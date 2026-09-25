BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Όσα πρέπι να ξέρετε για την τεχνολογία Super DM Plug-in Hybrid

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 20:25 Θάνατος Μαζωνάκη: Γιατί ο γιατρός δεν κατέθεσε προσφυγή
25.09.26 , 20:23 Θάνατος Μαζωνάκη: Έκαναν παράνομα μέθη σε ασθενείς χωρίς έγγραφη συναίνεση
25.09.26 , 20:15 Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
25.09.26 , 20:00 Πλάκα: Αγωνία για τους έξι αγνοούμενους - Βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας
25.09.26 , 19:39 BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές
25.09.26 , 19:34 Επίδομα 400 ευρώ: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια η πληρωμή
25.09.26 , 19:30 Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
25.09.26 , 19:21 Πρέλεβιτς: Τι προκαλεί μείωση αμνιακού υγρού και πώς αντιμετωπίζεται
25.09.26 , 18:51 Φωτοβολταϊκά μπαλκονιού: Πώς μειώνουν έως 20% τον λογαριασμό ρεύματος
25.09.26 , 18:28 Συρίγος: Είμαστε πολύ κοντά σε επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης
25.09.26 , 18:25 Taylor Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
25.09.26 , 17:43 Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη
25.09.26 , 17:42 Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»
25.09.26 , 17:39 Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
25.09.26 , 17:38 Ψυχρός πόλεμος Ισραήλ - Τουρκίας μετά την ομιλία Νετανιάχου
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Ανδρέας Μικρούτσικος: «Δε θα βάλω πετρέλαιο, δεν έχω αυτά τα λεφτά»
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων Νέας Ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει το DOLPHIN G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει την ευρωπαϊκή κατηγορία B. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις, την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 χιλιομέτρων. Παράλληλα, είναι το πιο προσιτό Super Hybrid της ελληνικής αγοράς και το πρώτο και μοναδικό μοντέλο της κατηγορίας του που προσφέρει την τεχνολογία Super Hybrid.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Στο εσωτερικό, η ομάδα σχεδίασης εστίασε στους χώρους, την απλότητα και την πρακτικότητα. Το ταμπλό έχει καθαρές οριζόντιες γραμμές που ενισχύουν οπτικά το πλάτος, με τους αεραγωγούς του αυτόματου κλιματισμού ενσωματωμένους στα άκρα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών ενσωματώνεται στις ρέουσες γραμμές του ταμπλό, ενώ η κεντρικά τοποθετημένη οθόνη infotainment (10,1 στην έκδοση Active ή 12,8 ιντσών στις υπόλοιπες) προβάλλεται ελαφρώς από το ταμπλό για εύκολο χειρισμό από τους επιβάτες.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Ο επιλογέας ταχυτήτων είναι τοποθετημένος στην κολόνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα για έναν αποθηκευτικό χώρο δύο επιπέδων με διαχωριστικό, ποτηροθήκη και, στις περισσότερες εκδόσεις, βάση ασύρματης φόρτισης smartphone. Μια σειρά πλήκτρων στη βάση του ταμπλό ελέγχει βασικές λειτουργίες, όπως το ξεθάμπωμα του παρμπρίζ και τα προγράμματα οδήγησης.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Η έξυπνη χωροταξική σχεδίαση και το μεταξόνιο των 2.610 mm – μεγαλύτερο από κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο με συμβατικό σύστημα κίνησης – εξασφαλίζουν κορυφαία ευρυχωρία στην κατηγορία, με άνετους χώρους για πέντε επιβάτες. Ο χώρος αποσκευών είναι 425 λίτρα, ξεπερνώντας τα περισσότερα οικογενειακά hatchback της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας, και περιλαμβάνει έναν διακριτικό υποδαπέδιο χώρο 45 λίτρων. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται έως τα 1.225 λίτρα, ενώ στα πλαϊνά του χώρου αποσκευών υπάρχουν σταθεροί γάντζοι για την ασφαλή συγκράτηση αντικειμένων.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

SUPER HYBRID ΜΕ DM – ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Το DOLPHIN G DM-i αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας Super Hybrid με DM που έχει αναπτύξει η BYD, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε αποδοτικότητα, ευελιξία αυτονομίας και επιδόσεις. Σε αντίθεση με τα συμβατικά plug-in hybrid συστήματα, η αρχιτεκτονική DM έχει ως προτεραιότητα την ηλεκτροκίνηση, γεγονός που σημαίνει ότι στις περισσότερες συνθήκες οδήγησης ο ηλεκτροκινητήρας κινεί τους τροχούς. Αυτό προσφέρει την αθόρυβη και άμεση οδηγική εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ενώ επιτρέπει στον βενζινοκινητήρα Xiaoyun 1,5 λίτρων να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και να διατηρεί την Blade Battery πάντα φορτισμένη.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Η ονομασία DM-i του Super Hybrid σημαίνει «Dual Mode Intelligence», περιγράφοντας μια σύνθετη διάταξη που περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν για την κίνηση και έναν ως γεννήτρια), έναν βενζινοκινητήρα και μονάδες ελέγχου ισχύος, με στόχο τον βέλτιστο συνδυασμό επιδόσεων και αποδοτικότητας. Υπάρχουν δύο βασικές λειτουργίες – EV mode και HEV hybrid mode – με τη δεύτερη να μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Σε “EV mode”, το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό, βασιζόμενο αποκλειστικά στην μπαταρία, χωρίς να ενεργοποιείται ο βενζινοκινητήρας μέχρι να εξαντληθεί η φόρτιση. Χρησιμοποιεί μόνο τον ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος επιτρέπει και την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα, συμβάλλοντας στην επαναφόρτιση της μπαταρίας.

Όταν ο οδηγός επιλέξει το “HEV mode” (Hybrid mode), ή όταν η ενεργοποίηση γίνει αυτόματα λόγω χαμηλής φόρτισης της μπαταρίας, το ευφυές σύστημα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση, επιλέγοντας ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις, ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης και τις συνθήκες οδήγησης.

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει 163 PS (120 kW) και 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα. Με αυτές τις επιδόσεις, το μοντέλο είναι εξίσου ικανό τόσο σε ανοιχτό δρόμο και αυτοκινητόδρομο όσο και στην αστική κυκλοφορία. Στην έκδοση Active η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid της BYD φθάνει τους 176 ίππους, ενώ στις υπόλοιπες εκδόσεις τους 212 ίππους. 

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

Διατίθενται δύο μεγέθη της Blade Battery στο DOLPHIN G DM-i. Η έκδοση Active διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας 40 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας (WLTP Συνδυασμένη) και συνολική αυτονομία έως 1.020 km. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport εξοπλίζονται με μπαταρία Blade 18,3 kWh, αυξάνοντας την ηλεκτρική αυτονομία στα 105 km και τη συνολική στα 1.040 km, ενώ μειώνουν τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή 3,3 kW, ο οποίος φορτίζει πλήρως τη μπαταρία από 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport ανεβάζουν την ισχύ στα 6,6 kW και υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC 39 kW, η οποία επιτρέπει φόρτιση από 10% έως 80% σε 26 λεπτά.

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPERMINI

Η BYD παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ασφάλεια και, παρά τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του αμαξώματος, το DOLPHIN G DM-i διαθέτει μια ολοκληρωμένη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Όλες οι εκδόσεις εξοπλίζονται στάνταρ με αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, ενώ οι Active και Boost διαθέτουν κάμερα οπισθοπορείας. Στις εκδόσεις Comfort και Sport, αυτή αναβαθμίζεται σε σύστημα περιμετρικής θέασης 360°, προσφέροντας πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος χώρου γύρω από το όχημα.

Η τεχνολογία υποβοήθησης οδηγού σε όλες τις εκδόσεις περιλαμβάνει προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Adaptive Cruise Control) και έξυπνο σύστημα ελέγχου ταχύτητας (Intelligent Cruise Control), καθώς και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας σε έκτακτη ανάγκη (Emergency Lane Keeping Assistant) και υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Assist). Παράλληλα, διαθέτει προειδοποίηση διασταυρούμενης κυκλοφορίας εμπρός και πίσω (Front and Rear Cross Traffic Alert) με αυτόματη πέδηση (Cross Traffic Brake), σύστημα ανίχνευσης τυφλού σημείου (Blind Spot Detection), σύστημα παρακολούθησης οδηγού (Driver Monitoring System) και προειδοποίηση κατά το άνοιγμα των θυρών (Door Opening Warning).

BYD DOLPHIN G DM-i: Οι εκδόσεις και οι τιμές

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ – ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΑΠΟ 22.990 ΕΥΡΩ

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται στην Ελλάδα στις εκδόσεις Active, Boost και Comfort, και σε μια επιπλέον Sport, η οποία προσδίδει ξεχωριστό χαρακτήρα στην κορυφαία παραλλαγή της γκάμας. Η γκάμα ξεκινά με την Active και τιμή 22.990 €, η οποία διαθέτει Blade Battery χωρητικότητας 7,42 kWh, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 km και συνολική αυτονομία έως 1.020 km.

Η έκδοση Boost, με τιμή 26.990 € εφοδιάζεται με μπαταρία Blade μεγαλύτερης χωρητικότητας, 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του DOLPHIN G DM-i στα 105 km και τη συνολική συνδυασμένη αυτονομία στα 1.040 km. 

Το DOLPHIN G DM-i Comfort ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη στον τομέα του εξοπλισμού, προσφέροντας χαρακτηριστικά που συναντώνται συνήθως σε μοντέλα της κατηγορίας C και άνω, στην τιμή των 28.490 €. 

Τέλος, το DOLPHIN G DM-i Sport (29.990 €) βασίζεται στην έκδοση Comfort και προσθέτει σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον δυναμικό του χαρακτήρα. 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
BYD DOLPHIN G DM-I
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 |
ΤΙΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Η νέα Mercedes-Benz GLA ΕQ Technology έρχεται στην Ελλάδα
Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
Αυτοκινητο
Renault 8 Gordini Concept: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην ηλεκτρική εποχή
EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
Αυτοκινητο
EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
Η MINI στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»
Αυτοκινητο
Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»
Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Αυτοκινητο
Η Suzuki στην AUTO ATHINA
Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες
Αυτοκινητο
Η BYD στην AUTO ATHINA με τέσσερις πρεμιέρες
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
Αυτοκινητο
Η Mazda στην AUTO ATHINA 2026: Η Ιαπωνική τελειότητα
Opel Trade-Up: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
Αυτοκινητο
Opel Trade-Up: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό
Chery: Βυθίζει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό
Αυτοκινητο
Chery: Βυθίζει την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top