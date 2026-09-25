Ψυχρός πόλεμος Ισραήλ - Τουρκίας μετά την ομιλία Νετανιάχου

Η παραμικρή σπίθα θα φέρει ανάφλεξη – Η εμπλοκή της Ελλάδας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.26 , 18:28 Συρίγος: Είμαστε πολύ κοντά σε επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης
25.09.26 , 18:25 Taylor Swift: Έκανε τραγούδι τον γάμο της με τον Travis Kelce
25.09.26 , 18:18 Πλάκα: Αγωνία για πέντε αγνοούμενους, βρέθηκε η τσάντα μιας τουρίστριας
25.09.26 , 17:43 Πύργος: Φωτιά στον Άγιο Κωνσταντίνο, σηκώθηκαν τρία αεροσκάφη
25.09.26 , 17:42 Σάκης Κατσούλης: Η γλυκιά κουβέντα με τον γιο του – «Μου έλειψες πάρα πολύ»
25.09.26 , 17:39 Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
25.09.26 , 17:38 Ψυχρός πόλεμος Ισραήλ - Τουρκίας μετά την ομιλία Νετανιάχου
25.09.26 , 17:00 Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar στη Μικρή Σκηνή της Θεσσαλονίκης
25.09.26 , 16:49 EVEASY: Επίσημη είσοδος στην ελληνική αγορά
25.09.26 , 16:35 Νταμιάνο Νταβίντ - Ντοβ Κάμερον: Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη
25.09.26 , 16:35 «Ηθική» στο Δημοτικό για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά
25.09.26 , 16:28 Θεοδωρίδου: Οι επώνυμοι καλεσμένοι στο τελευταίο live της στο θέατρο Άλσος
25.09.26 , 16:13 Υπόθεση Μαζωνάκη: Αποφυλάκιση με βραχιολάκι θα ζητήσει ο γιατρός
25.09.26 , 16:10 Aνατροπή: Τι ισχυρίστηκε η γυναίκα που είχε πει πως ο Jay-Z τη βίασε
25.09.26 , 16:00 Οι beauty τάσεις που τράβηξαν την προσοχή το καλοκαίρι στην Εβδομάδα Μόδας
Τσιμτσιλή: Με royal blue δημιουργία σε dinner κάτω από την Ακρόπολη
Καιρός: Ποιες ώρες θα βρέχει στην Αττική το Σαββατοκύριακο
Καιρός: Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία - Πότε θα βρέξει στην Αττική
Γιώργος Μαζωνάκης: H αποκάλυψη Τριανταφυλλόπουλου για την οικογένειά του
Ξέσπασε η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη: «Θα πέσουν μηνύσεις»
Πέτρος Κουσουλός: «Με την πρώην σύζυγό μου ακολουθούμε το σουηδικό μοντέλο»
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Δεν παντρεύτηκα ποτέ, με προτροπή των γονιών μου»
Άννα Βίσση: Με αυτό το τραγούδι θα ανοίξει τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης δοκιμάζει κρουασάν στο Παρίσι από το νέο της μαγαζί
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει πολύ σοβαρά κακοήθη ευρήματα στον λάρυγγα»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Στο κόκκινο οι σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ μετά την ομιλία Νετανιάχου (βίντεο STAR)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα ΜΜΕ Τουρκίας και Ισραήλ μιλούν για πρωτοφανή όξυνση και τύμπανα σύγκρουσης στην περιοχή. 

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Τύραννος» ο Ερντογάν

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξη του Star  Ηλίας Παπανικολάου, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, τα ΜΜΕ των δύο χωρών μιλούν για πρωτοφανή όξυνση και «τύμπανα σύγκρουσης» στην περιοχή.

«Τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα. Μετά τη χθεσινή ομιλία που παρακολουθήσαμε ένα μικρό μέρος της, ειπώθηκαν και άλλα. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι φιλοξενεί ακόμη μέλη της Χαμάς. Σημαντικό για τον υπόλοιπο κόσμο αυτό. Να εξηγήσω ότι ως γνωστόν οι στρατοί μάχονται, αλλά η κοινωνίες πολεμούν. Και στο Ισραήλ και στην Τουρκία γίνεται μια προετοιμασία σύγκρουσης από τα μέσα ενημέρωσης». 


Στο «κόκκινο» οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ με το βλέμμα στη Συρία

Όπως πρόσθεσε ο Η. Παπανικολάου, αν διαβάσει κάποιος τα sites τα ισραηλινά σήμερα αλλά και τις τουρκικές εφημερίδες «θα καταλάβει  ότι εδώ μιλάμε για μια σύγκρουση που δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς αίμα. είναι αδύνατο. Και οι δύο προετοιμάζουν τον λαό τους. 

Η δυσκολία της Ελλάδας

Ο διευθυντής σύνταξης του Star εξήγησε επίσης ποια είναι η δυσκολία της Ελλάδας:  

«Εμείς είμαστε σύμμαχοι του Ισραήλ. Είμαστε οι μοναδικοί σύμμαχοι που το Ισραήλ βρήκε σε μια δύσκολη περίσταση. Η λέξη σύμμαχος σημαίνει πράττω, ενεργώ. Δεν είναι μια θεωρία, 

F-35 στη Σαουδική Αραβία από τον Τραμπ αντί για την Τουρκία
.

Δεύτερον, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Να θυμίσω ότι το άρθρο 4 προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ είναι επίθεση εναντίον όλων. Αυτό δεσμεύει και εμάς απέναντι στην Τουρκία κατά μία έννοια, αν η Τουρκία είναι αυτή που δέχτηκε επίθεση». 

Διευκρίνισε όμως ότι υπάρχει ένα βήμα πριν. Πρόκειται για το  άρθρο 4 του ΝΑΤΟ το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει η Τουρκία για το Ισραήλ. Tο άρθρο 4 λέει ότι όταν κάποιος με απειλεί “ελάτε εσείς οι υπόλοιποι να το συζητήσουμε”.
Πρόκειται για αυτό που έκανε η Πολωνία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Η. Παπανικολάου κατέληξε: 
  
«Η θέση μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Να θυμίσω ότι έχουμε ένα ισραηλινό οπλοστάσιο σε εξέλιξη, έχουμε όπλα και συνεχίζουμε να παίρνουμε όπλα και από την άλλη μη θεωρήσουμε ότι θα είναι μια σύγκρουση στο έδαφος της Συρίας».

Αναρωτήθηκε επίσης σαν παράδειγμα «αν η  Κύπρος θα μείνει  αμέτοχη, όπως και συνολικά η Ανατολική Μεσόγειος και εμείς εδώ θα συνεχίζουμε να σφυράμε αδιάφορα. Είναι αδύνατο να μη μας αγγίξει μια όξυνση της κρίσης Ισραήλ – Τουρκίας».

Πάντως, όπως συμπλήρωσε, αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν μια σύγκρουση καταλήξει προς όφελος της Τουρκίας ή του Ισραήλ, και γι’  αυτό δεν συμβαίνει.

«Και οι δύο φοβούνται. Είναι αυτό που λέμε «ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη». Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση και οι δύο θεωρούν ότι είναι το θεριό. Γι’  αυτό και δεν γίνεται η σύγκρουση».

Τι θα κάνει το Ισραήλ σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας -  Τουρκίας  

Τέλος, στην ερώτηση της Κ. Τσαμούρη «εάν εμείς δεχθούμε επίθεση από την Τουρκία ή αν  γίνει ένα ατύχημα, ένα θερμό επεισόδιο, μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μας προστατεύσει ή εν πάσει περιπτώσει ότι θα συνδράμει το Ισραήλ» ο διευθυντής σύνταξης του Star απάντησε:   .

«Περισσότερο απ’  ό, τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα συνδράμει κάποια άλλη δύναμη».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΟΜΙΛΙΑ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ
 |
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνελήφθη Η Σούζαν Σάραντον Στη Νέα Υόρκη
Κοσμος
Νέα Υόρκη: Συνελήφθη η Σούζαν Σάραντον σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
Μαδρίτη: Έκαναν Έξωση Σε 87χρονη Μετά Από 71 χρόνια
Κοσμος
Μαδρίτη: Έξωση σε 87χρονη από το σπίτι όπου έζησε 71 χρόνια
Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Επίθεση σε επικριτές του Ισραήλ
Κοσμος
Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Τύραννος» ο Ερντογάν
Αυτονομήθηκε το AI & «χάκαρε» κυβερνητικούς υπολογιστές
Κοσμος
Παγκόσμια ανησυχία: Αυτονομήθηκε το AI & «χάκαρε» κυβερνητικούς υπολογιστές
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Κοσμος
Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας»
Ελληνικοί Patriot Στη Σαουδική Αραβία Κατέρριψαν Πύραυλο
Κοσμος
Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV
Αρνό Ντενί: Νεκρός Με Ευθανασία Στα 43 Ο Γάλλος Ηθοποιός
Κοσμος
Ηθοποιός υποβλήθηκε σε ευθανασία - «Δεν έχω ζωή πια»
Χειραψία Τραμπ - Ερντογάν
Κοσμος
Εγκώμια Τραμπ σε Ερντογάν αλλά χωρίς F- 35 και τετ α τετ
TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ Απέκτησε Το Δικό Του Κανάλι
Κοσμος
TrumpTV: Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκτησε το δικό του κανάλι
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top