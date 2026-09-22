Φόβος για απολύσεις και λουκέτα σε επιχειρήσεις λόγω ενεργειακής κρίσης

Το STAR έκανε αυτοψία στην Αριδαία της Πέλλας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχία στη Βόρεια Ελλάδα για τις αυξήσεις στις τιμές πετρελαίου και τις συνέπειες στην οικονομία των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
  • Επαγγελματίες στην Αριδαία προειδοποιούν για πιθανές απολύσεις και λουκέτα λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας.
  • Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης τονίζει ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι εντός των οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας.
  • Η αντιπολίτευση ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και επικρίνει την κυβέρνηση για τις τιμές καυσίμων.
  • Η περιοχή εξαρτάται από τον τουρισμό, με την θέρμανση να είναι κρίσιμη για τη λειτουργία ξενώνων και ξενοδοχείων.

Κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους στη Βόρεια Ελλάδα, που βλέπουν την τιμή του πετρελαίου να «καλπάζει» και να απειλεί τα νοικοκυριά με δύσκολο χειμώνα. Το STAR έκανε αυτοψία στην Αριδαία της Πέλλας και κατέγραψε την έντονη ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, την ώρα που φουντώνουν οι διεργασίες στην Ευρώπη για να πέσουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων

Επίδομα θέρμανσης: Αυξάνονται τα ποσά - Τι ισχύει με τα κριτήρια

Ο χειμώνας δε φέρνει μόνο κρύο, αλλά έναν δύσκολο οικονομικό λογαριασμό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

Στην Αριδαία και στα Λουτρά Πόζαρ οι επαγγελματίες δε βλέπουν τη θέρμανση ως ένα απλό λειτουργικό κόστος, αλλά ως απαραίτητη προϋπόθεση για να ζεσταίνουν ξενώνες και ξενοδοχεία, προκειμένου να υποδέχονται τους χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, καθώς η περιοχή είναι μία από τις δημοφιλέστερες της Βόρειας Ελλάδας. 

«Εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τη δική μας τιμολογιακή πολιτική, για να είναι οι τιμές για όλα τα βαλάντια», σχολίασε ιδιοκτήτης ξενώνα. 

Την ίδια ώρα, ιδιοκτήτης εστιατορίου προβλέπει «λουκέτα» και απολύσεις λόγω του υψηλού κόστους:  

«Μπορεί να κλείσουμε και τα καταστήματά μας, έτσι όπως έχει φτάσει το ρεύμα, το πετρέλαιο. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Ίσως θα πρέπει να οδηγηθούμε σε απολύσεις και θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τα έξοδα», σχολίασε.  

Μητσοτάκης: Οι δαπάνες πάνω από τα όρια θα έστρεφαν τις αγορές εναντίον μας 

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ έστειλε μήνυμα ότι τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις δυνατότητες της οικονομίας. 

«Η πρόοδος που έχουμε επιτύχει είναι πάντα εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια άλλη κυβέρνηση ερχόταν στην εξουσία και αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να στραφούν εναντίον μας οι αγορές ομολόγων». 

Από την άλλη, η αντιπολίτευση ζητάει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και επικρίνει την κυβέρνηση. 

«Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο». 

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