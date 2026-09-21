«Δεν είμαι, κλασικό μοντέλο, είμαι ωραίος. Έχω ωραίες γωνίες και είμαι alternative» δήλωσε ο Σταύρος πιστεύοντας πως θα περάσει την oντισιόν του GNTM. Η Μπέττυ Μαγγίρα χαρακτήρισε τον διαγωνιζόμενο τρομερή persona ενώ ανέφερε πως της αρέσει που εκεί που γελάει ξαφνικά γίνεται σοβαρός.

Μπέττυ Μαγγίρα

Η Ζενεβιέβ τον ρώτησε γιατί δεν έγινε ηθοποιός όμως, όταν εκείνος της είπε πως δεν κάνει για αυτό, εκείνη ανταπάντησε:

“Γιατί για κάνεις για μοντέλο; Μην αρχίσουμε τώρα τις ερωτήσεις”. Ο Σταύρος ανέφερε πως το’ χει με τις πόζες και το πιο δυνατό του σημείο είναι η μέση του.

Κατάφερε ο διαγωνιζόμενος να περάσει την audition;

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