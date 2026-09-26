Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές

Η Audi ενισχύει την ελκυστικότητα των νέων A5 Sedan και A5 Avant, προσφέροντας το προνομιακό πακέτο εξοπλισμού Premium για τα μοντέλα έτους 2027. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα των δύο μοντέλων, συνδυάζοντας αναβαθμισμένη αισθητική, περισσότερη άνεση και οικονομικό όφελος έως 1.376 ευρώ.Το πακέτο Premium αναβαθμίζει την εξωτερική εμφάνιση του Audi A5 με το εξωτερικό Advanced και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, διαστάσεων 8,0J x 18. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα.

Στο εσωτερικό, οι διακοσμητικές επενδύσεις Matt Brushed Aluminum σε ασημί απόχρωση συνδυάζονται με καθίσματα με επένδυση από δέρμα και συνθετικό δέρμα, σε μαύρο, καφέ ή μπεζ. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα εμπρός προσφέρουν πρόσθετη ευκολία στη ρύθμιση της θέσης, ενώ το πακέτο Ambient Lighting Plus επιτρέπει την εξατομίκευση του χρώματος του εσωτερικού φωτισμού.

Παρέχεται επίσης δυνατότητα αναβάθμισης του εξωτερικού Advanced, των ζαντών, των διακοσμητικών επενδύσεων, του εσωτερικού και του πακέτου φωτισμού. Στο πακέτο Premium δεν περιλαμβάνεται χρώμα αμαξώματος.

Το οικονομικό όφελος, σε σύγκριση με την επιλογή του ίδιου εξοπλισμού μεμονωμένα, διαμορφώνεται στα 1.369 ευρώ για τις εκδόσεις Progressive TDI Hybrid, στα 1.376 ευρώ για τις Progressive TDI Hybrid quattro και στα 1.311 ευρώ για τις Progressive e-hybrid quattro. Τα παραπάνω οφέλη ισχύουν τόσο για το A5 Sedan όσο και για το A5 Avant.

Τιμές με το πακέτο Premium

Το πακέτο Premium προσφέρεται με τελική τιμή 5.212 ευρώ στις εκδόσεις Progressive TDI Hybrid, 5.240 ευρώ στις Progressive TDI Hybrid quattro και 3.921 ευρώ στις Progressive e-hybrid quattro.

Οι τελικές τιμές των αυτοκινήτων με το πακέτο διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση A5 Sedan A5 Avant

Progressive TDI Hybrid 70.192 ευρώ 72.192 ευρώ

Progressive TDI Hybrid quattro 73.220 ευρώ 75.220 ευρώ

Progressive e-hybrid quattro 69.901 ευρώ 71.901 ευρώ

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι τελικές, μετά φόρων.

Με το πακέτο Premium, τα Audi A5 Sedan και A5 Avant αποκτούν έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό, που αναδεικνύει τη σχεδίαση και την ποιότητα του εσωτερικού τους, με όφελος για τον πελάτη.

