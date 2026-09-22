Αποκαλύψεις για την επαγγελματική σχέση που είχε ο υπνοθεραπευτής με την γιατρό, η οποία έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, έκανε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γλύκας είπε πως στο πλαίσιο της συνεργασίας του πελάτη του με τη γιατρό προβλεπόταν η παραπομπή πελατών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον υπνοθεραπευτή. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, ο πελάτης του έπαιρνε 40 ευρώ για κάθε πελάτη.

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για κάθε πελάτη, λάμβανε 40 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην γιατρό που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη έπαιρνε ο υπνοθεραπευτής 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην γιατρό που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη έπαιρνε ο υπνοθεραπευτής

Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τον τελευταίο χρόνο η συνεργασία του εντολέα του με την γιατρό είχε ενταθεί και είχε υπογραφεί μεταξύ τους σύμβαση επιστημονικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γιατρός παρέπεμπε πελάτες στον υπνοθεραπευτή και αντίστροφα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

Ο υπνοθεραπευτής εξετάστηκε χθες ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο άνθρωπος ήταν μάρτυρας. Πρέπει να είμαστε φειδωλοί στις εκτιμήσεις. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, όπως ο Μαζωνάκης», είπε ο κ. Γλύκας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του υπνοθεραπευτή είχε συνεργασία με τη γιατρό και παρέπεμπε ο ένας στον άλλο πελάτες

Υποστήριξε επίσης ότι ο εντολέας του δεν βρισκόταν στον χώρο όπου σημειώθηκε το περιστατικό και ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν του έχει αποδοθεί κάποια κατηγορία.

Η κατάθεσή του διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έδωσε στοιχεία για τη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι το ιατρείο.

Το ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο επίκεντρο της κατάθεσης βρέθηκε και το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή την ημέρα που έχασε τη ζωή του.

Όπως εξήγησε ο κ. Γλύκας, μετά το ραντεβού του καλλιτέχνη με τη γιατρό είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή για διαφορετικό λόγο, που δε συνδέεται με την πλασμαφαίρεση ή την υδροθεραπεία, αλλά με υπνοθεραπεία.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέθεσε ότι δε γνώριζε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου

Αρχικά, σύμφωνα με τον δικηγόρο, επρόκειτο να γίνει λήψη ιστορικού, καθώς δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει υπνοθεραπεία εάν προηγουμένως δεν είχαν διευθετηθεί άλλα ζητήματα.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η φωτογραφία από το ιατρείο

Ο Γιάννης Γλύκας αναφέρθηκε και στη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, η οποία, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, είχε σταλεί στον εντολέα του.

Σε ερώτηση εάν η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να ενημερώσει τον υπνοθεραπευτή ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο και στη συνέχεια θα πήγαινε στο προγραμματισμένο ραντεβού τους, ο δικηγόρος απάντησε ότι αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η ερμηνεία του.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέθεσε επίσης ότι το ραντεβού που είχε με τον Μαζωνάκη σχετιζόταν μόνο με υπνοθεραπεία

«Προφανώς τον ξένισε η αποστολή της φωτογραφίας αυτής. Αντέδρασε μηχανικά. Ουσιαστικά ήταν μια μορφή ενημέρωσης ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προφανώς δεν είχε καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα», δήλωσε.

Ο δικηγόρος σημείωσε ακόμη ότι δεν υπάρχει ακριβής ώρα λήψης της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν γνώριζε ότι θα γινόταν πλασμαφαίρεση»

Σε ό,τι αφορά στη συνεργασία του εντολέα του με τη γιατρό ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι ο υπνοθεραπευτής δε γνώριζε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο.

«Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δεν γνώριζε ότι θα γινόταν αυτή η διαδικασία. Δεν γνωρίζει τι σημαίνει πλασμαφαίρεση», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επαγγελματική συνεργασία με τη γιατρό δε σημαίνει ότι ο εντολέας του είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέθεσε ότι το ραντεβού που είχε με τον Μαζωνάκη ήταν για να του πάρει το ιστορικό πριν κάνουν την υπνοθεραπεία

«Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι δούλευαν στο ιατρείο, αλλά δεν είναι κατηγορούμενοι. Και σωστά δεν είναι», δήλωσε.

Θάνατος Μαζωνάκη: Ο χώρος για τις υπνοθεραπείες

Τέλος, ο Γιάννης Γλύκας υποστήριξε ότι ο εντολέας του δε γνώριζε πως πραγματοποιούνταν πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Όπως ανέφερε, η γιατρός είχε μισθώσει διαφορετικό χώρο, όπου ο υπνοθεραπευτής πραγματοποιούσε τις συνεδρίες του.

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε ο δικηγόρος, η επαγγελματική δραστηριότητα του εντολέα του ήταν διαφορετική και δεν είχε σχέση με τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.