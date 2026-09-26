Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026

Πρεμιέρα για το εντυπωσιακό Citroen C3 Aircross OUTDOOR

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Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
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Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
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Η Citroën συμμετέχει στην Auto Athina 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου, με μια παρουσία που αποτυπώνει τη νέα δυναμική της γκάμας της και έχει ως κορυφαία στιγμή μια σημαντική πανευρωπαϊκή πρεμιέρα.Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο Citroën C3 Aircross OUTDOOR στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Extended Range, ένα μοντέλο που συνδυάζει τον οικογενειακό και πολυχρηστικό χαρακτήρα του C3 Aircross με τη νέα, πιο περιπετειώδη σχεδιαστική ταυτότητα OUTDOOR και την ελευθερία μετακίνησης που προσφέρει η αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία.

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ C3 AIRCROSS OUTDOOR  

Το νέο C3 Aircross OUTDOOR αποτελεί την κορυφαία έκδοση της γκάμας του μοντέλου και ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά χάρη στα αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία που ενισχύουν τον δυναμικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του. Η νέα σειρά OUTDOOR τοποθετείται πάνω από το επίπεδο εξοπλισμού MAX και συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό, ξεχωριστή αισθητική ταυτότητα και στοιχεία σχεδιασμένα για τις καθημερινές αλλά και τις οικογενειακές αποδράσεις. 
Στην εξωτερική σχεδίαση, το C3 Aircross OUTDOOR αποκτά νέο εμπρός προφυλακτήρα με πιο έντονες γραμμές, χαρακτηριστικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Infra Rouge, αποκλειστικά στοιχεία OUTDOOR και νέες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. Στο εσωτερικό, τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® συνδυάζονται με ιδιαίτερα γραφικά μοτίβα και κόκκινες λεπτομέρειες, δημιουργώντας μια ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα. 

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026

Το μοντέλο που παρουσιάζεται στην Auto Athina είναι 100% ηλεκτρικό, με μεικτή αυτονομία  397χλμ. και αστική έως 547χλμ., προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία μετακίνησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα οικογενειακά ταξίδια. Παράλληλα, στοιχεία όπως οι λειτουργικές ράγες οροφής και οι προβολείς ομίχλης LED ενισχύουν τόσο τον πρακτικό όσο και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 
Η παρουσίασή του στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη δημόσια παρουσίαση του νέου C3 Aircross OUTDOOR στην Ευρώπη, τοποθετώντας την ελληνική αγορά στο επίκεντρο μιας σημαντικής νέας άφιξης για τη Citroën.

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Ë-C3 COLLECTION : H ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ CITROËN ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

Δίπλα στην πανευρωπαϊκή πρεμιέρα, η Citroën παρουσιάζει το e-C3 Collection, την ιδιαίτερα πλούσια και ξεχωριστή έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού C3.Το e-C3 έχει ήδη αναδειχθεί σε μία από τις πλέον δημοφιλείς προτάσεις ηλεκτροκίνησης στην ελληνική αγορά, κατακτώντας την προτίμηση των Ελλήνων καταναλωτών και συμβάλλοντας καθοριστικά στην ισχυρή παρουσία της Citroën στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Στην έκδοση Collection, το μοντέλο αποκτά ακόμη πιο ξεχωριστή προσωπικότητα, με χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ειδική εσωτερική επένδυση Urban Blue Collection Ambiance και πλουσιότερο εξοπλισμό. Η ανάρτηση και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® παραμένουν στον πυρήνα της πρότασης, προσφέροντας το χαρακτηριστικό επίπεδο άνεσης της μάρκας. Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, το e-C3 Collection προσφέρει αυτονομία έως 323 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 454 χλμ. σε αστικές συνθήκες, συνδυάζοντας μηδενικές εκπομπές κατά την οδήγηση με τις διαστάσεις και την ευελιξία που απαιτεί η καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. 

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026

C3 AIRCROSS HYBRID COLLECTION: ΑΝΕΣΗ, ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Την παρουσία της Citroën στην έκθεση συμπληρώνει το C3 Aircross Hybrid 145hp Collection, που συνδυάζει τον SUV και οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου με την αποδοτικότητα και την ευκολία χρήσης ενός υβριδικού κινητήριου συνόλου με αυτόματο κιβώτιο.
Η έκδοση Collection προσθέτει μια ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη αισθητική ταυτότητα και πλούσιο εξοπλισμό, ενώ στο C3 Aircross περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σύστημα Keyless Access / GO για πρόσβαση και εκκίνηση χωρίς κλειδί. Παράλληλα, η ανάρτηση και τα καθίσματα Citroën Advanced Comfort® ενισχύουν την άνεση τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγαλύτερα ταξίδια, ενώ το υβριδικό σύστημα των 145 ίππων με αυτόματο κιβώτιο προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, ευκολίας και χαμηλής κατανάλωσης. 

Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ AUTO ATHINA 2026
Με τα ё-C3 Collection, C3 Aircross Hybrid Collection και C3 Aircross OUTDOOR, η Citroën παρουσιάζει στην Auto Athina 2026 τρεις διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης φιλοσοφίας της: άνεση, ξεχωριστή σχεδίαση, εξηλεκτρισμός και δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οδηγού. 
Κυρίως όμως, με την πανευρωπαϊκή πρεμιέρα του C3 Aircross OUTDOOR, η παρουσία της Citroën στην Auto Athina 2026 αποκτά ξεχωριστή σημασία, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει πρώτο στην Ευρώπη μία από τις σημαντικότερες νέες προτάσεις της μάρκας.
 

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