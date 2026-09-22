Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση

«Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ», έγραψε στην κατηγορούμενη γιατρό

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Ελλαδα
Πηγή: Live News / Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Πίεσαν τον Μαζωνάκη να κάνει την πλασμαφαίρεση - «Θα τον συγυρίσω εγώ» είπε ο υπνωτιστής / MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε σε πλασμαφαίρεση υπό την καθοδήγηση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, ο οποίος συνεργαζόταν με την προφυλακισμένη γιατρό.
  • Ο Μαζωνάκης είχε εκφράσει επιφυλάξεις για τη διαδικασία, προγραμματισμένη για την ημέρα μετά τη συνεδρία ύπνωσης.
  • Η γιατρός ενημέρωσε τον Κομιανό για τις αμφιβολίες του τραγουδιστή, ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι θα τον πείσει να προχωρήσει.
  • Οι Αρχές ερευνούν τη σχέση μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού, καθώς και τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Μαζωνάκη.
  • Νέα κατάθεση εργαζόμενης στο ιατρείο διαφοροποιεί την αρχική εκδοχή σχετικά με την ώρα άφιξης του Μαζωνάκη.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε στην πλασμαφαίρεση, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργαζόταν επί χρόνια με την προφυλακισμένη γιατρό.

Ο υπνοθεραπευτής είχε συναντήσει τον τραγουδιστή μία ημέρα πριν από τον θάνατό του. Οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν συμφωνήσει να πραγματοποιήσουν συνεδρία ύπνωσης, με στόχο ο καλλιτέχνης να αισθανθεί καλύτερα. Πριν από αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, ο Κομιανός φέρεται να τον κατεύθυνε προς το ιατρείο της γιατρού στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

«Ο υπνοθεραπευτής έπαιρνε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στη γιατρό»

Την προηγούμενη ημέρα, ο Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει και υδροθεραπεία εντέρου στο ίδιο ιατρείο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega και του Βασίλη Λαμπρόπουλου, την επόμενη ημέρα εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν θα προχωρούσε στην πλασμαφαίρεση, καθώς δεν αισθανόταν καλά. Μάλιστα, φέρεται να είχε εκφράσει την πρόθεση να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία στο εξωτερικό.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Το μήνυμα του υπνοθεραπευτή 

Η στάση του τραγουδιστή φαίνεται πως αποτέλεσε αντικείμενο επικοινωνίας μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η γιατρός ενημέρωσε τον Κομιανό ότι ο Μαζωνάκης δίσταζε να επισκεφθεί ξανά το ιατρείο. Εκείνος φέρεται να της απάντησε: «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα προσπαθούσε να τον μεταπείσει.

Μαζωνάκης: Ο υπνοθεραπευτής προσπάθησε να τον πείσει να κάνει πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο του υπνοθεραπευτή και τη σχέση του με τη γιατρό, καθώς η γιατρός της Καρνεάδου του έστειλε φωτογραφία του Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση. Ο τραγουδιστής θα πήγαινε μετά στον υπνοθεραπευτή. Ο ίδιος έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές όσα γνωρίζει για την υπόθεση.

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Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και νέα κατάθεση 28χρονης εργαζόμενης στο ιατρείο. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ο 58χρονος γιατρός βρισκόταν στο γραφείο του και είχε ραντεβού με άλλον ασθενή όταν ενημερώθηκε ότι κάτι είχε συμβεί στον Μαζωνάκη. Η συγκεκριμένη εκδοχή διαφοροποιείται από την αρχική της κατάθεση ως προς την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, γεγονός που εξετάζεται από τις Αρχές.
 

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