GNTM 2026: Η Μις Ελλάς Μαρία Αποστολάκη εντυπωσίασε τους κριτές!

«Το σώμα σου είναι άψογο, άψογο, άψογο, άψογο!»

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Tην τύχη της στο GNTM 2026 θέλησε να δοκιμάσει και η Μαρία Αποστολάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Η 22χρονη, που έχει ήδη κατακτήσει τον τίτλο της Μις Ελλάς, βρέθηκε απέναντι στους κριτές και κατάφερε να τους κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

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Η Μαρία παραδέχτηκε πως είχε αρκετό άγχος, κάτι που μάλλον λειτούργησε υπέρ της, αφού οι κριτές υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ειλικρίνειά της. Πολύ γρήγορα, όμως, το άγχος έδωσε τη θέση του στην αυτοπεποίθηση, με την Κρητικιά καλλονή να ξεδιπλώνει τις δυνατότητές της μπροστά στις κάμερες.

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Από τα καλλιστεία… στο GNTM

Η Μαρία ασχολείται ερασιτεχνικά με το μόντελινγκ, ενώ έχει ήδη μια σημαντική διάκριση στο ενεργητικό της. Όπως αποκάλυψε, φέτος κέρδισε τον τίτλο της Μις Ελλάς, ενώ τον Νοέμβριο αναμένεται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε διεθνή διαγωνισμό στο Τόκιο. Νωρίτερα είχε συμμετάσχει και στα Μις Κρήτη, όπου το 2024 είχε κατακτήσει τον τίτλο της αναπληρωματικής.

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«Τι ωραία που γράφει!»

Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την εμφάνιση της Μαρίας, το πρόσωπό της και φυσικά το σώμα της, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στα μακριά άκρα της. Στις πόζες και στην πασαρέλα η Μαρία έδειξε πως έχει ήδη εμπειρία, με τους κριτές να σχολιάζουν θετικά την κίνησή της. «Μου αρέσει που περπατάει και κάνει αέρα στα μαλλιά της», ακούστηκε χαρακτηριστικά.

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Η παρουσία της μπροστά στον φακό ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν, με τους κριτές να βλέπουν σε εκείνη μια φυσική άνεση και μια κίνηση που θυμίζει χορεύτρια. «Το σώμα σου είναι άψογο, άψογο, άψογο, άψογο. Πάρε και ένα άψογο “Ναι” λοιπόν από μένα» ειπώθηκε on air.

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Πέρα από την εμφάνισή της, όμως, ήταν ο τρόπος με τον οποίο μίλησε για τον ανταγωνισμό και την εμπειρία του GNTM που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η Μαρία εξήγησε πως ο ανταγωνισμός την εξιτάρει και δεν την μπλοκάρει, ενώ αποκάλυψε πως, παρότι φυσικά θα ήθελε να κερδίσει, θεωρεί κάθε εμπειρία από τoν διαγωνισμό μια προσωπική νίκη.

«Μου αρέσει να το κάνω με αγάπη αυτό που κάνω και αν κερδίσει κάποιος άλλος δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να κάνω το κομμάτι μου, να κάνω το μόντελινγκ», είπε.

Η ίδια, μάλιστα, αποκάλυψε πως από μικρή ασχολήθηκε με το μπαλέτο, το σύγχρονο και τη συγχρονισμένη κολύμβηση, ενώ πήγαινε και σε καλλιτεχνικό σχολείο, καθώς αγαπούσε πολύ την υποκριτική.

Τα «Ναι» άρχισαν να έρχονται το ένα μετά το άλλο, με τους κριτές να αναγνωρίζουν στη Μαρία όχι μόνο την ομορφιά, αλλά και την επικοινωνιακή της παρουσία, την κίνηση και την προσωπικότητά της.

Η Μαρία τελικά συγκέντρωσε 5 «Ναι» και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το bootcamp του GNTM 7. «Νιώθω υπέροχα που πέρασα με 5. Ναι, δεν το περίμενα!», δήλωσε μετά το τέλος της audition, τρισευτυχισμένη!

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