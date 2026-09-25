Φωτιά ξέσπασε σήμερα (25/9/2026) το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος στον Πύργο Ηλείας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 αεροσκάφη.
Επίσης, ο Δήμος Πύργου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026
Σύμφωνα με το ilialive.gr, η φωτιά φαίνεται να παίρνει διαστάσεις, ενώ στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.