Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν

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Αυτοκινητο
Η MINI στην Έκθεση Αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»
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Η MINI δίνει δυναμικό «παρών» στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO, παρουσιάζοντας στο ελληνικό κοινό ολόκληρη την οικογένεια μοντέλων της.Στο περίπτερο της Βρετανικής μάρκας (Hall 3, περίπτερο Α2) οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τη σύγχρονη γκάμα MINI, που συνδυάζει τη χαρακτηριστική-εμβληματική σχεδίαση, την προηγμένη ψηφιακή εμπειρία και τη go-kart αίσθηση οδήγησης.

Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»

Ξεχωριστή στιγμή της παρουσίας της MINI στην AUTO ATHINA 2026 θα αποτελέσει η Τρίτη 6 Οκτωβρίου, όταν η μάρκα θα παρουσιάσει στην Αθήνα, σε Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα, μία ολοκαίνουργια έκδοση. Στο επίκεντρο βρίσκεται το MINI Countryman, το μεγαλύτερο και πιο ευέλικτο μέλος της οικογένειας MINI. Με αυξημένους χώρους, δυναμική σχεδίαση και χαρακτήρα που συνδυάζει την καθημερινή μετακίνηση με τις εκτός πόλης εξορμήσεις, διατίθεται με κινητήρες mild hybrid βενζίνης και diesel, καθώς και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Έτσι, συνδυάζει την πρακτικότητα ενός σύγχρονου SAV (Sports Activity Vehicle) με την ξεχωριστή σχεδιαστική και οδηγική ταυτότητα της MINI.

Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»

Δίπλα του, το 5θυρο MINI Cooper Paul Smith Edition συνδυάζει τον εμβληματικό χαρακτήρα του MINI Cooper με την πρακτικότητα της πεντάθυρης έκδοσης και τη δημιουργική προσέγγιση του Βρετανού designer Paul Smith.

Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»

Την οικογένεια συμπληρώνει το MINI Aceman, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Crossover της μάρκας, το οποίο τοποθετείται ανάμεσα στο MINI Cooper και το MINI Countryman. Με Compact διαστάσεις και έξυπνη αξιοποίηση των χώρων, εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στην αστική κινητικότητα.

Η MINI στην έκθεση αυτοκινήτου «AUTO ATHINA 2026»

Την open-air πλευρά της MINI εκπροσωπεί το MINI Cabrio, ενώ η αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας εκφράζεται μέσα από τη σειρά MINI John Cooper Works (JCW), με μοντέλα υψηλών επιδόσεων, δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά και σχεδιαστικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

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