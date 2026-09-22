Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους στη Βόρεια Ελλάδα, που βλέπουν την τιμή του πετρελαίου να «καλπάζει» και να απειλεί τα νοικοκυριά με δύσκολο χειμώνα. Το STAR έκανε αυτοψία στην Αριδαία της Πέλλας και κατέγραψε την έντονη ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, την ώρα που φουντώνουν οι διεργασίες στην Ευρώπη για να πέσουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Ο χειμώνας δε φέρνει μόνο κρύο, αλλά έναν δύσκολο οικονομικό λογαριασμό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Στην Αριδαία και στα Λουτρά Πόζαρ οι επαγγελματίες δε βλέπουν τη θέρμανση ως ένα απλό λειτουργικό κόστος, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ζεσταίνουν ξενώνες και ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδέχονται τους χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, καθώς η περιοχή είναι μία από τις δημοφιλέστερες της Βόρειας Ελλάδας.

«Εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τη δική μας τιμολογιακή πολιτική, για να είναι οι τιμές για όλα τα βαλάντια», σχολίασε ιδιοκτήτης ξενώνα.

Την ίδια ώρα, ιδιοκτήτης εστιατορίου προβλέπει «λουκέτα» και απολύσεις λόγω του υψηλού κόστους:

«Μπορεί να κλείσουμε και τα καταστήματά μας, έτσι όπως έχει φτάσει το ρεύμα, το πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε απολύσεις και θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τα έξοδα», σχολίασε.

Μητσοτάκης: Οι δαπάνες πάνω από τα όρια θα έστρεφαν τις αγορές εναντίον μας

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ έστειλε μήνυμα ότι τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις δυνατότητες της οικονομίας.

«Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει είναι πάντα εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια άλλη κυβέρνηση ερχόταν στην εξουσία και αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να στραφούν εναντίον μας οι αγορές ομολόγων».

Από την άλλη, η αντιπολίτευση ζητάει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και επικρίνει την κυβέρνηση.

«Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο».

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