Τα ΜΜΕ Τουρκίας και Ισραήλ μιλούν για πρωτοφανή όξυνση και τύμπανα σύγκρουσης στην περιοχή.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής σύνταξη του Star Ηλίας Παπανικολάου, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Τσαμούρη, τα ΜΜΕ των δύο χωρών μιλούν για πρωτοφανή όξυνση και «τύμπανα σύγκρουσης» στην περιοχή.

«Τα πράγματα είναι εξόχως δύσκολα. Μετά τη χθεσινή ομιλία που παρακολουθήσαμε ένα μικρό μέρος της, ειπώθηκαν και άλλα. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι φιλοξενεί ακόμη μέλη της Χαμάς. Σημαντικό για τον υπόλοιπο κόσμο αυτό. Να εξηγήσω ότι ως γνωστόν οι στρατοί μάχονται, αλλά η κοινωνίες πολεμούν. Και στο Ισραήλ και στην Τουρκία γίνεται μια προετοιμασία σύγκρουσης από τα μέσα ενημέρωσης».

Όπως πρόσθεσε ο Η. Παπανικολάου, αν διαβάσει κάποιος τα sites τα ισραηλινά σήμερα αλλά και τις τουρκικές εφημερίδες «θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για μια σύγκρουση που δεν μπορεί να τελειώσει χωρίς αίμα. είναι αδύνατο. Και οι δύο προετοιμάζουν τον λαό τους.

Η δυσκολία της Ελλάδας

Ο διευθυντής σύνταξης του Star εξήγησε επίσης ποια είναι η δυσκολία της Ελλάδας:

«Εμείς είμαστε σύμμαχοι του Ισραήλ. Είμαστε οι μοναδικοί σύμμαχοι που το Ισραήλ βρήκε σε μια δύσκολη περίσταση. Η λέξη σύμμαχος σημαίνει πράττω, ενεργώ. Δεν είναι μια θεωρία,

Δεύτερον, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Να θυμίσω ότι το άρθρο 4 προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ είναι επίθεση εναντίον όλων. Αυτό δεσμεύει και εμάς απέναντι στην Τουρκία κατά μία έννοια, αν η Τουρκία είναι αυτή που δέχτηκε επίθεση».

Διευκρίνισε όμως ότι υπάρχει ένα βήμα πριν. Πρόκειται για το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει η Τουρκία για το Ισραήλ. Tο άρθρο 4 λέει ότι όταν κάποιος με απειλεί “ελάτε εσείς οι υπόλοιποι να το συζητήσουμε”.

Πρόκειται για αυτό που έκανε η Πολωνία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Η. Παπανικολάου κατέληξε:



«Η θέση μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Να θυμίσω ότι έχουμε ένα ισραηλινό οπλοστάσιο σε εξέλιξη, έχουμε όπλα και συνεχίζουμε να παίρνουμε όπλα και από την άλλη μη θεωρήσουμε ότι θα είναι μια σύγκρουση στο έδαφος της Συρίας».

Αναρωτήθηκε επίσης σαν παράδειγμα «αν η Κύπρος θα μείνει αμέτοχη, όπως και συνολικά η Ανατολική Μεσόγειος και εμείς εδώ θα συνεχίζουμε να σφυράμε αδιάφορα. Είναι αδύνατο να μη μας αγγίξει μια όξυνση της κρίσης Ισραήλ – Τουρκίας».

Πάντως, όπως συμπλήρωσε, αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν μια σύγκρουση καταλήξει προς όφελος της Τουρκίας ή του Ισραήλ, και γι’ αυτό δεν συμβαίνει.

«Και οι δύο φοβούνται. Είναι αυτό που λέμε «ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη». Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση και οι δύο θεωρούν ότι είναι το θεριό. Γι’ αυτό και δεν γίνεται η σύγκρουση».

Τι θα κάνει το Ισραήλ σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας - Τουρκίας

Τέλος, στην ερώτηση της Κ. Τσαμούρη «εάν εμείς δεχθούμε επίθεση από την Τουρκία ή αν γίνει ένα ατύχημα, ένα θερμό επεισόδιο, μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μας προστατεύσει ή εν πάσει περιπτώσει ότι θα συνδράμει το Ισραήλ» ο διευθυντής σύνταξης του Star απάντησε: .

«Περισσότερο απ’ ό, τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα συνδράμει κάποια άλλη δύναμη».

