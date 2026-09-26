Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές

Πλούσιος εξοπλισμός και αναβαθμισμένη αισθητική για A5 Sedan και A5 Avant

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.26 , 12:00 Rainy Mood: Outfits που θα σου δώσουν τη λύση, τις βροχερές ημέρες!
26.09.26 , 11:22 Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
26.09.26 , 11:14 Μαντζώρος: Η έκκληση της συζύγου του:«Βοηθήστε τον να σταθεί στα πόδια του»
26.09.26 , 11:00 «Δύο Χρόνια Διακοπές»: Το έργο του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
26.09.26 , 10:43 Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου
26.09.26 , 10:41 Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
26.09.26 , 10:00 Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές
26.09.26 , 09:51 Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
26.09.26 , 09:31 Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
26.09.26 , 09:25 Άγιος Παντελεήμονας: «Γάζωσαν» καφετέρια – Τραυματίστηκε 10χρονη
26.09.26 , 09:04 Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
26.09.26 , 09:03 Χρήστος Δάντης: Η ηλικία, οι τέσσερις γάμοι και τα τρία παιδιά
26.09.26 , 08:30 Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Συνεχίζονται οι έρευνες
26.09.26 , 08:00 Δες online την παιδική ταινία «Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα»
26.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 26 Σεπτεμβρίου
Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
First Dates: Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star!
Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του
Άννα Μενενάκου: Η ηλικία, η καριέρα και η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi ενισχύει την ελκυστικότητα των νέων A5 Sedan και A5 Avant, προσφέροντας το προνομιακό πακέτο εξοπλισμού Premium για τα μοντέλα έτους 2027. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που αναδεικνύει τον premium χαρακτήρα των δύο μοντέλων, συνδυάζοντας αναβαθμισμένη αισθητική, περισσότερη άνεση και οικονομικό όφελος έως 1.376 ευρώ.Το πακέτο Premium αναβαθμίζει την εξωτερική εμφάνιση του Audi A5 με το εξωτερικό Advanced και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, διαστάσεων 8,0J x 18. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης φιμέ πίσω παρμπρίζ και πίσω πλευρικά παράθυρα.

Στο εσωτερικό, οι διακοσμητικές επενδύσεις Matt Brushed Aluminum σε ασημί απόχρωση συνδυάζονται με καθίσματα με επένδυση από δέρμα και συνθετικό δέρμα, σε μαύρο, καφέ ή μπεζ. Τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα εμπρός προσφέρουν πρόσθετη ευκολία στη ρύθμιση της θέσης, ενώ το πακέτο Ambient Lighting Plus επιτρέπει την εξατομίκευση του χρώματος του εσωτερικού φωτισμού.

Παρέχεται επίσης δυνατότητα αναβάθμισης του εξωτερικού Advanced, των ζαντών, των διακοσμητικών επενδύσεων, του εσωτερικού και του πακέτου φωτισμού. Στο πακέτο Premium δεν περιλαμβάνεται χρώμα αμαξώματος.

Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές

Το οικονομικό όφελος, σε σύγκριση με την επιλογή του ίδιου εξοπλισμού μεμονωμένα, διαμορφώνεται στα 1.369 ευρώ για τις εκδόσεις Progressive TDI Hybrid, στα 1.376 ευρώ για τις Progressive TDI Hybrid quattro και στα 1.311 ευρώ για τις Progressive e-hybrid quattro. Τα παραπάνω οφέλη ισχύουν τόσο για το A5 Sedan όσο και για το A5 Avant.

Τιμές με το πακέτο Premium
Το πακέτο Premium προσφέρεται με τελική τιμή 5.212 ευρώ στις εκδόσεις Progressive TDI Hybrid, 5.240 ευρώ στις Progressive TDI Hybrid quattro και 3.921 ευρώ στις Progressive e-hybrid quattro.

Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές

Οι τελικές τιμές των αυτοκινήτων με το πακέτο διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση    A5 Sedan    A5 Avant
Progressive TDI Hybrid    70.192 ευρώ    72.192 ευρώ
Progressive TDI Hybrid quattro    73.220 ευρώ    75.220 ευρώ
Progressive e-hybrid quattro    69.901 ευρώ    71.901 ευρώ

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι τελικές, μετά φόρων.

Με το πακέτο Premium, τα Audi A5 Sedan και A5 Avant αποκτούν έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο εξοπλισμό, που αναδεικνύει τη σχεδίαση και την ποιότητα του εσωτερικού τους, με όφελος για τον πελάτη.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI A5
 |
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΑΚΕΤΟ PREMIUM
 |
ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές
Αυτοκινητο
BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές
Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Αυτοκινητο
Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
Αυτοκινητο
EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
Η MINI στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»
Αυτοκινητο
Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»
Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Αυτοκινητο
Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες
Αυτοκινητο
Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
Αυτοκινητο
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top