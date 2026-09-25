Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»

Η νέα ζωή ως μπαμπάς και οι στιγμές με τον μπέμπη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σάκης Κατσούλης βιώνει μια όμορφη περίοδο ως νέος πατέρας, γεμάτη τρυφερότητα και οικογενειακές στιγμές.
  • Μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τον γιο του μέσω TikTok, εκφράζοντας την αγάπη του.
  • Ανακοίνωσε στον γιο του ότι κάνει ανακαίνιση στο χαμάμ για μελλοντικές αθλητικές θεραπείες.
  • Αύριο θα γιορτάσουν τα 20 χρόνια του μαγαζιού τους, όπου γνωρίστηκαν με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη.
  • Εξέφρασε δημόσια την αγάπη του για τη Μαριαλένα, χαρακτηρίζοντάς την ως το καλύτερο κορίτσι που έχει γνωρίσει.

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του φαίνεται πως διανύει ο Σάκης Κατσούλης, καθώς η καθημερινότητά του έχει αλλάξει από τη στιγμή που έγινε πατέρας. Η άφιξη του γιου του, καρπός του έρωτά του με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχει γεμίσει το σπίτι τους με ακόμη περισσότερα χαμόγελα, τρυφερότητα και οικογενειακές στιγμές.

Μαριαλένα Ρουμελιώτη: «Πάμε να κάνουμε γυμναστικούλα;»

Ο ίδιος δεν κρύβει τη μεγάλη του αδυναμία στον μικρό και συχνά μοιράζεται μέσα από τα social media στιγμές από τη νέα του καθημερινότητα ως μπαμπάς. Αυτή τη φορά, μέσα από ένα νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, απευθύνθηκε στον γιο του με τον δικό του ξεχωριστό και χιουμοριστικό τρόπο.

Σάκης Κατσούλης: Ο τρυφερός «διάλογος» με τον τριών μηνών γιο του

«Μου έλειψες πάρα πολύ, αλλά να ξέρεις ο μπαμπάς κάνει ανακαίνιση στο χαμάμ… Εκεί που όταν γίνεις αθλητής, θα πηγαίνεις και θα κάνεις θεραπεία χαμάμ για αποτοξίνωση και αδυνάτισμα…», του είπε με τρυφερότητα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τα σχέδιά του για το σπίτι.

Ο Σάκης Κατσούλης συνέχισε να μιλά στον μικρό του γιο σαν να είχαν μια προσωπική κουβέντα, δίνοντάς του μάλιστα και μια μικρή «ενημέρωση» για όσα επρόκειτο να συμβούν την επόμενη ημέρα.

 

@sakiskatsoulis It’s party time! 🪩🔥 @Sempre 20 Years Anniversary και ο μπεμπίνος μας, μόλις 3,5 μηνών, θα είναι εκεί! 😂👶🏻 Αύριο 25/9 @valeronmusic ♬ πρωτότυπος ήχος - Sakis Katsoulis

«Και έχω να σου πω και κάτι ακόμα. Αύριο έχουμε πάρτι για τα 20 χρόνια του μαγαζιού μας, εκεί που γνωρίστηκε η μαμά με τον μπαμπά… Μας περιμένει η μαμά, για φαγητό και νάνι. Αύριο έχουμε παρτάρα, ο πιο δυνατός πρέπει να είσαι….», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα του ζωή ως πατέρας φαίνεται πως έχει αλλάξει την καθημερινότητά του, με τον ίδιο να απολαμβάνει κάθε στιγμή δίπλα στον γιο του. Άλλωστε, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάκης Κατσούλης μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα με τον μπέμπη του μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες είχε εκφράσει δημόσια και την αγάπη και τον θαυμασμό του για τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του.

 

 

«Η μαμά σου είναι το καλύτερο κορίτσι που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι η πιο αυθεντική, η πιο υποστηρικτική, η πιο ντόμπρα κοπέλα που έχω γνωρίσει ποτέ…», είχε πει απευθυνόμενος στον γιο του.

 

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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
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ΣΑΚΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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