BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή κατηγορία B. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων. Παράλληλα, είναι το πιο προσιτό Super Hybrid της ελληνικής αγοράς και το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που προσφέρει την τεχνολογία Super Hybrid.

Στο εσωτερικό, η ομάδα σχεδίασης εστίασε στους χώρους, την απλότητα και την πρακτικότητα. Το ταμπλό έχει καθαρές οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού ενσωματωμένους στα άκρα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ενσωματώνεται στις ρέουσες γραμμές του ταμπλό, ενώ η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη infotainment (10,1 στην έκδοση Active ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες) προβάλλεται ελαφρώς από το ταμπλό για εύκολο χειρισμό από τους επιβάτες.

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για έναν αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Μια σειρά πλήκτρων στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης.

Η έξυπνη χωροταξική σχεδίαση και το μεταξόνιο των 2.610 mm – μεγαλύτερο από κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο με συμβατικό σύστημα κίνησης – εξασφαλίζουν κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, με άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα, ξεπερνώντας τα περισσότερα οικογενειακά hatchback της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα, ενώ στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών υπάρχουν σταθεροί γάντζοι για την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων.

SUPER HYBRID ΜΕ DM – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το DOLPHIN G DM-i αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid με DM που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε αποδοτικότητα, ευελιξία αυτονομίας και επιδόσεις. Σε αντίθεση με τα συμβατικά plug-in hybrid συστήματα, η αρχιτεκτονική DM έχει ως προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση, γεγονός που σημαίνει ότι στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους τροχούς. Αυτό προσφέρει την αθόρυβη και άμεση οδηγική εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ενώ επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και να διατηρεί την Blade Battery πάντα φορτισμένη.

Η ονομασία DM-i του Super Hybrid σημαίνει «Dual Mode Intelligence», περιγράφοντας μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες – EV mode και HEV hybrid mode – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Σε “EV mode”, το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό, βασιζόμενο αποκλειστικά στην μπαταρία, χωρίς να ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιεί μόνο τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος επιτρέπει και την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, συμβάλλοντας στην επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Όταν ο οδηγός επιλέξει το “HEV mode” (Hybrid mode), ή όταν η ενεργοποίηση γίνει αυτόματα λόγω χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, το ευφυές σύστημα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 PS (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική κυκλοφορία. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους.

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP Συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 km και τη συνολική στα 1.040 km, ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει πλήρως τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPERMINI

Η BYD παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια και, παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος, το DOLPHIN G DM-i διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ενώ οι Active και Boost διαθέτουν κάμερα οπισθοπορείας. Στις εκδόσεις Comfort και Sport, αυτή αναβαθμίζεται σε σύστημα περιμετρικής θέασης 360°, προσφέροντας πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το όχημα.

Η τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) και έξυπνο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), καθώς και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας σε έκτακτη ανάγκη (Emergency Lane Keeping Assistant) και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Assist). Παράλληλα, διαθέτει προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert) με αυτόματη πέδηση (Cross Traffic Brake), σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών (Door Opening Warning).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 22.990 ΕΥΡΩ

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται στην Ελλάδα στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active και τιμή 22.990 €, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 km και συνολική αυτονομία έως 1.020 km.

Η έκδοση Boost, με τιμή 26.990 € εφοδιάζεται με μπαταρία Blade μεγαλύτερης χωρητικότητας, 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i στα 105 km και τη συνολική συνδυασμένη αυτονομία στα 1.040 km.

Το DOLPHIN G DM-i Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα της κατηγορίας C και άνω, στην τιμή των 28.490 €.

Τέλος, το DOLPHIN G DM-i Sport (29.990 €) βασίζεται στην έκδοση Comfort και προσθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον δυναμικό του χαρακτήρα.



