Νικόλας Κασσιανίδης: Ο νέος Γάλλος πρέσβης συστήνεται με Μαζωνάκη και φραπέ

Μιλώντας στα ελληνικά, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας περιγράφει τη σχέση του μ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.09.26 , 14:10 Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη - Εντοπίστηκαν οι σοροί
26.09.26 , 14:00 Προπόνηση υψηλής έντασης ή αλλιώς το μυστικό για άμεση καύση λίπους
26.09.26 , 13:42 Η Βίσση γράφει «ιστορία» στο ΟΑΚΑ: «Ζωντανεύει» τον παιδικό της εαυτό με AI
26.09.26 , 13:35 Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
26.09.26 , 12:46 Νικόλας Κασσιανίδης: Ο νέος Γάλλος πρέσβης συστήνεται με Μαζωνάκη και φραπέ
26.09.26 , 12:41 Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της;
26.09.26 , 12:00 Rainy Mood: Outfits που θα σου δώσουν τη λύση, τις βροχερές ημέρες!
26.09.26 , 11:22 Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
26.09.26 , 11:14 Μαντζώρος: Η έκκληση της συζύγου του:«Βοηθήστε τον να σταθεί στα πόδια του»
26.09.26 , 11:00 «Δύο Χρόνια Διακοπές»: Το έργο του Ιουλίου Βερν, στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο
26.09.26 , 10:43 Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου
26.09.26 , 10:41 Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
26.09.26 , 10:00 Σου αρέσουν τα σιροπιαστά; Δες αυτές τις εκλεπτυσμένες συνταγές
26.09.26 , 09:51 Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
26.09.26 , 09:31 Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη - Εντοπίστηκαν οι σοροί
Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Μαντζώρος: Η έκκληση της συζύγου του:«Βοηθήστε τον να σταθεί στα πόδια του»
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Kατερίνα Καινούργιου: Βραδινή έξοδος με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Σωτήρης Τσαφούλιας: Η ηλικία, η σκηνοθεσία, ο έρωτας και οι κόρες του
Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
Νικόλας Κασσιανίδης: Ο νέος Γάλλος πρέσβης συστήνεται με Μαζωνάκη και φραπέ
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Νικόλας Κασσιανίδης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με θέα την Ακρόπολη, το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη και έναν φραπέ στο φινάλε, ο νέος πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα επιλέγει έναν προσωπικό τρόπο για να συστηθεί στο ελληνικό κοινό.

Ο Νικόλας Κασσιανίδης μιλά στα ελληνικά σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη γαλλική πρεσβεία και εξηγεί τι σημαίνει για τον ίδιο η επιστροφή του στην Αθήνα.

Η παρουσίασή του αρχίζει μακριά από το συνηθισμένο ύφος μιας διπλωματικής ανακοίνωσης. Ο ίδιος αναφέρεται στην επαγγελματική του πορεία, αλλά και στον δεσμό που έχει ήδη με τη χώρα μας: όπως λέει, το 2003 έκανε στην Αθήνα την πρακτική του άσκηση, ξεκινώντας από εδώ τη διπλωματική του διαδρομή. Είκοσι τρία χρόνια αργότερα επιστρέφει ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής της Γαλλίας. 

Από την Αθήνα ξανά στην Αθήνα

Ο Νικόλας Κασσιανίδης γεννήθηκε στο Μονπελιέ, με μητέρα Γαλλίδα και πατέρα Γαλλοκύπριο. Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει υπηρετήσει, μεταξύ άλλων, στην Ιερουσαλήμ, στη Μαδρίτη, στο Κάιρο, στη Νέα Υόρκη και στο Ραμπάτ. Η επαγγελματική του εμπειρία περιλαμβάνει ζητήματα της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και θέματα που αφορούν τα Ηνωμένα Έθνη και τον πολιτισμό.

Στο βίντεο αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του και χαρακτηρίζει μεγάλη τιμή την εκπροσώπηση της Γαλλίας εδώ. Στρέφει, ωστόσο, το βλέμμα και στο έργο που έχει μπροστά του: την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας σε διαφορετικούς τομείς. Μιλά για μια συνεργασία με ιστορικές βάσεις, η οποία, όπως τονίζει, αφορά εξίσου το κοινό μέλλον των δύο χωρών.

«Η αποστολή που μου ανατέθηκε είναι σαφής: η υλοποίηση και η ενίσχυση σε κάθε πεδίο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες», λέει στο μήνυμά του. Αναφέρεται επίσης στον κοινό στόχο της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων του στη νέα του θέση.

Το κλείσιμο με έναν φραπέ

Προς το τέλος του βίντεο, ο Γάλλος πρέσβης αφήνει το επίσημο ύφος και δίνει ραντεβού με τους πολίτες. Δηλώνει ότι ανυπομονεί να τους συναντήσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έπειτα, από τον κήπο της πρεσβείας, σηκώνει το ποτήρι με τον φραπέ του και κλείνει με την υπόσχεση ότι θα τα πουν και για καφέ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ
 |
ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στην Πλάκα: Τέσσερις νεκροί – Δύο αγνοούμενοι στα συντρίμμια
Ελλαδα
Τραγωδία στην Πλάκα: Έξι νεκροί από την έκρηξη - Εντοπίστηκαν οι σοροί
Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
Ελλαδα
Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα συντρίμμια
Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου
Ελλαδα
Πάτρα: Βρέφος λίγων ημερών εντοπίστηκε νεκρό -Μυστήριο με τα αίτια θανάτου
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Ελλαδα
Καιρός: Πορτοκαλί προειδοποίηση της ΕΜΥ – Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες
Άγιος Παντελεήμονας: «Γάζωσαν» καφέ – Τραυματίστηκε 10χρονη
Ελλαδα
Άγιος Παντελεήμονας: «Γάζωσαν» καφετέρια – Τραυματίστηκε 10χρονη
Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα
Ελλαδα
Έκρηξη στην Πλάκα: Ανασύρθηκε νεκρή γυναίκα - Συνεχίζονται οι έρευνες
Πλάκα
Ελλαδα
Πλάκα: Ολονύχτια επιχείρηση για τους 4 τουρίστες και το ηλικιωμένο ζευγάρι
Βιντζότρατα
Ελλαδα
Καταργήθηκε οριστικά η βιντζότρατα στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top