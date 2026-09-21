Μπάμπης Λαζαρίδης: Ποιος είναι ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη

Από το ποδόσφαιρο στο μόντελινγκ και τώρα στις auditions του GNTM

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Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδης, Μπάμπης Λαζαρίδης στο GNTM

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, 21 ετών, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετέχει στις auditions του GNTM.
  • Αρχικά ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός τον οδήγησε στο μόντελινγκ.
  • Σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων και θέλει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση στο μέλλον.
  • Η μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, τον στηρίζει στην απόφασή του να ασχοληθεί με το μόντελινγκ.
  • Ο Μπάμπης επιθυμεί να συνδυάσει το μόντελινγκ με άλλες επαγγελματικές επιλογές.

Έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στον χώρο του μόντελινγκ είναι ο Μπάμπης Λαζαρίδης, ο οποίος θα βρεθεί στις auditions του νέου GNTM και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του μπροστά στους κριτές του διαγωνισμού ομορφιάς. 

GNTM: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη στις auditions! - Αποκλειστικά πλάνα

Ο 21χρονος γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και του επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη έχει ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μόδας, καθώς το μόντελινγκ αποτελεί έναν από τους βασικούς επαγγελματικούς του στόχους.

Η παρουσία του στο casting αποκαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη αναγνώρισε τον νεαρό σε πλάνα από τις auditions του GNTM. Όπως έγινε γνωστό, ο Μπάμπης Λαζαρίδης αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνατότητές του και να βρεθεί μπροστά στην κριτική επιτροπή. 

Από το ποδόσφαιρο στο μόντελινγκ

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν είχε στραφεί εξαρχής στον χώρο της μόδας. Από μικρός ασχολούταν με το ποδόσφαιρο, όμως ένας σοβαρός τραυματισμός και η ρήξη χιαστού που υπέστη τον κράτησαν για μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η περίοδος αυτή τον έκανε να επανεξετάσει τα επαγγελματικά του σχέδια και να αναζητήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Τότε άρχισε να σκέφτεται πιο σοβαρά το μόντελινγκ. 

Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως βλέπει το μόντελινγκ επαγγελματικά, χωρίς όμως να θεωρεί ότι θα πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά σε αυτό. «Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ», είχε δηλώσει.

Οι σπουδές και τα σχέδια για το μέλλον

Παράλληλα, ο 21χρονος σπουδάζει Διοίκηση Επιχειρήσεων. Στόχος του είναι να αποκτήσει τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να δημιουργήσει στο μέλλον τη δική του επιχείρηση.

«Παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μπάμπης Λαζαρίδης προσπαθεί να συνδυάσει το ενδιαφέρον του για το μόντελινγκ με ένα δεύτερο επαγγελματικό πλάνο, θέλοντας να έχει περισσότερες επιλογές στη ζωή του.

Η στήριξη της Αγγελικής Ηλιάδη

Σημαντική είναι η σχέση του με τη μητέρα του, Αγγελική Ηλιάδη, η οποία έχει σταθεί στο πλευρό του στις επιλογές του.

Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, όταν της είπε για πρώτη φορά ότι θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ, εκείνη πίστεψε πως αστειευόταν, καθώς μέχρι τότε ο ίδιος είχε αφοσιωθεί κυρίως στο ποδόσφαιρο.

Η Αγγελική Ηλιάδη με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη

Η Αγγελική Ηλιάδη με τον γιο της, Μπάμπη Λαζαρίδη

«Η μητέρα μου στην αρχή νόμιζε ότι την κοροϊδεύω, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με το μόντελινγκ», είχε πει, εξηγώντας πως στη συνέχεια, όταν κατάλαβε ότι μιλούσε σοβαρά, τον στήριξε.

Ο νεαρός έχει μιλήσει με αγάπη για την τραγουδίστρια, την οποία θαυμάζει τόσο για την καλλιτεχνική της πορεία όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τα δύο παιδιά της.

 

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ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
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