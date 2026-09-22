Συντάξεις Οκτωβρίου: Σε δύο ημερομηνίες οι πληρωμές

Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

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Πηγή: Φωτογραφία pexels (CARTIST.)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα πληρωμών συντάξεων Οκτωβρίου 2026.
  • Πρώτη πληρωμή: 25 Σεπτεμβρίου για κύριες και επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών και μισθωτών.
  • Δεύτερη πληρωμή: 29 Σεπτεμβρίου για κύριες συντάξεις μισθωτών και του Δημοσίου.
  • Τα ποσά θα καταβληθούν στους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα, στις 24 και 28 Σεπτεμβρίου.
  • Οι ημερομηνίες πληρωμής διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στο τέλος της εβδομάδας. 

Συντάξεις Οκτωβρίου: Αλλαγή με την πληρωμή στους συνταξιούχους

Όπως και τους προηγούμενους μήνες, οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ανάλογα με το αν οι συνταξιούχοι είναι μισθωτοί ή μη μισθωτοί. 

Η πρώτη πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου για: 

  • τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ 
  • τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ από 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς 
  • όλες τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς. 

Η δεύτερη πληρωμή θα γίνει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου για: 

  • τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών, δηλαδή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων Ταμείων 
  • τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου 

Τα ποσά θα μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μια ημέρα πριν, δηλαδή την Πέμπτη 24/10 και την Δευτέρα 28/10 αντίστοιχα.  

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