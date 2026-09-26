Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμμια του κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτους.

Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των ΗΠΑ, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο.

Αναζητούνται ακόμη πέντε άνθρωποι

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν ακόμη πέντε άνθρωποι: οι τρεις αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο.

Πρόκειται για:

- ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο,

- τρεις Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Η Πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια παραμένουν σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοουμένων.

Το κτίριο επί της οδού Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν βρισκόταν εντός αυτού. Όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισογείου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις.

Επιπλέον δυνάμεις της ΕΛΑΣ παραμένουν στο σημείο αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας-διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 χθες Παρασκευή 25ης Σεπτεμβρίου προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτίρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν χθες από παρακείμενο κτίριο δυο γυναίκες, που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένας ακόμη άνθρωπος από θραύσματα.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της καταστροφής, καθώς και δυνάμεις της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Υπάρχει κίνδυνος και για τα διπλανά κτίρια

Δημογλίδου: Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες. «Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει. «Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.

Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».