  • Η 18η ΕΜΟΔΕ έχει αποστείλει ομάδα πεζοπόρων για την κατάσβεση.
  • Ο Δήμος Πύργου παρέχει υποστήριξη με υδροφόρες.
  • Η φωτιά φαίνεται να επεκτείνεται, με ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης, ο Δήμος Πύργου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά φαίνεται να παίρνει διαστάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

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