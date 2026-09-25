Με τέσσερα επεισόδια και παρουσιάστρια την Αθηναΐδα Νέγκα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της σειράς podcast «Ιστορίες Ελπίδας», η οποία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil. Η σειρά συνεχίζεται, με τέσσερα νέα επεισόδια να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, συγκροτώντας τον δεύτερο κύκλο.

Βασισμένες σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων από την οικογένεια του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», οι «Ιστορίες Ελπίδας» αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της προσφοράς και της αλληλεγγύης, μέσα από προσωπικές διαδρομές που δείχνουν πώς μία πράξη μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή ενός ανθρώπου.

Στο πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Ένα έργο, δώρο ζωής», η Νικολέτα Ευρυπίδου, πρώτη Ελληνίδα δότρια μυελού των οστών, η Στεφανία Μανωλοπούλου, λήπτρια μοσχεύματος, και ο παιδίατρος - αιματολόγος Στέλιος Γραφάκος μιλούν για τα πρώτα βήματα της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και την πραγματική σημασία της προσφοράς.

Η σειρά συνεχίζεται με το δεύτερο επεισόδιο, «Η ευλογία της προσφοράς», το οποίο παρουσιάζει την πορεία δημιουργίας της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών μέσα από τη μαρτυρία της γενικής γραμματέως του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, Ινώς Κωνσταντοπούλου.

Στο τρίτο επεισόδιο, «Οι φύλακες της Ελπίδας», πρωταγωνιστούν οι «αφανείς ήρωες» που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες, μέσα από τις ιστορίες των ογκολόγων Βασίλη Παπαδάκη, Αντώνη Κατάμη, Δημήτρη Δογάνη και της νοσηλεύτριας Αλεξάνδρας Παπασαραντοπούλου.

Το τέταρτο επεισόδιο, «Όταν ο λήπτης συναντά τον δότη του», ακολουθεί το μοναδικό ταξίδι από την εγγραφή έως τον εντοπισμό ενός εθελοντή δότη. Οι Ελένη Χαλμούκη και Μαρία Βρεττού μοιράζονται τη δική τους συγκινητική εμπειρία, ενώ η βιολόγος Πηνελόπη Σαμαρά εξηγεί τον ρόλο του ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ σε αυτή την ξεχωριστή διαδρομή ζωής.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, οι «Ιστορίες Ελπίδας» ανοίγουν το επόμενο κεφάλαιό τους. Τέσσερις νέες αληθινές ιστορίες έρχονται σύντομα, συνεχίζοντας να αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης σύνδεσης.

Όλα τα επεισόδια του πρώτου κύκλου είναι διαθέσιμα στο pod.gr και στο Spotify, καθώς και σε μορφή vidcast στο κανάλι του pod.gr στο YouTube.

Λίγα λόγια για τη Motor Oil

Ο Όμιλος Motor Oil είναι ηγέτης στον ενεργειακό κλάδο, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όμιλος εξελίσσεται με ένα ποικιλόμορφο, πολυενεργειακό χαρτοφυλάκιο: στα Καύσιμα, τον Ηλεκτρισμό και την Κυκλική Οικονομία. Στηρίζει την οικονομία με εξαγωγές σε πάνω από 70 χώρες, χιλιάδες εργαζόμενους και συνεχείς νέες επενδύσεις. Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil έχει περισσότερες από 100 επιμέρους εταιρείες και απασχολεί άμεσα περί τους 4.000 μόνιμους εργαζόμενους. Για περισσότερο από 50 χρόνια, λειτουργεί με τις θεμελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, του επαγγελματισμού, της αποτελεσματικότητας και της ευθύνης προς τους υπαλλήλους, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συνολικά παρέχει την ενέργεια που χρειάζονται οι πελάτες σήμερα, ενώ ηγείται της μετάβασης σε ένα καλύτερο αύριο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.moh.gr/

Λίγα λόγια για τα Σωματεία «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Τα Σωματεία «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ιδρύθηκαν από την αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» δημιουργήθηκε το 1990 με στόχο τη στήριξη των παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Μέσα σε αυτά τα 36 χρόνια από την ίδρυσή της, η «ΕΛΠΙΔΑ» έχει γίνει συνώνυμο της προσφοράς και της αλληλεγγύης έχοντας δημιουργήσει ένα σπουδαίο και πολύπλευρο έργο, και συγκεκριμένα:

Το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», το πρώτο και μοναδικό Ογκολογικό Νοσοκομείο για παιδιά στην Ελλάδα, το οποίο συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία ογκολογικά νοσοκομεία του κόσμου, όπου μέχρι σήμερα έχουν νοσηλευτεί εντελώς δωρεάν χιλιάδες παιδιά από ολόκληρη την Ευρώπη, την πρώτη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην χώρα, όπου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 1.470 μεταμοσχεύσεις, το Κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας για παιδιά και εφήβους, ένα έργο ορόσημο στον ιατρικό χώρο διεθνώς. Είναι το μοναδικό κέντρο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας στην Ελλάδα αναγνωρισμένο από τον ΕΟΦ, όπου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 επιτυχείς κυτταρικές θεραπείες, καθώς και η πρώτη στην χώρα μας κυτταρική θεραπεία με γονιδιακά τροποποιημένα κύτταρα. Τον «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ» για την φιλοξενία παιδιών από την επαρχία και των οικογενειών τους για όσο χρόνο διαρκεί η θεραπεία τους. Μέχρι σήμερα στον «Ξενώνα ΕΛΠΙΔΑ» έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 2.000 οικογένειες. (www.elpida.org )



Το Σωματείο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» ιδρύθηκε το 2012 και αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα προσφοράς και κοινωνικής φροντίδας του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ». Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» εκτός από τα παιδιά, απλώνει τη δράση του και στους ενήλικες και συγκεκριμένα σε εκείνους που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών και αναζητούν το κατάλληλο μόσχευμα για να ξανακερδίσουν τη ζωή τους. Από την Ίδρυσή του μέχρι σήμερα το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» έχει καταφέρει να εγγράψει -μέσω του Κέντρου του Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών- περισσότερους από 207.000 νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών, και 537 από αυτούς έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα συμβατοί χαρίζοντας ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που χρειάζονταν μεταμόσχευση. Η δράση του Συλλόγου εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα με 318 συνεργαζόμενα κέντρα. ( www.oramaelpidas.gr )