Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στο τέλος της εβδομάδας.
Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους
Όπως και τους προηγούμενους μήνες, οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ανάλογα με το αν οι συνταξιούχοι είναι μισθωτοί ή μη μισθωτοί.
Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για:
- τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
- τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς
- όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.
Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου για:
- τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων
- τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου
Τα ποσά θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μια ημέρα πριν, δηλαδή την Πέμπτη 24/10 και την Δευτέρα 28/10 αντίστοιχα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.