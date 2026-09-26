Με θέα την Ακρόπολη, το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη και έναν φραπέ στο φινάλε, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επιλέγει έναν προσωπικό τρόπο για να συστηθεί στο ελληνικό κοινό.

Ο Νικόλας Κασσιανίδης μιλά στα ελληνικά σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη γαλλική πρεσβεία και εξηγεί τι σημαίνει για τον ίδιο η επιστροφή του στην Αθήνα.

Έχετε μήνυμα από τον νέο Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλα Κασσιανίδη. Και στα ελληνικά ! ⤵️ 🇫🇷🇬🇷 @NKassianides Vous avez un message du nouvel Ambassadeur de France en Grèce ! ⤵️ 🇫🇷🇬🇷 https://t.co/SfuUGYS3mK — La France en Grèce 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenGrece) September 25, 2026

Η παρουσίασή του αρχίζει μακριά από το συνηθισμένο ύφος μιας διπλωματικής ανακοίνωσης. Ο ίδιος αναφέρεται στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και στον δεσμό που έχει ήδη με τη χώρα μας: όπως λέει, το 2003 έκανε στην Αθήνα την πρακτική του άσκηση, ξεκινώντας από εδώ τη διπλωματική του διαδρομή. Είκοσι τρία χρόνια αργότερα επιστρέφει ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Γαλλίας.

Από την Αθήνα ξανά στην Αθήνα

Ο Νικόλας Κασσιανίδης γεννήθηκε στο Μονπελιέ, με μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Γαλλοκύπριο. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, στην Ιερουσαλήμ, στη Μαδρίτη, στο Κάιρο, στη Νέα Υόρκη και στο Ραμπάτ. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει ζητήματα της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη και τον πολιτισμό.

Στο βίντεο αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και χαρακτηρίζει μεγάλη τιμή την εκπροσώπηση της Γαλλίας εδώ. Στρέφει, ωστόσο, το βλέμμα και στο έργο που έχει μπροστά του: την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας σε διαφορετικούς τομείς. Μιλά για μια συνεργασία με ιστορικές βάσεις, η οποία, όπως τονίζει, αφορά εξίσου το κοινό μέλλον των δύο χωρών.

«Η αποστολή που μου ανατέθηκε είναι σαφής: η υλοποίηση και η ενίσχυση σε κάθε πεδίο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες», λέει στο μήνυμά του. Αναφέρεται επίσης στον κοινό στόχο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων του στη νέα του θέση.

Το κλείσιμο με έναν φραπέ

Προς το τέλος του βίντεο, ο Γάλλος πρέσβης αφήνει το επίσημο ύφος και δίνει ραντεβού με τους πολίτες. Δηλώνει ότι ανυπομονεί να τους συναντήσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έπειτα, από τον κήπο της πρεσβείας, σηκώνει το ποτήρι με τον φραπέ του και κλείνει με την υπόσχεση ότι θα τα πουν και για καφέ.