Τραμπ στη ΓΣ ΟΗΕ: Ζήτησε οικονομική απομόνωση του Ιράν

Αναμένει μια συμφωνία μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου

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Πηγή: Πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AP Photo Yuki Iwamura, βίντεο ΕΡΤ
Ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (βίντεο ΕΡΤ)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη ΓΣ του ΟΗΕ ότι αναμένει συμφωνία με το Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
  • Ζήτησε από τους ηγέτες να ενωθούν για την πίεση στο Ιράν και προειδοποίησε για την πιθανότητα αφανισμού του.
  • Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
  • Ζήτησε οικονομική απομόνωση του Ιράν από όλες τις χώρες.
  • Περιέγραψε το καθεστώς του Ιράν ως αδύναμο και απελπισμένο, με δυνατότητα για γρήγορες αλλαγές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα, στην ομιλία του στη 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι πιστεύει πως η Ουάσιγκτον θα κάνει μια συμφωνία με το Ιράν αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

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Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες ότι «θα πρέπει να είναι ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», δηλώνοντας ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο Τραμπ στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ  

«Νομίζω ότι θα κάνουμε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές (στις ΗΠΑ για την ανανέωση του Κογκρέσου) γιατί δεν είναι λογικό για αυτούς να μην το κάνουν. Περιμένουν να δουν πώς θα τα πάω στις ενδιάμεσες εκλογές», υποστήριξε. 

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Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι το Ιράν δεν αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα και ζήτησε από όλες τις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη. 

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«Το καθεστώς του Ιράν είναι αδύναμο και απελπισμένο», είπε, υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».
 

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