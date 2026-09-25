Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο Ηλείας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Επίσης, ο Δήμος Πύργου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά φαίνεται να παίρνει διαστάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.