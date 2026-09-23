Σε εγκώμια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αρκέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πλανητάρχη, στο οποίο θα έθετε και πάλι το ζήτημα των F-35, κάθισε όμως μαζί του στο τραπέζι με τους ηγέτες των αραβικών χωρών. Μιλώντας μάλιστα στον ΟΗΕ ο Ερντογάν πρότεινε διεθνή διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο.

«Ο φίλος μου λένε ότι είναι σκληρό καρύδι αλλά μου αρέσει έτσι και αλλιώς»

Ο Τραμπ δεν συνάντησε επισήμως τον Ερντογάν, αλλά τον χαιρέτησε θερμά και τον προσκάλεσε σε συνάντηση των αραβικών χωρών για τη Μέση Ανατολή.

«Εδώ είναι και ο φίλος μου από την Τουρκία. Είναι εντελώς σκληρό καρύδι. Μην μπλέξετε μαζί του. Είναι υπέροχος τύπος. Ο φίλος μου» τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφερόμενος στον πρόεδρο της Τουρκίας.

Σε χαμηλούς τόνους η ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ για τα ελληνοτουρκικά

Κόντρα στην καθημερινή εικόνα των εντάσεων που προκαλεί η Τουρκία με συνεχείς απειλές προς την Ελλάδα, στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να εμφανιστεί σαν το «καλό παιδί», μιλώντας για επίλυση διαφορών με βάση το διεθνές δίκαιο.

Ο Ερντογάν στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ

Μητσοτάκης: «έχουμε πυξίδα το διεθνές δίκαιο και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις»

Το θέμα των ελληνοτουρκικών αναμένεται να θέσει και ο Πρωθυπουργός στην αυριανή του παρέμβαση στον ΟΗΕ. Σήμερα μίλησε με την Κοντολίζα Ράις στο Πανεπιστήμιο Στάντφορντ.

«Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με «πυξίδα» το Διεθνές Δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Νέες τουρκικές απειλές για τα ελληνικά νησιά

Από την Άγκυρα πάντως οι καθημερινές απειλές συνεχίζονται μέσω των τουρκικών ΜΜΕ που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε νησιά του Αιγαίου, ενώ σήμερα το ΥΠΕΞ της Τουρκίας θυμήθηκε τους ομοεθνείς του που σκοτώθηκαν στην… Άλωση της Τριπολιτσάς κατά την Επανάσταση του 1821!

Η Αθήνα θωρακίζει με ευρωπαϊκή σφραγίδα τα δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και το Ιόνιο. Χθες έπεσαν οι υπογραφές για την ένταξή τους σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για την προστασία του περιβάλλοντος.