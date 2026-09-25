Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

Το κομμάτι φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα

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Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της

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Μετά τα δύο συνεχόμενα sold out στο Καλλιμάρμαρο τα προηγούμενα χρόνια, η Άννα Βίσση επιστρέφει φέτος για μια ακόμη μεγάλη συναυλιακή βραδιά, αυτή τη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά γεμάτη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, παλιές και νέες.

Συναυλία Άννας Βίσση: Το βίντεο από την πρόβα & τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ

Λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή της, έγινε γνωστό και το τραγούδι με το οποίο πρόκειται να κάνει την είσοδό της στη σκηνή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άννα Βίσση θα ξεκινήσει τη συναυλία με το «Αιγαίο», το τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στη χρονιά και έχει ήδη ξεχωρίσει.

Το κομμάτι φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα στη μουσική και τους στίχους, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Alex Papakonstantinou. Με τον έντονο ρυθμό και τη χορευτική του διάθεση, το «Αιγαίο» κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει ένα από τα τραγούδια που πρωταγωνίστησαν το φετινό καλοκαίρι.

Παράλληλα, το τραγούδι συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό video clip και έχει ιδιαίτερη σημασία για την καλλιτέχνιδα, καθώς αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία της με τη νέα δισκογραφική της εταιρεία, Vission Music.

Η συγκεκριμένη συναυλία θα έχει, μάλιστα, ένα επιπλέον ενδιαφέρον, αφού το «Αιγαίο» δεν έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα από την Άννα Βίσση σε ζωντανή εμφάνιση. Έτσι, το πρώτο άκουσμα του τραγουδιού επί σκηνής, μπροστά στο κοινό του ΟΑΚΑ, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της βραδιάς.

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